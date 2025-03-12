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Индексная книга (каталог) CNews*
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QA Quality Assurance QA Automation Обеспечение качества

QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества

12.03.2025 Алексей Лебедев -

Алексей Лебедев, Рексофт: За счет генеративного ИИ мы сократили сроки ИТ-проекта в 10 раз

 1
12.11.2024 «Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в ИТ снижается 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 1
17.09.2024 Куда сбежать программисту от падающих зарплат, чтобы не работать курьером. Найдена ИТ-сфера с хорошими деньгами 5
05.08.2024 Positive Technologies открыла новый набор на стажировку PT Start 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
27.05.2024 Причины бума на рынке GPU Cloud 1
02.04.2024 AI4Dev ‒ новое сообщество от Artezio для разработчиков, использующих ИИ 2
04.03.2024 Positive Technologies приглашает на стажировку молодых специалистов по кибербезопасности 1
14.02.2024 Исследование: ситуация на рынке труда тестирования в России 2
01.02.2024 Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru 1
25.01.2024 VK запускает программу «ИТ-дайвинг» 1
19.01.2024 Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков 1
31.10.2023 Как понять, что цифровой продукт готов: чек-лист для разработчиков 2
25.10.2023 Softline стала авторизованным партнером «ИТ эксперт» 1
12.10.2023 Анна Чумакова, «Иннотех»: Каждая система нуждается в тщательном тестировании 3
10.10.2023 Совместная программа «Группы астра» и РТУ МИРЭА по подготовке ИТ-специалистов вызвала ажиотажный спрос 1
18.09.2023 «Норбит» стала ключевым интегратором IT Expert 1
Александр Молодцов, iFellow: Должен возникнуть паритет между российским и международным программным обеспечением 1
20.07.2023 Управление качеством ПО: зачем QA-консалтинг разработчикам? 2
24.05.2023 ИТ-специалисты назвали самый востребованный язык программирования в 2023 году 1
24.04.2023 Navicon расширяет направление кастомной разработки 1
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
02.02.2023 Академия «Точка входа» запускает курсы Data governance и Data management 1
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 1
29.08.2022 Каждый второй россиянин за последние полгода думал о смене профессии 1
14.07.2022 В России взлетели зарплаты тестировщиков ПО. Кому, где и сколько платят 4
30.06.2022 4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании 1
11.05.2022 CloudMTS и «Дексмобайл» помогут бизнесу в разработке ИТ-решений под ключ 1
07.04.2022 Знаменитая ИТ-компания подарила российский филиал его команде 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 3
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
26.10.2021 IT-стартап Qameta Software заключил стратегическое партнерство с OTUS 2
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
17.10.2019 G-Core Labs открыла QA-центр для тестирования игр 1
14.08.2018 «Тинькофф Финтех Школа» набирает студентов в городах России 1
10.10.2017 В «Росэлектронике» запустили «Цифровую ИТ-фабрику» для производства ПО 1
05.04.2017 Росбанк подвел итоги развития ИТ в 2016 году 1
01.03.2017 «Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 79

QA и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5295 7
Microsoft Corporation 24706 5
Ростелеком 9787 5
Oracle Corporation 6725 5
SAS Institute 978 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 4
SAP CIS - САП СНГ 854 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 136 3
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 3
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 3
Intel Corporation 12234 3
8306 3
Oracle Siebel Systems 508 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
HP Inc. 5697 2
Diasoft - Диасофт 893 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 2
GitHub 839 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Wargaming 152 2
Cleverics - Клеверикс 37 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 2
Box inc - box.com - box.net 361 2
Softline - Софтлайн 2871 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 2
Yandex - Яндекс 7481 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1140 2
Т1 Иннотех 178 2
Корус Консалтинг ГК 1230 1
Samsung Electronics 10303 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 1
МегаФон 9018 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 1
Citrix Systems 816 1
G-Core Labs 73 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1013 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 4
ВТБ - Почта Банк 468 3
Superjob - Суперджоб 541 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
АльфаСтрахование СГ 322 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2413 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Связной ГК 1372 1
Pony Express - Фрейт линк 69 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Yara - Яра 16 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 69 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Arthur Andersen 60 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1375 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
AMarkets 1 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Lloyd's of London 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 317 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2913 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1438 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2213 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11044 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1912 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 259 2
Образование в России 2227 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2422 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 2
Селен - Selenium - химический элемент 28 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 169 2
Ars Technica 425 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1906 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 2
Gartner - Гартнер 3562 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 2
Тинькофф Финтех Школа 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 188 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 446 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 98 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 253 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 314 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 612 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 205 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1222 2
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1119 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 321 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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