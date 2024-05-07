В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами На полвека назад Программисты со всего мира внезапно решили массово перейти на очень старые языки программирования. Их фаворитами оказались Fortran и COBOL, появившиеся еще в середине ХХ века и к настоящему моменту успешно замененные более современными С, С++ и совсем новым Rust. Это следует из рейтинга языков программирования Tiobe, который