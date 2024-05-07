Разделы

COBOL COmmon Business Oriented Language Кобол Язык программирования


СОБЫТИЯ

07.05.2024 В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами

На полвека назад Программисты со всего мира внезапно решили массово перейти на очень старые языки программирования. Их фаворитами оказались Fortran и COBOL, появившиеся еще в середине ХХ века и к настоящему моменту успешно замененные более современными С, С++ и совсем новым Rust. Это следует из рейтинга языков программирования Tiobe, который
19.03.2024 Создан свободный компилятор для древнего языка программирования, который управляет всеми деньгами мира. Его делали 20 лет

Инструмент для избавления от COBOL Проект GnuCOBOL, представляющий собой свободно распространяемый компилятор для языка программирования COBOL (COmmon Business-Oriented Language), достиг нового этапа развития. По сл
04.12.2023 Все деньги мира зависят от древнейшего языка программирования. Созданное на нем ПО ежедневно управляет триллионами долларов

COBOL как глобальная проблема человечества Язык программирования COBOL, как оказалось, по-прежнему влиятелен, несмотря на то, что ему не так давно исполнилось
23.08.2023 IBM убивает древнейший язык программирования, который она сама с невероятным трудом только что вернула к жизни

IBM избавляет мир от COBOL Компания IBM разработала инструмент по автоматическому преобразованию кода на старом языке программирования COBOL в код на Java, пишет The Register. IBM уже предлагает свое новшест
28.07.2020 Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL

ограммирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spectrum. Он включает 55 позиций, и в нем есть даже COBOL, название которого расшифровывается как COmmon Business Oriented Language. Этот язык бы
13.04.2020 IBM возрождает мертвый язык программирования

BOL восстанет из мертвых Компания IBM собирается провести обучающие курсы по языку программирования COBOL, созданному более 60 лет назад и давно утратившему свою популярность. Инициатива обусло
07.04.2020 США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти

нужны программисты Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе з
23.10.2019 Язык для Fortune 500. COBOL справляет юбилей

х прототипов языков высокого уровня — MATH-MATIC и FLOW-MATIC. Последний и был взят за основу языка COBOL (Common Business Oriented Language), созданного в 1959 г. в связи с назревшей в конце 1
05.06.2017 Умерла автор языка COBOL

ean E. Sammet), одна из старейших инженеров-программистов планеты, и соавтор языка программирования COBOL, после кратковременной болезни ушла из жизни 20 мая в возрасте 89 лет. После выхода на

11.01.2012 Oracle представила новую версию сервера приложений Oracle Tuxedo 11g

Корпорация Oracle анонсировала новую версию Oracle Tuxedo 11g, сервера приложений для работы с приложениями, написанными на C/C++, COBOL и динамических языках программирования. Новая версия Oracle Tuxedo 11g оптимизирована для программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 и предлагает динамическое и м
27.02.2003 Server Express обеспечит миграцию Cobol-решений на современное оборудование

Micro Focus International выпустит версию среды разработчика Server Express для того, чтобы позволить перенос Cobol-приложений на мэйнфреймы серии IBM eServerzSeries, работающие под управлением Linux. Micro Focus Server Express для zSeries доступен уже сейчас, и разработчики получат возможность разраба
19.10.1999 Компании Unisys и RMC объединяются, чтобы дать новую жизнь старым COBOL-программам

зователей мейнфреймов, которым нужно анализировать имеющиеся у них большие пакеты программ на языке COBOL (Common Business-Oriented Language). Пользователи в рамках своих проектов ре-инжиринга

31.03.1999 Fujitsu выпустит новый 64-битный компилятор Cobol

Компания Fujitsu заключила соглашение с Intel о разработке нового компилятора языка Cobol для 64-битных процессоров этой фирмы. Первая версия компилятора будет сделана для процессора Merced и операционных систем Microsoft Win64 и Solaris for Merced. Fujitsu выпустит компилятор

