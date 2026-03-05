Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Пользователи почтового сервиса Outlook.com стали жаловаться на избыточно жесткие правила блокировки входящих писем. Из-за них они перестали получать свои письма, даже если те были отправлены заведомо надежным человеком, ранее не замеченным ни в спаме, ни в мошенничестве. Виновата Microsoft – проблема не стороне, на что указывает число недовольных пользователей.

Microsoft все поломала

Корпорация Microsoft утонула под нахлынувшем на нее потоке негативных отзывов пользователей сервиса Outlook.com. Как пишет The Register, они больше не могут получать письма из-за новых и очень жестких правил безопасности.

Outlook.com начал блокировать корреспонденцию даже от легитимных отправителей, которым получатели вполне доверяют The Register подчеркивает, что многие пользователи описывают ситуацию не иначе как настоящую «резню» (carnage).

Напомним, Outlook.com – это веб-сервис, объединяющий в себе почтовый клиент, календарь и список задач. Его не стоит путать с почти одноименной программой Outlook, представляющей собой почтовый клиент, устанавливающийся в память компьютера.

Судя по всему, Microsoft блокирует письма по IP-адресам отправителей, и все указывает на то что ее «черный список» растет». «В конце января мы заметили внезапный всплеск отказов в предоставлении статических IP-адресов только для бесплатных/личных учетных записей Microsoft Outlook», – заявил один из читателей The Register.

Инфобез.Якутия Веб-сервисы Microsoft стремительно догоняют по качеству ОС WIndows

В ответ на любые действия с почтой этот пользователь получал сообщения с кодом ошибки 550. В описании к нему Microsoft предлагала обратиться в техподдержку интернет-провайдера ввиду того, что «часть сети находится в нашем списке заблокированных сайтов» (since part of their network is on our block list).

Избыточная бдительность Microsoft

У почти любых «черных списков» есть плюсы – например, блэклист почтовых сервисов позволяет пользователям не тратить личное время на чтение и удаление тысяч спам-писем, многие из которых могут быть еще и опасными. Но случай читателя The Register, который потерял возможность пользоваться Outlook.com из-за блокировки со стороны Microsoft, не совсем обычный.

Он подчеркнул, что его компания попала в «черный список» Microsoft по ошибке. Проверка службы Smart Network Data Service (SNDS) от Microsoft не выявила никаких проблем с IP-адресом компании.

«Мы также являемся участниками их программы JMRP (Junk Mail Reporting Program – прим. CNews), которая призвана информировать нас о сообщениях о спаме, отправленном с наших IP-адресов, – добавил читатель издания. – Вот только мы никогда не получаем никаких сообщений».

JMRP – это собственная программа Microsoft, которая позволяет отправителям электронных писем получать уведомления о жалобах на их письма, отмеченные пользователями как нежелательные.

Где один, там и остальные

Проблема с корректной работой Outlook.com с письмами сохраняется и по сей день. В феврале 2026 г. на форумах поддержки Microsoft пользователи начали массово жаловаться на трудности в работе с почтой. Эксперты The Register полагают, что это связано с расширением «черного списка» IP-адресов Microsoft.

24 февраля 2026 г. на форуме Microsoft появилась тема за авторством пользователя Devops Titan под названием «Для всех отправляющих IP-адресов временно ограничена скорость соединения (451 4.7.650 – IP Reputation) без изменения политики» (All Sending IPs Temporarily Rate Limited (451 4.7.650 – IP Reputation) Without Policy Changes). В ней Devops Titan написал : «В настоящее время мы испытываем критическую и повторяющуюся проблему с доставкой электронной почты, затрагивающую получателей на outlook.com, live.com, hotmail.com и msn.com».

Пост Devops Titan

Также он предоставил копию сообщения об ошибке, указывающей на то, что почтовый сервер «временно ограничен по скорости из-за репутации IP-адреса» (temporarily rate limited due to IP reputation).

Но на деле никаких ограничений скорости нет – введена именно тотальная блокировка писем. «Хотя ошибка указывает на ограничение скорости запросов, на практике электронные письма не доставляются», – пишет Devops Titan.

Как пишет The Register, другие пользователи тоже подтвердили что у них возникли проблемы с электронной почтой. По их словам, служба поддержки Microsoft им не помогла.

Годами не чинить сломанное

Microsoft регулярно ломает Outlook, притом как локальный клиент, так и веб-сервис. К примеру, в декабре 2025 г. новая версия локального клиента Outlook оказалась не в силах открыть приложенные к письмам электронные таблицы Excel. Они используются различными отделами компаний – бухгалтерией, экономистами, логистами и пр.

В декабре 2024 г. Outlook в версии для Windows, отказался пускать пользователей в их учетные записи и лишил доступа к содержимому переписки без внятного объяснения причин.

В июне 2025 г. дошло до того, что Outlook аварийно закрывался при попытке открыть любое письмо. А в ноябре 2024 г. такого же эффекта можно было добиться, если открыть несколько писем одновременно.