Microsoft все сломала: Не работает известнейший почтовый сервис. Чудесным образом баг не зацепил пользователей из США
Почтовый клиент Outlook в версии для настольных ПК содержит баг, из-за которого пользователи сталкиваются с невозможностью пользоваться своими почтовыми ящиками – читать и отправлять письма. В некоторых случаях программа начинает впустую расходовать системные ресурсы, бесцельно потребляя мощности процессора и занимая больше оперативной памяти, чем нужно.
Ни операционной системы, ни почты
Почтовый клиент Outlook, принадлежащий компании Microsoft и в своей настольной версии являющийся одним из самых популярных и известных в мире, перестал работать. Портал Bleeping Computer пишет, что пользователи массово лишились доступа к своим почтовым ящикам – они не могут подключиться к ним через Outlook, хотя другие способы взаимодействия с ними функционируют.
Также в некоторых случаях Outlook начинает потреблять слишком много системных ресурсов, что явно указывает на проблему в самой программе. В данном случае речь идет о версии Outlook для настольных ПК – к приложению для iOS и Android у пользователей подобных претензий пока нет.
Microsoft осведомлена о проблеме и ищет способы ее устранения. Но работа ей предстоит не из легких, потому что починкой одного только Outlook она ограничиться не сможет. Всего за сутки до этого CNews писал о некорректно работающей Windows 11, которая после установки новейшего обновления 24Н2 начинает без явной на то причины занимать почти на 9 ГБ больше дискового пространства и приводить к сбоям в работе звуковых подсистем, тачпадов на ноутбуках и других компонентов настольных и мобильных ПК.
У американцев иммунитет?
Microsoft уверяет, что уже ведет расследование и пытается вернуть Outlook к нормальному состоянию. Возможно, ускорить нахождение причины ей поможет тот факт, что Outlook сбоит далеко не во всем мире, по крайней мере, пока что.
Bleeping Computer пишет, что зацепило лишь пользователей Microsoft, проживающих в Европе. Действительно жалобы на неработающий Outlook поступают только из этого региона, но Microsoft пока не в силах объяснить столь оригинальную избирательность бага.
Microsoft известно, что страдают только жители Европы. «Мы анализируем данные клиентов, столкнувшихся со сбоями и высоким потреблением памяти при использовании нового настольного приложения Outlook. Мы просматриваем телеметрию сервиса и воспроизводим проблему внутри компании, чтобы разработать план по ее устранению», – говорится в официальном заявлении корпорации.
Спасения нет нигде
В Сети есть информация, что сбой коснулся не только настольной версии Outlook, и не только на компьютерах из Европы. Bleeping Computer пишет, что поступают жалобы на проблемы в работе веб-сервиса Outlook от пользователей из США и других стран. Но к моменту выхода материала эти случаи по-настоящему массовыми не являлись.
Microsoft не отрицает это. По ее словам, нынешние проблемы в работе Outlook также могут приводить к блокировке входа пользователей в другие службы облачного сервиса Microsoft 365.
«Мы анализируем телеметрию сервисов, в частности сетевые данные и данные аутентификации, характерные для Нидерландов, а также дополнительно изучаем потенциальное влияние на другие сервисы Microsoft 365», – утверждают в Microsoft.
Компания также сообщила, что она обнаружила в Outlook потенциальную проблему управления памятью, которая может быть причиной этого сбоя. «Мы получаем дампы памяти и журналы из данных телеметрии клиента Outlook для анализа, чтобы определить наши следующие шаги», – говорится в сообщении софтверного гиганта.
Никто не любит Outlook
С учетом того, что люди все чаще пользуются электронной почтой не с компьютера, а с экрана своего планшета или смартфона, Outlook сильно отстает по популярности в глобальном масштабе от почтовых клиентов Apple и Google. Тем не менее, он все еще на третьем месте после них, согласно данным Statista.com на март 2024 г.
Однако у Outlook есть масса более стабильных и надежных конкурентов не только на мобильных, но и на настольных ОС, притом среди них есть как платные (The Bat), так и полностью бесплатные решения (Thunderbird), распространяющиеся с открытым исходным кодом.
Популярным Outlook стал, в том числе, потому, что на протяжении многих лет поставлялся в составе Windows – самой популярной десктопной ОС в мире. Microsoft постоянно обновляет Outlook, и последние его версии вызывают у пользователей, преимущественно, лишь негативные эмоции.
Например, в сентябре 2023 г. Microsoft вновь начала продвигать Outlook среди пользователей Windows – оказалось, что после установки крупного обновления Windows 11 23H2, в системе без разрешения пользователя появляется десктопная версия почтового клиента Outlook, заменяющая приложения «Почта» и «Календарь». А в начале 2024 г. Microsoft призналась, что при помощи Outlook следит за пользователями всего мира – она собирает их данные, читает их письма и делится ими с почти 800 сторонними компаниями.
В июне 2023 г. CNews писал о судебном иске к Microsoft, ставший реакцией пользователя на сбоящий Outlook. Истцом выступил адвокат, который из-за Microsoft не мог получить доступ к своей рабочей почте и рисковал лишиться клиентов и лицензии. Техподдержка Microsoft оказалась не в силах решить его проблему, хотя пользователи в интернете давно нашли метод борьбы с ней. Адвокат планировал отсудить у Microsoft почти $2 млн.