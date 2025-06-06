CTF (Capture The Flag) — формат киберспортивного или хакерского соревнования, в котором участники или команды соревнуются в решении различных задач, связанных с информационной безопасностью. Цель участников — найти и использовать уязвимости в предоставленных системах или задачах для получения «флагов»: определённых последовательностей символов. Победителем является пользователь (или команда), набравший наибольшее количество «флагов» за определённый период времени.