Получите все материалы CNews по ключевому слову
Meta Facebook Libra Криптовалюта GlobalCoin
Соцсеть Facebook запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
УПОМИНАНИЯ
Meta и организации, системы, технологии, персоны:
|Gartner - Dataquest 353 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
|Informa - Ovum - Omdia 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.