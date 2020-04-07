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США Нью-Джерси
СОБЫТИЯ
|07.04.2020
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США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти
Государству нужны программисты Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе занятости. Как пишет The Register, специалистам
|02.06.2009
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Утечка в штате Нью-Джерси: скомпрометированы данные 30 тыс. человек
На днях министерство труда штата Нью-Джерси (The Department of Labor and Workforce Development) объявило о масштабной утечке их персональных данных и номеров социального страхования, которая произошла вследствие ошибки в почто
|27.11.2007
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В Нью-Джерси защитят пользователей сайтов знакомств
Законодательный комитет Ассамблеи штата Нью-Джерси, США, принял «Акт о безопасности знакомств в интернете». Законопроект предписывает сайтам знакомств уведомлять о том, проводится ли на них проверка судимости и разрешено ли бывшим за
|28.03.2007
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В Нью-Джерси хотят запретить SMS за рулём
Власти штата Нью-Джерси намерены запретить водителям отправлять SMS во время вождения. Нарушителей будут штрафовать на сумму от $100 до $250. Один из спонсоров законопроекта, демократ Пол Мориарти (Paul Mor
|20.12.2006
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Сисадмина из Нью-Джерси обвиняют в установке логической бомбы для защиты от увольнения
Системному администратору медицинской компании Medco Health Solutions в Нью-Джерси предъявлены обвинения в двух случаях компьютерного мошенничества. Он обвиняется в закладке в компьютерную систему компании логической бомбы, которая уничтожила бы все данные в случае
|07.07.2005
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Россия готовит нового космотуриста
американец Деннис Тито и гражданин ЮАР Марк Шаттлворт. Олсен Грегори Хаммонд родился 20 апреля 1945 года в пригороде Нью-Йорка Бруклине. В 1962 году закончил среднюю школу в город Риджфилд Парк, штат Нью-Джерси. В 1966 году получил степень бакалавра наук по физике в университете штата Виржиния, в 1968 г. — степень мастера наук по физике, бакалавра науки по электротехнике, а также оконч
|07.07.2005
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Россия готовит нового космотуриста
американец Деннис Тито и гражданин ЮАР Марк Шаттлворт. Олсен Грегори Хаммонд родился 20 апреля 1945 года в пригороде Нью-Йорка Бруклине. В 1962 году закончил среднюю школу в город Риджфилд Парк, штат Нью-Джерси. В 1966 году получил степень бакалавра наук по физике в университете штата Виржиния, в 1968 г. — степень мастера наук по физике, бакалавра науки по электротехнике, а также оконч
|01.03.2002
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Tyco Telecommunications закроет завод в Нью-Джерси
Tyco Telecommunications, подразделение компании Tyco International, закроет завод по производству оборудования для подводных телекоммуникационных сетей в городе Кларк (штат Нью-Джерси). Общая численность работников завода составляла 650 человек, из которых 361 человек был уволен уже в октябре прошлого года. Остальные сотрудники будут получать зарплату до начала ап
|31.10.2001
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Власти Нью-Джерси удалили из интернета некоторую информацию о своем штате по соображениям безопасности
По требованию властей штата Нью-Джерси из интернета была убрана определенная информация, которая может заинтересовать террористов при планировании новых терактов. Департамент штата по охране окружающей среды (DEP) убрал с
|26.10.2001
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AT&T покинула свою штаб-квартиру в Нью-Джерси
Компания AT&T переместила все 3000 своих сотрудников, работавших в Баскин Ридж, штат Нью-Джерси, и теперь собирается сдавать освободившиеся помещения под офисы другим фирмам. На
|15.09.2000
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Avaya закончила монтаж и установку системы беспроводной связи DEFINITY DECT для школьного округа Патерсон в штате Нью-Джерси
Avaya закончила монтаж и установку системы беспроводной связи DEFINITY DECT для школьного округа Патерсон в штате Нью-Джерси. Система обеспечивает покрытие площади более 300 тыс. кв. м., на которой расположены более 40 отдельных учреждений, связанных с главной коммуникационной сетью округа. Администрации о
|28.07.2000
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Emcore вчетверо расширила производственные мощности на своей фабрике в Нью-Джерси
Emcore Corp. сообщила о завершении второй фазы расширения своей фабрики в Сомерсете, Нью-Джерси. Это позволит почти вчетверо увеличить объёмы выпускаемой продукции. Emcore известна как производитель установок для производства радиочастотных и фотонных модулей, а также оборудова
|13.01.2000
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В Нью-Джерси, США, предъявлено обвинение подросткам, воровавшим номера кредитных карточек
4 подростка из Нью-Джерси, США, были обвинены в мошенничестве с кредитными карточками. Детектив Jay Davis сообщил, что двое из них, 14 и 16 лет, добывали номера кредитных карточек, обманным путем выуживая инф
|01.11.1999
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В Нью-Джерси убиты двое спамеров
Двое жителей Нью-Джерси, 41-летний Alain Chalem и 37-летний Mayir Lehmann, найдены мертвыми во дворе дома одного из них. Хотя следователи пока не склонны говорить о возможных подозреваемых и действительных
|26.08.1999
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Житель штата Нью-Джерси признался в написании вируса Melissa
1 апреля гражданин штата Нью-Джерси Дэвид Смит (David L. Smith) был арестован по обвинению в создании и распространении вируса Melissa, который начал свое "победное" шествие по Интернет с 26-го марта. Смита арестовали
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