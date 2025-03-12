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QA Quality Assurance QA Automation Обеспечение качества
QA и организации, системы, технологии, персоны:
|Исайченко Дмитрий 11 2
|Панкратов Валерий 33 2
|Степанова Ольга 6 2
|Грибов Михаил 9 2
|Шилов Сергей 91 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Сотин Денис 205 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Провоторов Александр 157 1
|Рахманов Александр 23 1
|Гуревич Александр 7 1
|Кутузов Максим 21 1
|Ипполитов Николай 7 1
|Бочкарев Сергей 51 1
|Тулубьев Павел 25 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Жихарев Роман 1 1
|Короткова Елена 1 1
|Московских Екатерина 1 1
|Луцив Данила 6 1
|Ганрио Роман 9 1
|Исаев Сергей 7 1
|Чувакин Антон 3 1
|Кострюков Артем 7 1
|Мелькова Ольга 1 1
|Ковалев Юрий 4 1
|Кузина Ирина 2 1
|Саввин Антон 18 1
|Диланян Вартан 16 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Жеребов Роман 1 1
|Огнивцев Александр 6 1
|Потоцкий Михаил 15 1
|Рогдев Алексей 6 1
|Хомков Игорь 46 1
|Муравлев Александр 15 1
|Николаева Наталья 21 1
|Федоренко Михаил 10 1
|Ars Technica 425 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1906 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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