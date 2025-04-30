Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CNBC Consumer News and Business Channel

СОБЫТИЯ


30.04.2025 Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы

Инженеры бывают разные Американская корпорация Oracle стала причиной возвращения 45 больниц США на десятилетия назад в своем развитии. Как пишет CNBC, им пришлось экстренно переходить на бумажные карты посетителей из-за сбоя в ПО Oracle, который устроили ее же инженеры. Специалисты Oracle спровоцировали поломку софта и не могли устранит
28.06.2022 Дефицит ИТ-шников теперь во всем мире. Среди пострадавших Uber и Microsoft

Специалистов на всех не хватает Крупные корпорации столкнулись с трудностями в поиске квалифицированных специалистов, сообщил CNBC. По словам их представителей, этот процесс с течением времени постоянно усложняется – опытных сотрудников, способных выполнять свою работу хорошо, становится все меньше. На проблему с нехв
07.12.2021 Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год

бизнес-пользователей пакета облачных сервисов Microsoft 365 оформлять подписку на длительный срок, увеличив на 20% ценник для владельцев тарифов с помесячной оплатой, сообщает американский телеканал CNBC. В 2022 г. Microsoft планирует начать обслуживать бизнес-клиентов, использующих сервисы 365 (включают приложения Office, Teams и др.), по модели New Commerce Experience (NCE, новый коммерч
20.05.2019 Google хранит список покупок пользователей за всю жизнь

Новая функция Google Аккаунт Google сохраняет историю покупок пользователя, совершенных как в интернете, так и офлайн. На это обратило внимание издание CNBC. Данные можно просмотреть по ссылке myaccount.google.com/purchases. В списке представлены покупки подписок на приложения, заказы на интернет-площадках типа Amazon и т. д. Англоязычные ИТ-и
05.09.2008 LinkedIn и CNBC заключили договор о сотрудничестве

Популярная социальная сеть для профессионалов LinkedIn объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией CNBC. Согласно условиям соглашения, пользователи LinkedIn получат доступ к различному контенту от CNBC, включая статьи, видео и различные финансовые материалы. В сайт CNBC.com буд
12.12.2007 Yahoo! Finance получит новости от CNBC

Телеканал финансовых новостей CNBC сегодня, 12 декабря, объявил о том, что будет распространять свои новости на сайте Yahoo! Finance, который является крупнейшим финансовым порталом в США. Это соглашение позволит CNBC

04.12.2006 Телеканал CNBC ушёл от MSN на собственный сайт

Телеканал финансовых новостей CNBC заявил об уходе с финансового веб-сервиса Microsoft, MSN Money, и открытии собственного веб-сайта с акцентом на видео. CNBC начинал своё присутствие в Сети с собственного сайта в 19
01.09.2003 РБК-ТВ и CNBC Europe будут сотрудничать

Корпорация General Electric сообщает о том, что телекомпания CNBC Europe, владелец европейского телеканала деловых новостей, транслируемых в режиме реального времени, дала согласие на предоставление своих новостных программ российскому информационному ка

Публикаций - 242, упоминаний - 247

CNBC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 71
Google LLC 12688 65
Apple Inc 13154 52
Amazon Inc - Amazon.com 3277 46
X Corp - Twitter 2938 26
Meta Platforms - Facebook 4621 26
Intel Corporation 12811 26
Nvidia Corp 4002 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Oracle Corporation 7074 17
OpenAI 541 14
Samsung Electronics 11064 14
Alphabet 177 14
Huawei 4676 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 14
Alibaba Group 473 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Yahoo! 3726 12
Cisco Systems 5372 11
HP Inc. 5883 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Dell EMC 5180 10
Qualcomm Technologies 1974 8
AOL Inc - America Online 1883 7
AT&T Inc 1725 7
PayPal 671 7
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Anthropic 160 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Sony 6739 6
ByteDance 56 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Broadcom - VMware 2610 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Dropbox 527 5
Salesforce 498 5
Comcast 231 4
Microsoft - LinkedIn 699 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
SoftBank Group 284 8
Tesla Motors 461 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
eBay Inc 1640 7
Uber 357 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Boeing 1031 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
American Express - Amex 338 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Block - Square 203 3
Berkshire Hathaway 34 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
Merrill Lynch 454 3
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Walt Disney Company 647 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Coca-Cola Company 261 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Barclays 122 2
Sequoia Capital 115 2
Nike 195 2
Capital One 20 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
BK Capital Management 2 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 22
Google Android 15243 18
Microsoft Windows 16882 16
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 16
Microsoft Azure 1526 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Apple iOS 8583 11
OpenAI - ChatGPT 719 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
ByteDance - TikTok 355 8
Apple - App Store 3109 8
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 8
FreePik 1841 7
Apple iPad 4011 7
Microsoft Office 365 1042 7
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 6
Microsoft Teams - MS Teams 670 6
Statista 263 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
Apple iPhone 6 4861 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 18 4
Stafory - робот Вера 377 4
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 4
Microsoft Office 4170 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 4
Apple iPhone 8 189 3
Tencent - WeChat - мессенджер 177 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 23
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 13
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 6
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 5
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 5
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Jassy Andy - Джесси Энди 14 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 3
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 3
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 3
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 3
Floyd George - Флойд Джордж 9 3
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 3
Путин Владимир 3454 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 2
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Xu Eric - Эрик Сюй 14 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 2
Инютин Артем 89 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Грин Диана 11 2
Kelly Brian - Келли Брайан 3 2
Canfield Jacob - Кенфилд Джейкоб 2 2
Brandt Peter - Брандт Питер 2 2
Thiel Peter - Тиль Питер 37 2
Greene Diane - Грин Диана 20 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 152
Россия - РФ - Российская федерация 166168 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 59
Европа 24964 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Япония 13807 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Китай - Тайвань 4245 13
США - Калифорния 4829 13
Индия - Bharat 5869 12
США - Нью-Йорк 3180 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Канада 5081 10
Нидерланды 3746 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Израиль 2856 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Швеция - Королевство 3782 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Китай - Пекин - Beijing 1096 5
Ирландия - Республика 1051 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
Новая Зеландия 737 4
Португалия - Португальская Республика 956 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Испания - Королевство 3840 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Бельгия - Брюссель 243 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 21
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 21
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 20
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 18
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Английский язык 7030 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Bloomberg 1627 40
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 29
The Verge - Издание 619 17
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 12
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 11
FT - Financial Times 1296 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 9
Forbes - Форбс 1002 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
NBC News 188 8
MSNBC - телеканал 89 8
NYT - The New York Times 1100 7
CoinDesk 4 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
The Guardian - Британская газета 406 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
The Washington Post 350 4
The Information 83 4
AP - Associated Press 2007 4
TechSpot 188 4
РБК ТВ - телеканал 83 4
BleepingComputer - Издание 458 3
News Corp - News Corporation 221 3
Euronews - телеканал 52 3
Times 661 3
TNW - The Next Web 90 3
NBC Universal Media - Telemundo 4 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Reddit 398 3
CoinMarKetCap 23 2
Yahoo! Finance 122 2
China Daily 71 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
РБК Медиа 15 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Gartner - Гартнер 3658 8
S&P 500 565 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Internet Stock Report 994 2
Needham & Company 36 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
TrendForce 187 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CCS Insight 22 1
Strategy Analytics 285 1
Synergy Research Group 48 1
Hindenburg Research 4 1
Fortune Global 100 142 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Creative Strategies 17 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Amazon Prime Day 7 1
Samsung Unpacked 41 1
Microsoft Ignite 44 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще