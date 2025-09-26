SAP в опасности. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против создателей знаменитой ERP

Еще один технологический гигант обвинен в нарушении антимонопольного законодательства. На этот раз под прицел Еврокомиссии попала немецкая SAP.



Подозрение на монополизм

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении немецкой SAP, известной во всем мире своими ERP-системами. Чиновники ЕС заявили о своей «обеспокоенности» по поводу практики компании в сфере оказания услуг поддержки ПО, пишет CNBC.

Представители SAP в ответ сказали, что политика их компании, по их мнению, полностью соответствуют правилам конкуренции ЕС, но они серьезно относятся к поднятому комиссией вопросу и будет сотрудничать в процессе расследования.

«Мы не ожидаем, что взаимодействие с Европейской комиссией окажет существенное влияние на наши финансовые показатели», — отметили в SAP.

SAP SAP лидирует на рынке ERP-систем и это не нравится чиновникам ЕС

SAP — одна из самых дорогих компаний Европы. Ее рыночная капитализация составляет почти 282 млрд евро ($331 млрд).

Предмет расследования

Расследование ЕС касается ERP, причем ее локальной, размещаемой на собственных серверах клиента, а не облачной версии SAP. Комиссия намерена расследовать, «могла ли SAP исказить конкуренцию на рынке услуг по обслуживанию и поддержке, связанных с локальным типом программного обеспечения, лицензированным SAP, используемым для управления бизнес-операциями компаний».

Значительная часть бизнеса SAP по-прежнему приходится на локальные ИТ-сервисы, хотя компания и пытается уже несколько лет сместить акцент на облако.

В сентябре 2024 г. CNews писал, что флагманская программа компании под названием RISE with SAP по переносу локальной ИТ-инфраструктуры бизнеса в облако продемонстрировала стремительное падение продаж.

ERP (Enterprise Resource Planning) — это система планирования ресурсов предприятия, используемая как крупным бизнесом, так и небольшими компаниями для контроля всех сфер деятельности. SAP — крупный игрок в этой области. Ее ближайшие конкуренты на мировом рынке — американские Microsoft и Oracle.

Из России SAP, бежала в 2022 г., но достаточно большие количество российских компаний продолжает использовать ее ПО, как писал CNews в августе 2025 г., так что власти даже решили ввести за это наказание.

Например, на июнь 2024 г. в сфере технического обслуживания и ремонта промышленных предприятий в России 50% компаний продолжали сидеть на SAP, показал опрос Ctrl2GO Solutions.

Как наказывают монополистов

В 2024 г. судом в США корпорация Google была признана нарушителем антимонопольного законодательства, незаконно монополизировавшим рынок онлайн-поиска. Среди мер, которые ей грозили, называлось принудительное разделение материнской компании Alphabet на несколько независимых частей. В апреле 2025 г. CNews писал, что Google признана монополистом на рынке рекламы США и суд может потребовать продажи ее ИТ-сервиса Google Ad Manager.

Еще в 2004 г., завершилось разбирательство между властями США и Microsoft. Стороны достигли соглашения, согласно которому корпорация была вынуждена открыть некоторые API и протоколы, используемые в ее фирменной ОС Windows. Поводом для обращения в суд стала монополизация Internet Explorer рынка браузеров за счет интеграции браузера в Windows.