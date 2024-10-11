Microsoft все сломала: Не работает известнейший почтовый сервис. Чудесным образом баг не зацепил пользователей из США

Почтовый клиент Outlook в версии для настольных ПК содержит баг, из-за которого пользователи сталкиваются с невозможностью пользоваться своими почтовыми ящиками – читать и отправлять письма. В некоторых случаях программа начинает впустую расходовать системные ресурсы, бесцельно потребляя мощности процессора и занимая больше оперативной памяти, чем нужно.

Ни операционной системы, ни почты

Почтовый клиент Outlook, принадлежащий компании Microsoft и в своей настольной версии являющийся одним из самых популярных и известных в мире, перестал работать. Портал Bleeping Computer пишет, что пользователи массово лишились доступа к своим почтовым ящикам – они не могут подключиться к ним через Outlook, хотя другие способы взаимодействия с ними функционируют.

Также в некоторых случаях Outlook начинает потреблять слишком много системных ресурсов, что явно указывает на проблему в самой программе. В данном случае речь идет о версии Outlook для настольных ПК – к приложению для iOS и Android у пользователей подобных претензий пока нет.

Microsoft осведомлена о проблеме и ищет способы ее устранения. Но работа ей предстоит не из легких, потому что починкой одного только Outlook она ограничиться не сможет. Всего за сутки до этого CNews писал о некорректно работающей Windows 11, которая после установки новейшего обновления 24Н2 начинает без явной на то причины занимать почти на 9 ГБ больше дискового пространства и приводить к сбоям в работе звуковых подсистем, тачпадов на ноутбуках и других компонентов настольных и мобильных ПК.

У американцев иммунитет?

Microsoft уверяет, что уже ведет расследование и пытается вернуть Outlook к нормальному состоянию. Возможно, ускорить нахождение причины ей поможет тот факт, что Outlook сбоит далеко не во всем мире, по крайней мере, пока что.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Софт Microsoft, как и десятки лет назад, стабильностью не радует

Bleeping Computer пишет, что зацепило лишь пользователей Microsoft, проживающих в Европе. Действительно жалобы на неработающий Outlook поступают только из этого региона, но Microsoft пока не в силах объяснить столь оригинальную избирательность бага.

Microsoft известно, что страдают только жители Европы. «Мы анализируем данные клиентов, столкнувшихся со сбоями и высоким потреблением памяти при использовании нового настольного приложения Outlook. Мы просматриваем телеметрию сервиса и воспроизводим проблему внутри компании, чтобы разработать план по ее устранению», – говорится в официальном заявлении корпорации.

Спасения нет нигде

В Сети есть информация, что сбой коснулся не только настольной версии Outlook, и не только на компьютерах из Европы. Bleeping Computer пишет, что поступают жалобы на проблемы в работе веб-сервиса Outlook от пользователей из США и других стран. Но к моменту выхода материала эти случаи по-настоящему массовыми не являлись.

Microsoft не отрицает это. По ее словам, нынешние проблемы в работе Outlook также могут приводить к блокировке входа пользователей в другие службы облачного сервиса Microsoft 365.

«Мы анализируем телеметрию сервисов, в частности сетевые данные и данные аутентификации, характерные для Нидерландов, а также дополнительно изучаем потенциальное влияние на другие сервисы Microsoft 365», – утверждают в Microsoft.

Компания также сообщила, что она обнаружила в Outlook потенциальную проблему управления памятью, которая может быть причиной этого сбоя. «Мы получаем дампы памяти и журналы из данных телеметрии клиента Outlook для анализа, чтобы определить наши следующие шаги», – говорится в сообщении софтверного гиганта.

Никто не любит Outlook

С учетом того, что люди все чаще пользуются электронной почтой не с компьютера, а с экрана своего планшета или смартфона, Outlook сильно отстает по популярности в глобальном масштабе от почтовых клиентов Apple и Google. Тем не менее, он все еще на третьем месте после них, согласно данным Statista.com на март 2024 г.

Однако у Outlook есть масса более стабильных и надежных конкурентов не только на мобильных, но и на настольных ОС, притом среди них есть как платные (The Bat), так и полностью бесплатные решения (Thunderbird), распространяющиеся с открытым исходным кодом.

Популярным Outlook стал, в том числе, потому, что на протяжении многих лет поставлялся в составе Windows – самой популярной десктопной ОС в мире. Microsoft постоянно обновляет Outlook, и последние его версии вызывают у пользователей, преимущественно, лишь негативные эмоции.

Например, в сентябре 2023 г. Microsoft вновь начала продвигать Outlook среди пользователей Windows – оказалось, что после установки крупного обновления Windows 11 23H2, в системе без разрешения пользователя появляется десктопная версия почтового клиента Outlook, заменяющая приложения «Почта» и «Календарь». А в начале 2024 г. Microsoft призналась, что при помощи Outlook следит за пользователями всего мира – она собирает их данные, читает их письма и делится ими с почти 800 сторонними компаниями.

В июне 2023 г. CNews писал о судебном иске к Microsoft, ставший реакцией пользователя на сбоящий Outlook. Истцом выступил адвокат, который из-за Microsoft не мог получить доступ к своей рабочей почте и рисковал лишиться клиентов и лицензии. Техподдержка Microsoft оказалась не в силах решить его проблему, хотя пользователи в интернете давно нашли метод борьбы с ней. Адвокат планировал отсудить у Microsoft почти $2 млн.