Пользователь неделями не может зайти в свою почту Microsoft Outlook: Я звоню в техподдержку по 3-5 часов подряд, но они бросают трубку

На Microsoft подали в суд за сбоящий почтовый сервис Outlook. Истцом выступил адвокат, который из-за Microsoft не может получить доступ к своей рабочей почте и теперь рискует лишиться клиентов и лицензии. Техподдержка Microsoft не в силах решить простую проблему, хотя пользователи в интернете давно нашли метод борьбы с ней. Адвокат собирается отсудить у Microsoft почти $2 млн.

Адвокат против техногиганта

Американский адвокат Дэвид М. Шлахтер (David M Schlachter) подал в суд на корпорацию Microsoft, утверждая, что ее почтовый сервис Outlook.com не работает с мая 2023 г. Как пишет The Register, невозможность выйти на связь со своими клиентами по почте может оставить адвоката без лицензии.

Почта Шлахтера не работала и на момент публикации материала. Адвокат намерен взыскать с Microsoft крупную для обычного обывателя и едва заметную для международной ИТ-корпорации сумму в размере $1,75 млн, из которых $750 тыс. – это компенсация за нанесенный ему и его бизнесу ущерб, а $1 млн – это штрафные санкции.

По словам Шлахтера, он потерял доступ к своей учетной записи в Outlook 10 мая 2023 г. – он не смог войти в аккаунт и столкнулся с зацикленным алгоритмом проверки подлинности его личности. Он не смог самостоятельно преодолеть это препятствие и был вынужден обратиться в техподдержку Microsoft, однако специалистам корпорации не удалось решить возникшую проблему.

По словам адвоката, в результате он уже почти два месяца не может пользоваться своей корпоративной почтой, за которую, однако же, каждый месяц отчисляет Microsoft абонентскую плату.

Outlook.com – почтовый сервис Microsoft, работающий с 2012 г. Свое название он получил в честь всемирно известного клиента электронной почты Outlook, релиз первой версии которого состоялся в 1997 г. Outlook годами входил в состав офисного пакета Microsoft Office, самого популярного в мире, что способствовало росту клиентской базы приложения.

Как развивались события

Как пишет The Register, до 10 мая 2023 г. Шлахтер пользовался своей электронной почтой без каких-либо ограничений, но в этот день вместо своих писем он увидел на экране сообщение о необходимости прохождения двухфакторной авторизации. Это один из наиболее распространенных способов защиты пользовательских профилей от взлома, и чаще всего он подразумевает, помимо обычного ввода пароля, еще и получение на телефон одноразового кода подтверждения, который тоже необходимо указать при авторизации в том или ином сервисе.

Однако у Шлахтера не вышло преодолеть этот барьер. Вместо этого он раз за разом получал сообщение об ошибке с кодом 500121 – он видел его настолько часто, что решил приложить к своему иску скриншот с сообщением в качестве доказательства.

В своем иске Шлахтер также пишет, что техподдержка Microsoft слишком долго отвечает на запросы пользователей – ему пришлось прождать полчаса прежде, чем начался диалог с экспертом.

Но после того, как Шлахтер сообщил, что у него проблемы с бизнес-аккаунтом, эксперт направил его к другому специалисту, который решает вопросы корпоративных клиентов. В тот же вечер Шлахтер направил соответствующий запрос и получил номер телефона техподдержки бизнес-пользователей Microsoft. Ему удалось дозвониться до специалистов лишь 12 мая 2023 г., однако в следующие четыре дня техподдержка избегала его. Шлахтер пишет, что ждал на линии по три-пять часов подряд, но затем звонок обрывался не по его вине.

15 мая 2023 г. его запрос был перенаправлен другим специалистам, и Шлахтеру пообещали, что свяжутся с ним в полдень. Однако этого не произошло – входящего звонка от техподдержки так и не поступило.

Все последующие разы, когда ему удавалось дозвониться до техподдержки пользователей, ответивший ему специалист каждый раз говорил, что не может перевести звонок ни на супервайзер, ни на инженера, работающему над его вопросом. Он утверждал лишь, проблема будет устранена в ближайшее время, но в итоге, по словам Шлахтера, ничего не изменилось – его почта на Outlook по-прежнему недоступна.

Microsoft крушит малый бизнес

Среди прочего, Шлахтер утверждает, что у него «не было доступа к электронным судам штата Нью-Джерси, потому что онлайн-система запрашивает подтверждение электронной почты для учетной записи». С его слов, он также не может «оплачивать кредиты, потому что система онлайн-портала для платежей по кредитам связана с этой учетной записью». К тому же он «не получает никаких сообщений от федеральных судов по делам о банкротстве, и у него есть открытые дела», и он не может общаться с «судьями, клерками, оппонентами, коллегами, клиентами, попечителями США», у которых есть только адрес его почты на Outlook.

Другие пользователи тоже сталкиваются с этой ошибкой. Они пытаются найти решение самостоятельно

Адвокат пояснил в жалобе: «Мистер Шлахтер не может работать вслепую. Теперь он, возможно, столкнется с такими проблемами, как уход клиентов из офиса, нарушения этики против него за то, что он не отвечает на сообщения, несоблюдение сроков подачи документов и т. п». (Mr Schlachter cannot run [h]is law office blind. He is now possibly facing such issues as clients leaving the office, ethics violations being brought against him for not responding to communications, missing filing deadlines, and the like).

Утверждая, что он теряет бизнес и рискует лишиться лицензий, он обвиняет Microsoft как в нарушении контракта, так и в «неправомерных деловых отношениях» за «беспричинную задержку с простым средством помощи — техподдержки в доступе к электронной почте».

Адвокат не одинок

Редакция CNews обнаружила, Шлахтер – далеко не единственный, кому ошибка 500121 мешает пользоваться электронной почтой в Outllook. На официальном форуме Microsoft редакция нашла не менее 10 тем с ее упоминанием, созданные за последние два-три года. Присутствующие на ресурсе эксперты Microsoft оказались не в состоянии решить этот вопрос, и в результате пользователям пришлось выполнять за них их работу. Решение, притом далеко не самое очевидное, и, вероятно, способное помочь не всем было найдено – его в августе 2022 г. озвучил пользователь Carlos Solís Salazar. Он посоветовал сбросить все параметры двухфакторной авторизации и заново пройти процедуру ее настройки (To resolve this issue, can you try resetting (require re-register) MFA for your user).