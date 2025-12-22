Разделы

Weborama Веборама

Weborama - Веборама

СОБЫТИЯ

22.12.2025 «Магнит ADS» заключил партнерство с Adserving 1
18.11.2025 «Купер» расширил рекламные инструменты для внешних партнеров 1
23.09.2025 «Магнит ADS» верифицирует click-out рекламу 1
Елена Прекрасная 1
01.04.2025 В Hybrid Platform обновлена интеграция с «Яндекс Метрикой» 1
24.12.2024 89% российских компаний инвестируют в работу с данными до двадцатой доли своего бюджета 1
07.10.2021 «Яндекс» начал измерять качество трафика при помощи MOAT Analytics 1
19.12.2019 Weborama представила инструмент для работы с аудиторными сегментами на российском рынке 2
06.12.2019 Mail.ru Group и Adloox замерят видимость рекламных кампаний 1
07.06.2019 Weborama перебила ставку Amazon на приобретение рекламной платформы и DCO Sizmek 2
16.04.2019 GPMD: в 2018 году мобильная видеореклама вышла в лидеры 2
19.03.2019 «Первый ОФД», Weborama и РБК запустили сервис PeopleTarget 1
30.08.2018 Gazprom-Media Digital замерил видимость видеорекламы 1
27.04.2018 Gazprom-Media Digital снизил объем мошеннического трафика до 0,5-2% 1
11.07.2017 Партнерство Mail.Ru Group и Weborama позволит рекламодателям проверить трафик через Adloox 2
13.06.2017 «Яндекс.Аудитории» подключили внешних поставщиков данных 1
03.02.2017 Соцсети помогут клиентам Weborama вычислить идеального потребителя 2
28.11.2016 Weborama верифицирует рекламный трафик вместе с Adloox 3
25.03.2016 РБК доверил свои данные «Вебораме» 5
02.03.2016 Рекламодатели Mail.Ru Group будут оплачивать только реальные просмотры баннеров 1
26.02.2016 Mail.Ru Group запускает интерактивную рекламу от «Веборамы» 4
07.08.2012 Weborama и Interpool объявили о стратегическом партнерстве 1
28.06.2011 Gala Records отсудила 50 тыс. руб. у «Веборамы» за пиратские песни МакSим 2
30.05.2008 «Веборама» и ЖЖ создадут «золотой» плей-лист блогосферы 2
30.04.2008 «Веборама» создала мультимедийный flash-плеер 2
04.02.2008 «Веборама» «подружилась» с виджетами и мессенджером 3
19.12.2007 В Рунете появилась новая социальная сеть - «Веборама» 2

Публикаций - 27, упоминаний - 47

Weborama и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3535 4
Google LLC 12282 3
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 3
Yandex - Яндекс 8482 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 355 2
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 4 2
Amazon Inc - Amazon.com 3142 2
НСК - Наша Сервисная Компания 52 2
Meta Platforms - Facebook 4537 2
X Corp - Twitter 2908 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
НПО Аналитика 24 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Tencent - Sogou 6 1
Toluna 5 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 393 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
Unistar Digital - Юнистар 3 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 2
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 11 1
Media Instinct Group - Медиа Инстинкт Групп 7 1
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 982 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1082 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9727 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 303 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 295 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 624 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 425 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
AdTech - DCO - Dynamic Creative Optimization 8 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 343 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 76 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2860 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 4
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 2
Weborama Campaign Manager - WCM 2 2
Weborama Audience Manager - WAM 2 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 1
Pinterest 74 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Mail.ru Здоровье 24 1
PeopleTarget 1 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Google Ad Manager 8 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 60 1
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 1
Яндекс.Аудитория 8 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Сбер - Sber Visper - виртуальная Елена Прекрасная 2 1
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 25 1
Hybrid Platform 16 1
Weborama Moonfish 1 1
Weborama Advanced Rich Media - WARM 1 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Avito - Internest - ADRiver 34 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 1
VK - Mail.Ru Почта 353 1
Федорченко Анжела 7 6
Исагулова Элина 34 4
Коренков Сергей 12 2
Шимунов Артур 2 2
Стрелкова Александра 8 1
Лебедев Андрей 12 1
Иванюшин Антон 2 1
Дмитриева Наталья 6 1
Есипенко Ирина 8 1
Ячкова Любовь 2 1
Гурей Людмила 1 1
Суренская Ольга 1 1
Lévy Alain - Ливай Алан 2 1
Филиппов Денис 67 1
Царев Герман 5 1
Кунакова Елена 1 1
Афанасьев Антон 8 1
Левченко Владимир 6 1
Доронов Илья 2 1
Полнарев Станислав 1 1
Телепов Виталий 1 1
Игнатьева Виктория 1 1
Сафаева Эльвира 2 1
Митин Николай 1 1
Папков Александр 1 1
Храмцов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 9
Европа 24650 8
Франция - Французская Республика 7981 5
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 2
Америка Латинская 1886 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 1
Польша - Республика 2002 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Украина 7799 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Нидерланды 3636 1
Испания - Королевство 3761 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3665 10
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 275 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 175 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 32 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 3
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
РИА Новости 986 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 170 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Moscow Creative Week 1 1
