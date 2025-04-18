Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173192
ИКТ 13476
Организации 10551
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74316
География 2804
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Google Ad Manager

Google Ad Manager


18.04.2025 США признали Google рекламным монополистом. Власти заставят ее продать платформу управления рекламой 1
07.06.2019 Weborama перебила ставку Amazon на приобретение рекламной платформы и DCO Sizmek 1
27.08.2008 Google Ad Manager вышел из статуса бета-версии 1
17.03.2008 Google запустил бета-версию нового сервиса Ad Manager 1
14.03.2008 Google запустил сервис Google Ad Manager 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Google Ad Manager и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11909 4
Weborama - Веборама 24 1
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7260 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4836 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30285 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14428 1
AdTech - DCO - Dynamic Creative Optimization 7 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2196 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 3
Google AdSense 117 1
Lévy Alain - Ливай Алан 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52445 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153