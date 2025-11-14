Разделы

Муся, Арчи и Кесадилья: Облако Mail узнало, как зовут любимцев россиян

Mail узнал самые популярные клички питомцев россиян. Рейтинг был составлен по итогам спецпроекта «Перекличка по кличкам». В нем пользователи сервиса делились фотографиями своих любимцев, а также заполняли карточки с именем, породой и возрастом питомца. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Самыми активными стали владельцы кошек — они создали больше половины карточек (53%), на втором по популярности месте среди питомцев оказались собаки (43%). Остальную часть составили и другие виды животных, например, попугаи, морские свинки, лошади, ящерицы, белки, ежи, улитки и даже козы. Самому старшему питомцу 23 года.

В топ-5 популярных кошачьих имен вошли Муся, Симба, Буся, Барсик и Бусинка. Среди собак чаще всего встречались Ева, Арчи, Луна, Джек и Боня. Но пользователи проявили и немало фантазии — звучали также клички: Синнабон, Казимир, Кесадилья, Кефирка, Изюмчик, Царь, Халва, Тайга и Слива.

В среднем на одного владельца пришлось 1-2 животных, но некоторые представили целый «домашний зоопарк».

«Спецпроект «Перекличка по кличкам» был создан, чтобы объединить владельцев домашних животных и показать, как много в России любящих хозяев. Даже по одной фотографии и кличке было видно характер питомца — пользователи делились не просто снимками, а маленькими историями, которые считывались в эмоциях и образах любимцев. Для нас это способ собрать вокруг Облака Mail живое, настоящее сообщество и показать, что сервис — про людей и их тёплые воспоминания», — сказал руководитель направления маркетинга Кирилл Набиев.

*В проекте приняли участие 29 тыс. человек, которые создали более 37 тыс. карточек питомцев.

