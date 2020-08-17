Разделы

Tencent Sogou

Tencent - Sogou

УПОМИНАНИЯ


Елена Прекрасная 1
17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор 1
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности 1
11.08.2010 Alibaba Group купит долю в китайском поисковике Sogou 1
06.02.2008 Universal, Sony BMG и Warner Music засудят Baidu за пиратство 1
11.04.2007 Google извинился перед Sohu 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Tencent и организации, системы, технологии, персоны:

Sohu - Changyou 28 3
Google LLC 12082 2
Tencent 170 1
Yahoo! 3701 1
Alibaba Group 443 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 1
X Corp - Twitter 2897 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Weborama - Веборама 24 1
Sony 6592 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Microsoft Corporation 25046 1
Blink 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Sony BMG 184 1
WMG - Warner Music Group 209 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 2
T9 - предиктивная система набора текстов для мобильных телефон 48 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17604 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2120 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4100 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1118 1
Baidu 288 3
Google Android 14473 2
Linux OS 10625 2
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 30 2
Microsoft Windows 16127 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Microsoft Windows 10 1847 1
Apple macOS 2180 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 623 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 54 1
Tencent WeChat - мессенджер 156 1
Notepad++ 24 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 58 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 1
Сбер - Sber Visper - виртуальная Елена Прекрасная 2 1
Apple iOS 8112 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 451 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 1
Google Chrome - браузер 1616 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Microsoft Windows 7 1990 1
Apple Safari - браузер 867 1
StatCounter 428 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3022 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 274 1
Opera Browser - Браузер 1029 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 43 1
C/C++ - Язык программирования 816 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Tencent - Sogou Pinyin IME 1 1
Tencent - Sogou Explorer 1 1
Дон Хо 1 1
Доронов Илья 2 1
Филиппов Денис 60 1
Левченко Владимир 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 5
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Азия - Азиатский регион 5684 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Китай - Шанхай 799 1
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 29 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 521 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
Taipei Times 31 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Moscow Creative Week 1 1
