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США Нью-Джерси

США - Нью-Джерси

СОБЫТИЯ


07.04.2020 США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти

Государству нужны программисты Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе занятости. Как пишет The Register, специалистам

02.06.2009 Утечка в штате Нью-Джерси: скомпрометированы данные 30 тыс. человек

На днях министерство труда штата Нью-Джерси (The Department of Labor and Workforce Development) объявило о масштабной утечке их персональных данных и номеров социального страхования, которая произошла вследствие ошибки в почто
27.11.2007 В Нью-Джерси защитят пользователей сайтов знакомств

Законодательный комитет Ассамблеи штата Нью-Джерси, США, принял «Акт о безопасности знакомств в интернете». Законопроект предписывает сайтам знакомств уведомлять о том, проводится ли на них проверка судимости и разрешено ли бывшим за
28.03.2007 В Нью-Джерси хотят запретить SMS за рулём

Власти штата Нью-Джерси намерены запретить водителям отправлять SMS во время вождения. Нарушителей будут штрафовать на сумму от $100 до $250. Один из спонсоров законопроекта, демократ Пол Мориарти (Paul Mor
20.12.2006 Сисадмина из Нью-Джерси обвиняют в установке логической бомбы для защиты от увольнения

Системному администратору медицинской компании Medco Health Solutions в Нью-Джерси предъявлены обвинения в двух случаях компьютерного мошенничества. Он обвиняется в закладке в компьютерную систему компании логической бомбы, которая уничтожила бы все данные в случае
07.07.2005 Россия готовит нового космотуриста

американец Деннис Тито и гражданин ЮАР Марк Шаттлворт. Олсен Грегори Хаммонд родился 20 апреля 1945 года в пригороде Нью-Йорка Бруклине. В 1962 году закончил среднюю школу в город Риджфилд Парк, штат Нью-Джерси. В 1966 году получил степень бакалавра наук по физике в университете штата Виржиния, в 1968 г. — степень мастера наук по физике, бакалавра науки по электротехнике, а также оконч
07.07.2005 Россия готовит нового космотуриста

американец Деннис Тито и гражданин ЮАР Марк Шаттлворт. Олсен Грегори Хаммонд родился 20 апреля 1945 года в пригороде Нью-Йорка Бруклине. В 1962 году закончил среднюю школу в город Риджфилд Парк, штат Нью-Джерси. В 1966 году получил степень бакалавра наук по физике в университете штата Виржиния, в 1968 г. — степень мастера наук по физике, бакалавра науки по электротехнике, а также оконч
01.03.2002 Tyco Telecommunications закроет завод в Нью-Джерси

Tyco Telecommunications, подразделение компании Tyco International, закроет завод по производству оборудования для подводных телекоммуникационных сетей в городе Кларк (штат Нью-Джерси). Общая численность работников завода составляла 650 человек, из которых 361 человек был уволен уже в октябре прошлого года. Остальные сотрудники будут получать зарплату до начала ап
31.10.2001 Власти Нью-Джерси удалили из интернета некоторую информацию о своем штате по соображениям безопасности

По требованию властей штата Нью-Джерси из интернета была убрана определенная информация, которая может заинтересовать террористов при планировании новых терактов. Департамент штата по охране окружающей среды (DEP) убрал с
26.10.2001 AT&T покинула свою штаб-квартиру в Нью-Джерси

Компания AT&T переместила все 3000 своих сотрудников, работавших в Баскин Ридж, штат Нью-Джерси, и теперь собирается сдавать освободившиеся помещения под офисы другим фирмам. На

15.09.2000 Avaya закончила монтаж и установку системы беспроводной связи DEFINITY DECT для школьного округа Патерсон в штате Нью-Джерси

Avaya закончила монтаж и установку системы беспроводной связи DEFINITY DECT для школьного округа Патерсон в штате Нью-Джерси. Система обеспечивает покрытие площади более 300 тыс. кв. м., на которой расположены более 40 отдельных учреждений, связанных с главной коммуникационной сетью округа. Администрации о
28.07.2000 Emcore вчетверо расширила производственные мощности на своей фабрике в Нью-Джерси

Emcore Corp. сообщила о завершении второй фазы расширения своей фабрики в Сомерсете, Нью-Джерси. Это позволит почти вчетверо увеличить объёмы выпускаемой продукции. Emcore известна как производитель установок для производства радиочастотных и фотонных модулей, а также оборудова
13.01.2000 В Нью-Джерси, США, предъявлено обвинение подросткам, воровавшим номера кредитных карточек

4 подростка из Нью-Джерси, США, были обвинены в мошенничестве с кредитными карточками. Детектив Jay Davis сообщил, что двое из них, 14 и 16 лет, добывали номера кредитных карточек, обманным путем выуживая инф
01.11.1999 В Нью-Джерси убиты двое спамеров

Двое жителей Нью-Джерси, 41-летний Alain Chalem и 37-летний Mayir Lehmann, найдены мертвыми во дворе дома одного из них. Хотя следователи пока не склонны говорить о возможных подозреваемых и действительных

26.08.1999 Житель штата Нью-Джерси признался в написании вируса Melissa

1 апреля гражданин штата Нью-Джерси Дэвид Смит (David L. Smith) был арестован по обвинению в создании и распространении вируса Melissa, который начал свое "победное" шествие по Интернет с 26-го марта. Смита арестовали


Публикаций - 307, упоминаний - 316

США и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13156 15
AT&T Inc 1726 10
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HP Inc. 5883 6
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Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
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eBay Inc 1640 10
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Lockheed Martin 777 4
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7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 4
Elen Tracy - Эллен Трейси 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Visa International 1993 4
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CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Expedia Group 136 2
Sequoia Capital 115 2
Merrill Lynch 454 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Резонанс НПП 407 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
BMO - Bank of Montreal 17 2
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Альфа-Групп 745 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Walt Disney Company 647 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Coca-Cola Company 261 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
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Kandula Nagaraju - Кандула Нагараджу 2 2
Hotz George - Хоц Джордж - Хотц Джордж 14 2
Ioannidis John - Иоаннидис Джон 3 2
Herzberg Claude - Херцберг Клод 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 203
Россия - РФ - Российская федерация 166168 56
США - Нью-Йорк 3180 55
США - Калифорния 4829 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Джерси - коронное владение Британской короны 41 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Канада 5082 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 21
Европа 24964 18
США - Флорида 786 16
Франция - Французская Республика 8177 16
США - Огайо 291 14
США - Коннектикут 172 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
США - Колумбия - Вашингтон 1487 13
США - Пенсильвания 372 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
США - Техас 1048 12
Япония 13807 12
Америка - Американский регион 2206 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Украина 7928 12
Нидерланды 3746 10
США - Колорадо 385 10
США - Иллинойс 340 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
США - Северная Каролина 328 9
США - Мэриленд 299 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Мировой океан - World Ocean 528 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Казахстан - Республика 6048 8
Индия - Bharat 5870 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
США - Вирджиния - Виргиния 288 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
США - Массачусетс 517 6
США - Мичиган 274 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Физика - Physics - область естествознания 2940 10
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 8
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Английский язык 7030 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 5
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New Scientist 1448 7
Bloomberg 1627 5
Ars Technica 450 4
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Ananova 250 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Reddit 398 3
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Phys.org 972 2
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Newsbytes News Network 379 2
RCR News 107 2
Dow Jones Business News 88 2
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
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