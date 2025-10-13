Разделы

Meta Facebook Libra Криптовалюта GlobalCoin


Соцсеть Facebook запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей 1
14.11.2024 Разработан метод оценки эффективности нейросетей в работе с длинными текстами 1
11.12.2023 Bloody выпустил игровую клавиатуру B950 с переключателями LK Libra 1
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1
18.08.2020 Курс биткоина резко рванул вверх 1
13.03.2020 На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50% 1
16.01.2020 Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания 1
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 2
27.05.2019 Биткоин резким скачком отыграл годовое падение 1
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков 2
05.03.2015 Что подарить девушке на 8 марта? ZOOM рекомендует 1
04.08.2008 Гостиничное ПО в России: кто есть кто? 1
18.04.2007 Carl Zeiss: оборудование для нанотехнологий приходит в Россию 1
11.01.2007 Решение Karyon поможет отелям управлять электронными продажами 1
04.08.2006 Hotel Information Systems вошла в состав SoftBrands 1
02.06.2003 Интернет через аэростаты, впервые на практике 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Meta и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4509 8
X Corp - Twitter 2901 3
Coinbase 61 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 811 2
PayPal 661 2
Signal Profits 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 3100 2
PocketBook International 94 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 2
Infor - SoftBrands 5 2
Telegram Group 2450 1
Vodafone Group 1392 1
HTC Corporation 1504 1
Cambridge Analytica 47 1
Bison Trails 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4415 1
Apple Inc 12514 1
Sony 6615 1
ELARI 43 1
БАРС Груп 558 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
Цифровые активы 143 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 169 1
Рексофт - Reksoft 431 1
Google LLC 12149 1
8820 1
Dropbox 510 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 1
ONYX International 150 1
1С-Рарус 927 1
ImagePoint - ИмиджПойнт 1 1
АВК-Софт - AVK-Soft 6 1
Ritmix 63 1
Digma 231 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Edelweiss - Эдельвейс 61 1
SkyLINC 1 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 886 1
Штрих-М НТЦ 62 1
Омега 85 1
Visa International 1966 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1900 2
BK Capital Management 2 2
eBay Inc 1629 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 263 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Uber 334 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
CME Group 21 1
BCB Group 2 1
Carl Zeiss AG 304 1
American Airlines 88 1
Expedia Group 135 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Thrive Capital 9 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3488 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4736 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5148 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5713 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1685 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3073 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11158 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10245 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 587 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26833 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8155 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14257 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11108 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12618 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12852 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25335 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25680 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7592 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12810 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1536 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5738 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25359 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12804 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10091 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6210 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3543 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14535 2
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 9 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 88 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4050 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2214 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 869 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4075 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6888 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6728 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31541 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8526 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7426 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16857 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 684 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 403 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 857 3
Google Android 14545 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1190 3
Stafory - робот Вера 349 2
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 2
Apple iOS 8160 2
Amazon Kindle 190 2
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 39 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
CoinCheck 10 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Zaif - криптовалютная биржа 4 1
Meta - Facebook Calibra - криптокошелек 1 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 1
MegaUpload 13 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 203 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
Apple iPad 3907 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7289 1
Apple iPad mini 423 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 775 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 275 1
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 1
Google Play - Google Store - Android Market 3402 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1322 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2316 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 528 1
Kelly Brian - Келли Брайан 2 2
Marcus David - Маркус Дэвид 9 2
Canfield Jacob - Кенфилд Джейкоб 2 2
Brandt Peter - Брандт Питер 2 2
Путин Владимир 3314 1
Аксаков Анатолий 158 1
Дуров Павел 306 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Godbole Omkar - Годбоул Омкар 1 1
McAfee John - МакАфи Джон 32 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Лукашенко Александр 101 1
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 1
Back Adam - Бэк Адам 1 1
Cohen Michael - Конн Майкл 5 1
Гусейнов Мансур 1 1
Carney Mark - Карни Марк 1 1
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 1
Shiff Peter - Шифф Питер 1 1
Roubini Nouriel - Рубини Нуриэль 2 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Weil Kevin - Уэйл Кевин 4 1
Sherman Brad - Шерман Брэд 2 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Draghi Mario - Драги Марио 6 1
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 1
Бальба Николай 1 1
Фомин Сергей 20 1
Кудрин Алексей 124 1
Барменков Андрей 1 1
Кантор Дмитрий 1 1
Боклан Сергей 1 1
Бобко Алексей 2 1
Дудин Сергей 3 1
Бендин Сергей 10 1
Саяпин Олег 3 1
Сирина Екатерина 10 1
Кудрин Олег 1 1
Игельник Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 6
Азия - Азиатский регион 5705 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14423 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17956 2
Израиль 2778 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13516 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2900 2
Япония 13483 2
Европа 24558 2
Беларусь - Белоруссия 5979 1
Индия - Bharat 5636 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 1
США - Калифорния 4766 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7987 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Европа Западная 1488 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 1
Россия - СФО - Новосибирск 4590 1
Земля - планета Солнечной системы 10593 1
Монголия 363 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1671 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1986 1
Европа Восточная 3119 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3027 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 2
Английский язык 6841 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11337 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6854 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1717 2
Металлы - Золото - Gold 1187 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3327 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 753 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3745 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1615 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2238 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14813 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1286 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20021 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6219 1
Аудит - аудиторский услуги 3002 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1783 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6254 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8168 1
Материаловедение - Materials Science 185 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5212 1
Паспорт - Паспортные данные 2698 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2904 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5219 1
Пищевая промышленность - Чай 134 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2878 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 759 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 26 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1370 1
Blacklist - Чёрный список 659 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1223 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 219 4
CoinDesk 4 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 2
Forbes - Форбс 898 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5994 2
CoinMarKetCap 23 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11378 1
FT - Financial Times 1245 1
РИА Новости 968 1
The Independent 32 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
The Guardian - Британская газета 380 1
The Register - The Register Hardware 1667 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Gartner - Dataquest 353 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 592 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1061 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 197 1
Международный женский день - 8 марта 368 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2574 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
