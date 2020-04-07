США - Нью-Джерси

США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти Государству нужны программисты Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе занятости. Как пишет The Register, специалистам

Утечка в штате Нью-Джерси: скомпрометированы данные 30 тыс. человек На днях министерство труда штата Нью-Джерси (The Department of Labor and Workforce Development) объявило о масштабной утечке их персональных данных и номеров социального страхования, которая произошла вследствие ошибки в почто

В Нью-Джерси защитят пользователей сайтов знакомств Законодательный комитет Ассамблеи штата Нью-Джерси, США, принял «Акт о безопасности знакомств в интернете». Законопроект предписывает сайтам знакомств уведомлять о том, проводится ли на них проверка судимости и разрешено ли бывшим за

В Нью-Джерси хотят запретить SMS за рулём Власти штата Нью-Джерси намерены запретить водителям отправлять SMS во время вождения. Нарушителей будут штрафовать на сумму от $100 до $250. Один из спонсоров законопроекта, демократ Пол Мориарти (Paul Mor

Сисадмина из Нью-Джерси обвиняют в установке логической бомбы для защиты от увольнения Системному администратору медицинской компании Medco Health Solutions в Нью-Джерси предъявлены обвинения в двух случаях компьютерного мошенничества. Он обвиняется в закладке в компьютерную систему компании логической бомбы, которая уничтожила бы все данные в случае

Россия готовит нового космотуриста американец Деннис Тито и гражданин ЮАР Марк Шаттлворт. Олсен Грегори Хаммонд родился 20 апреля 1945 года в пригороде Нью-Йорка Бруклине. В 1962 году закончил среднюю школу в город Риджфилд Парк, штат Нью-Джерси. В 1966 году получил степень бакалавра наук по физике в университете штата Виржиния, в 1968 г. — степень мастера наук по физике, бакалавра науки по электротехнике, а также оконч

Россия готовит нового космотуриста американец Деннис Тито и гражданин ЮАР Марк Шаттлворт. Олсен Грегори Хаммонд родился 20 апреля 1945 года в пригороде Нью-Йорка Бруклине. В 1962 году закончил среднюю школу в город Риджфилд Парк, штат Нью-Джерси. В 1966 году получил степень бакалавра наук по физике в университете штата Виржиния, в 1968 г. — степень мастера наук по физике, бакалавра науки по электротехнике, а также оконч

Tyco Telecommunications закроет завод в Нью-Джерси Tyco Telecommunications, подразделение компании Tyco International, закроет завод по производству оборудования для подводных телекоммуникационных сетей в городе Кларк (штат Нью-Джерси). Общая численность работников завода составляла 650 человек, из которых 361 человек был уволен уже в октябре прошлого года. Остальные сотрудники будут получать зарплату до начала ап

Власти Нью-Джерси удалили из интернета некоторую информацию о своем штате по соображениям безопасности По требованию властей штата Нью-Джерси из интернета была убрана определенная информация, которая может заинтересовать террористов при планировании новых терактов. Департамент штата по охране окружающей среды (DEP) убрал с

AT&T покинула свою штаб-квартиру в Нью-Джерси Компания AT&T переместила все 3000 своих сотрудников, работавших в Баскин Ридж, штат Нью-Джерси, и теперь собирается сдавать освободившиеся помещения под офисы другим фирмам. На

Avaya закончила монтаж и установку системы беспроводной связи DEFINITY DECT для школьного округа Патерсон в штате Нью-Джерси Avaya закончила монтаж и установку системы беспроводной связи DEFINITY DECT для школьного округа Патерсон в штате Нью-Джерси. Система обеспечивает покрытие площади более 300 тыс. кв. м., на которой расположены более 40 отдельных учреждений, связанных с главной коммуникационной сетью округа. Администрации о

Emcore вчетверо расширила производственные мощности на своей фабрике в Нью-Джерси Emcore Corp. сообщила о завершении второй фазы расширения своей фабрики в Сомерсете, Нью-Джерси. Это позволит почти вчетверо увеличить объёмы выпускаемой продукции. Emcore известна как производитель установок для производства радиочастотных и фотонных модулей, а также оборудова

В Нью-Джерси, США, предъявлено обвинение подросткам, воровавшим номера кредитных карточек 4 подростка из Нью-Джерси, США, были обвинены в мошенничестве с кредитными карточками. Детектив Jay Davis сообщил, что двое из них, 14 и 16 лет, добывали номера кредитных карточек, обманным путем выуживая инф

В Нью-Джерси убиты двое спамеров Двое жителей Нью-Джерси, 41-летний Alain Chalem и 37-летний Mayir Lehmann, найдены мертвыми во дворе дома одного из них. Хотя следователи пока не склонны говорить о возможных подозреваемых и действительных