Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) представила обновление платформы управления тестированием с интеграцией ИИ-моделей

Российский ИТ-вендор Test IT (бренд «Девелоники» FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline), выпустил новый релиз On-prem версии платформы управления тестированием 5.5 Libra. Использование обновленной TMS в совокупности снижает до 50% времени на тестирование за счет интеграций с ИИ-моделями. Новые функциональности способствуют удобству работы, управлению и автоматизации процессов QA. Развитие решения полностью отражает стратегический фокус ГК Softline на формирование экосистемы ИИ-решений в новом кластере FabricaONE.AI. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа Test IT используется для управления полным циклом тестирования — от проектирования сценариев до аналитики результатов. В новом релизе ключевым акцентом стало развитие инструментов Искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут подключать любую ИИ-модель, совместимую с OpenAI, чтобы генерировать тест-кейсы из описания задачи в таск-трекере. Такой подход обеспечивает прозрачность тестового покрытия и ускоряет подготовку тестовой документации в среднем на 30%.

Решение поддерживает выбор ИИ-модели при интеграции в проект, разделение сгенерированных тестов на шаги с ожидаемыми результатами, а также автоматическую привязку к исходным задачам. Помимо блока ИИ, обновление направленно на повышение управляемости и удобства работы. Улучшены инструменты автоматизации и расширены возможности администрирования. Оптимизирована работа с автотестами, параметрами и конфигурациями, снижено время, необходимое на обработку данных по ошибкам.

«Обновление Enterprise-поставки системы Test IT 5.5 под кодовым названием Libra принесло множество улучшений, направленных в первую очередь на ускорение работы с тестовой моделью и автотестами. Мы превращаем Test IT из инструмента управления тестами в интеллектуальную платформу принятия решений о качестве продукта. QA-инженеры оценят обновленную интеграцию с генеративными ИИ-моделями и возможностями 100+ нейросетей. Теперь генерации делают процесс создания тестовых сценариев еще проще, быстрее и аккуратнее. Также были добавлены возможности для работы с тест-кейсами и оптимизирована UX работа с автотестами. Новые плагины и улучшенные инструменты миграции помогут и дальше повышать уровень технологического суверенитета в работе наших пользователей», — сказал Артем Кострюков, генеральный директор Test IT, бизнес-подразделения «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).