«Магнит ADS» заключил партнерство с Adserving

«Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера «Магнит» подключила еще одного верификатора рекламы — Adserving (ex- Sizmek). Это даст рекламодателям больше вариантов для независимого аудита click-out по ключевым медиаформатам. Ранее компания сообщала об интеграции с платформами Weborama и Adriver. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Все показы уже подтверждены системой: партнеры могут выбрать Adserving для сквозной аналитики и проверки факта показа объявления целевому пользователю, фиксации кликов с переходом на сайт рекламодателя, а также дополнительной аналитики от верификатора.

Дамир Мухутдинов, руководитель направления по стратегическому развитию рекламных агентств и click-out «Магнит ADS»: «Для нас приоритетен не только масштаб и качество собственных цифровых поверхностей, но и абсолютное доверие со стороны партнеров. Подключение Adserving — логичное продолжение нашей стратегии по созданию эталонно прозрачной рекламной экосистемы. Теперь у партнеров есть еще больше инструментов для независимого контроля трафика и глубокого анализа результатов кампаний — платформа закрывает сразу нескольких лидеров российского рынка по верификации рекламных данных».

Эльвира Сафаева, коммерческий директор Adserving: «Качественный сервис, независимая аналитика и честные метрики – наш приоритет. Благодарим команду «Магнит ADS» за проведенную интеграцию, которая позволит клиентам получать расширенную статистику по размещению с измерением фрода и app-to-web пост-вью аналитикой».