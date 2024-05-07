Получите все материалы CNews по ключевому слову
COBOL COmmon Business Oriented Language Кобол Язык программирования
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2024
|
В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами
На полвека назад Программисты со всего мира внезапно решили массово перейти на очень старые языки программирования. Их фаворитами оказались Fortran и COBOL, появившиеся еще в середине ХХ века и к настоящему моменту успешно замененные более современными С, С++ и совсем новым Rust. Это следует из рейтинга языков программирования Tiobe, который
|19.03.2024
|
Создан свободный компилятор для древнего языка программирования, который управляет всеми деньгами мира. Его делали 20 лет
Инструмент для избавления от COBOL Проект GnuCOBOL, представляющий собой свободно распространяемый компилятор для языка программирования COBOL (COmmon Business-Oriented Language), достиг нового этапа развития. По сл
|04.12.2023
|
Все деньги мира зависят от древнейшего языка программирования. Созданное на нем ПО ежедневно управляет триллионами долларов
COBOL как глобальная проблема человечества Язык программирования COBOL, как оказалось, по-прежнему влиятелен, несмотря на то, что ему не так давно исполнилось
|23.08.2023
|
IBM убивает древнейший язык программирования, который она сама с невероятным трудом только что вернула к жизни
IBM избавляет мир от COBOL Компания IBM разработала инструмент по автоматическому преобразованию кода на старом языке программирования COBOL в код на Java, пишет The Register. IBM уже предлагает свое новшест
|28.07.2020
|
Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL
ограммирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spectrum. Он включает 55 позиций, и в нем есть даже COBOL, название которого расшифровывается как COmmon Business Oriented Language. Этот язык бы
|13.04.2020
|
IBM возрождает мертвый язык программирования
BOL восстанет из мертвых Компания IBM собирается провести обучающие курсы по языку программирования COBOL, созданному более 60 лет назад и давно утратившему свою популярность. Инициатива обусло
|07.04.2020
|
США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти
нужны программисты Власти американского штата Нью-Джерси начали поиски программистов, знающих язык COBOL, из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки на старые ПК в американской системе з
|23.10.2019
|
Язык для Fortune 500. COBOL справляет юбилей
х прототипов языков высокого уровня — MATH-MATIC и FLOW-MATIC. Последний и был взят за основу языка COBOL (Common Business Oriented Language), созданного в 1959 г. в связи с назревшей в конце 1
|05.06.2017
|
Умерла автор языка COBOL
ean E. Sammet), одна из старейших инженеров-программистов планеты, и соавтор языка программирования COBOL, после кратковременной болезни ушла из жизни 20 мая в возрасте 89 лет. После выхода на
|11.01.2012
|
Oracle представила новую версию сервера приложений Oracle Tuxedo 11g
Корпорация Oracle анонсировала новую версию Oracle Tuxedo 11g, сервера приложений для работы с приложениями, написанными на C/C++, COBOL и динамических языках программирования. Новая версия Oracle Tuxedo 11g оптимизирована для программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 и предлагает динамическое и м
|27.02.2003
|
Server Express обеспечит миграцию Cobol-решений на современное оборудование
Micro Focus International выпустит версию среды разработчика Server Express для того, чтобы позволить перенос Cobol-приложений на мэйнфреймы серии IBM eServerzSeries, работающие под управлением Linux. Micro Focus Server Express для zSeries доступен уже сейчас, и разработчики получат возможность разраба
|19.10.1999
|
Компании Unisys и RMC объединяются, чтобы дать новую жизнь старым COBOL-программам
зователей мейнфреймов, которым нужно анализировать имеющиеся у них большие пакеты программ на языке COBOL (Common Business-Oriented Language). Пользователи в рамках своих проектов ре-инжиринга
|31.03.1999
|
Fujitsu выпустит новый 64-битный компилятор Cobol
Компания Fujitsu заключила соглашение с Intel о разработке нового компилятора языка Cobol для 64-битных процессоров этой фирмы. Первая версия компилятора будет сделана для процессора Merced и операционных систем Microsoft Win64 и Solaris for Merced. Fujitsu выпустит компилятор
COBOL и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.