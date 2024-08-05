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Positive Technologies открыла новый набор на стажировку PT Start

Positive Technologies вновь открывает набор на стажировку PT Start для начинающих ИТ-специалистов. Участников ждет обучение в формате видеолекций и лабораторных практикумов, а также возможность познакомиться с работой экспертных подразделений на интенсивах от ведущих специалистов компании.

За два года существования проекта по программе PT Start обучились более 4 тыс.

человек. Стажировку могут пройти студенты и выпускники вузов по специальностям «Информационная безопасность» и «Информационные технологии». Преимуществом будет опыт участия в соревнованиях CTF (Capture The Flag), хакатонах и профильных олимпиадах.

Стажировка будет проходить в три этапа: PT Start Basic — обучение основам ИТ и кибербезопасности: видеолекции и лабораторные практикумы. Участников ждут 160 часов практики, а в конце — итоговый тест по пройденному материалу; PT Start Intensive — интенсивы по основным направлениям стажировки: по кибербезопасности, разработке, обеспечению качества (quality assurance), системному анализу; PT Start Internship — оплачиваемая стажировка в выбранном кандидатом отделе из списка команд, которые участвуют в программе.

Стажировку PT Start ведут лучшие эксперты разных направлений и преподаватели технических вузов. Обучение является многомодульным, в том числе включает в себя: основы безопасности Windows, Linux, корпоративных сетей, веб, а также основы DevOps.

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«Стажировки дают студентам специальностей ИТ и ИБ не только важные теоретические знания, но и возможность восполнить нехватку практики за счет решения реальных задач. Студенты смогут погрузиться в проекты работодателей, а такой опыт — очевидное преимущество на рынке труда. Еще одна отличительная особенность нашей стажировки — возможность посмотреть на множество разных направлений кибербезопасности и выбрать наиболее интересную специализацию», — отметил Александр Попов, главный исследователь безопасности операционных систем Positive Technologies.

Обучение проходит онлайн, а оплачиваемая стажировка — по согласованию: либо удаленно, либо в любом российском офисе Positive Technologies.

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