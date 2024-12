Глючное приложение Outlook не пускает пользователей в их почту. Вскоре оно принудительно заменит в Windows «Почту» и «Календарь»

Обновленный Microsoft Outlook вновь неприятно удивляет

Обновлённый почтовый клиент Microsoft Outlook для персональных компьютеров на базе Windows не позволяет пользователям получить доступ к содержимому собственной переписки, пишет Windows Latest.

При запуске Outlook находящиеся в папках почтового ящика письма могут не отображаться на экране, а в разделе «Входящие» появляется сообщение «Доступ запрещен». Помимо «Входящих», пользователь не может открыть папки с черновиками писем, отправленными сообщениями и письмами, угодившими в спам.

Через некоторое время на экране появляется всплывающее сообщение, в котором говорится о необходимости войти в учетную запись для получения доступа к почте. Пользователю предлагается на выбор либо нажать «Продолжить» (“Continue”), чтобы войти в учетную запись, либо выбрать «Управление учетной записью» (“Manage account”) и удалить аккаунт.

При этом выбор варианта «Продолжить» приводит к появлению на экране еще одного всплывающего окна, которое содержит малоинформативное сообщение о возникшей ошибке («Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже»; “Something went wrong. Please try again later”) с кодом 0x80049dd3. Повторное нажатие кнопки «Продолжить» не дает желаемого результата и вновь приводит к появлению этого же всплывающего окна. В нем пользователю также доступна гиперссылка «Оправить отзыв» (“Send feedback”), которая перенаправляет в «Центр отзывов» Windows (Feedback Hub).

Проблема, появившаяся из ниоткуда

В «Центре отзывов», к слову, Windows Latest удалось обнаружить несколько жалоб на некорректную работу Outlook, однако их количество не позволяет говорить о массовом характере проблемы. Специалистам издания удалось воспроизвести ошибку самостоятельно. Кроме того, факт ее наличия и актуальности подтвердил один из читателей Windows Latest, который представился корпоративным клиентом Microsoft.

Как отмечает Windows Latest, проблемы с почтовым клиентом Microsoft не связаны с установкой какого-либо обновления для ОС Windows 10 или 11. Причины некорректной работы программы пока остаются неизвестными.

Windows Latest Outlook настаивает на необходимости войти в аккаунт

В Microsoft изданию сообщили, что специалисты компании расследуют жалобы отдельных пользователей десктопного клиента Outlook и обещают вскоре предоставить больше информации о причинах проблемы и способах ее устранения.

В октябре 2024 г. CNews писал о том, что Outlook в версии для настольных ПК содержит баг, из-за которого пользователи сталкиваются с невозможностью пользоваться своими почтовыми ящиками – читать и отправлять письма. В некоторых случаях программа начинает впустую расходовать системные ресурсы, бесцельно потребляя мощности процессора и занимая больше оперативной памяти чем нужно.

А ларчик просто открывался

Как выяснили опытным путем специалисты Windows Latest, вернуть доступ к почте в Outlook пользователи могут крайне простым и быстрым способом. Достаточно закрыть всплывающее окно с навязчивым требованием войти в учетную запись, после чего вся переписка будет вновь доступна, а письма окажутся на своих местах.

Однако при повторном запуске Outlook проблема вновь проявляет себя, отображая сообщение об ошибке 0x80049dd3.

Новый Outlook – достойная замена классическим приложениям Windows?

Microsoft твердо намерена заменить классические приложения Windows 11 «Почта» и «Календарь» на новый, переработанный Outlook, который в компании считают более современной и удобной альтернативой.

«Почта» и «Календарь» утратят свою работоспособность до конца 2024 г. Готовиться к этому событию в Microsoft начали еще в 2023 г. Приложение Outlook, распространяемое через магазин Microsoft Store, начало автоматически устанавливаться на ПК под управлением Windows 11 версии 23H2 в IV квартале 2023 г. Примечательно, что приложение на тот момент имело статус preview, то есть подходило опытным пользователям и разработчикам для целей ознакомления.

В июне 2023 г. CNews писал о том, что Microsoft намерена вывести из состава Windows 11 стандартные приложения «Почта» (Mail) и «Календарь» (Calendar), которые, по сути, давно заброшены разработчиками, и заменить их на переработанный Outlook, который совмещает в себе функциональность обеих этих программ.

У пользователей Windows 11 новый Outlook большой любви не снискал. Об этом свидетельствует средняя оценка почтового клиента в 3,5 балла из 5 возможных в Microsoft Store. Оценка (по состоянию на декабрь 2024 г.) рассчитана на основании 1 тыс. отзывов, оставленных пользователями российского сегмента интернета. Впрочем, следует отметить, что за последний год оценка Outlook значительно выросла – в сентябре 2023 г. она находилась на уровне 2,5 балла.

Недовольство пользователей, оценивших предварительную версию Outlook для Windows, в частности, вызывали: проблемы с выводом уведомлений о поступлении новой почты при закрытом окне приложения, наличие рекламы в приложении (при отсутствии подписки Microsoft 365).

Кроме того, невооруженным глазом можно заметить некоторую нерасторопность в работе, характерную для нового Outlook. Вероятно, это связано с тем, что десктопное приложение представляет собой лишь «обертку» над веб-версией клиента Outlook (outlook.live.com), которая отображает ее содержимое через компонент Windows – Microsoft Edge WebView2 (используется для встраивания веб-контента в приложения). Другими словами, пользовательский опыт, который предлагает новое приложение, мало чем отличается от доступного в веб-версии Outlook, запускаемой в любом удобном браузере.