Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы Инженеры бывают разные Американская корпорация Oracle стала причиной возвращения 45 больниц США на десятилетия назад в своем развитии. Как пишет CNBC, им пришлось экстренно переходить на бумажные карты посетителей из-за сбоя в ПО Oracle, который устроили ее же инженеры. Специалисты Oracle спровоцировали поломку софта и не могли устранит

Дефицит ИТ-шников теперь во всем мире. Среди пострадавших Uber и Microsoft Специалистов на всех не хватает Крупные корпорации столкнулись с трудностями в поиске квалифицированных специалистов, сообщил CNBC. По словам их представителей, этот процесс с течением времени постоянно усложняется – опытных сотрудников, способных выполнять свою работу хорошо, становится все меньше. На проблему с нехв

Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год бизнес-пользователей пакета облачных сервисов Microsoft 365 оформлять подписку на длительный срок, увеличив на 20% ценник для владельцев тарифов с помесячной оплатой, сообщает американский телеканал CNBC. В 2022 г. Microsoft планирует начать обслуживать бизнес-клиентов, использующих сервисы 365 (включают приложения Office, Teams и др.), по модели New Commerce Experience (NCE, новый коммерч

Google хранит список покупок пользователей за всю жизнь Новая функция Google Аккаунт Google сохраняет историю покупок пользователя, совершенных как в интернете, так и офлайн. На это обратило внимание издание CNBC. Данные можно просмотреть по ссылке myaccount.google.com/purchases. В списке представлены покупки подписок на приложения, заказы на интернет-площадках типа Amazon и т. д. Англоязычные ИТ-и

LinkedIn и CNBC заключили договор о сотрудничестве Популярная социальная сеть для профессионалов LinkedIn объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией CNBC. Согласно условиям соглашения, пользователи LinkedIn получат доступ к различному контенту от CNBC, включая статьи, видео и различные финансовые материалы. В сайт CNBC.com буд

Yahoo! Finance получит новости от CNBC Телеканал финансовых новостей CNBC сегодня, 12 декабря, объявил о том, что будет распространять свои новости на сайте Yahoo! Finance, который является крупнейшим финансовым порталом в США. Это соглашение позволит CNBC

Телеканал CNBC ушёл от MSN на собственный сайт Телеканал финансовых новостей CNBC заявил об уходе с финансового веб-сервиса Microsoft, MSN Money, и открытии собственного веб-сайта с акцентом на видео. CNBC начинал своё присутствие в Сети с собственного сайта в 19