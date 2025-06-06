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Capture the Flag CTF


CTF (Capture The Flag) — формат киберспортивного или хакерского соревнования, в котором участники или команды соревнуются в решении различных задач, связанных с информационной безопасностью. Цель участников — найти и использовать уязвимости в предоставленных системах или задачах для получения «флагов»: определённых последовательностей символов. Победителем является пользователь (или команда), набравший наибольшее количество «флагов» за определённый период времени.

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Кибербезопасность без границ: «Солар» выводит образовательные и ИБ-проекты в страны Глобального Юга 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве 1
05.08.2024 Positive Technologies открыла новый набор на стажировку PT Start 1
25.06.2024 Сергей Хамедов, CyberOne: Мы наблюдаем стремительный рост популярности коммерческих SOC-центров в Казахстане 1
18.04.2024 «Тинькофф» запустил первую в России корпоративную программу с фокусом на защиту данных Data Guard 1
05.03.2024 Bi.Zone представляет платформу для тренировок по киберзащите Bi.Zone Cyber Polygon Platform 1
04.12.2023 Bi.Zone и Университет Решетнева будут готовить специалистов по кибербезопасности вместе 1
24.05.2023 ГУАП внедрил тренировочную платформу по кибербезопасности при поддержке Softline 1
26.10.2022 Positive Technologies: госсектор и организации критической инфраструктуры России заинтересованы в этичных хакерах 1
01.09.2022 «Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности 1
11.04.2022 Рекомендации родственников – не в счет: «Лаборатория Касперского» выяснила, почему женщины, работающие в ИТ, выбрали эту сферу 1
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома 1
14.08.2019 С помощью «секретного» протокола можно захватить любой ПК на современной Windows. Видео 4
02.11.2018 «Ростелеком» представил программу по кибербезопасности для школьников 1
23.10.2018 «Лаборатория Касперского» приглашает на четвертый турнир кибербезопасности Capture the Flag 1
21.08.2018 «Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов» 1
16.02.2015 «СКБ Контур» увеличил выручку в 2014 г. на 23% 1
10.12.2013 Виктор Ивановский - Абсолютно защищенной системы не существует 1
10.12.2013 Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США 1
09.04.2012 Iron Front – Liberation 1944. Скриншоты 1
28.03.2012 Iron Front – Liberation 1944. Видео 1
16.03.2012 Дата выхода Iron Front – Liberation 1944 1
19.12.2011 Iron Front: Liberation 1944. Скриншоты 1
18.08.2011 Iron Front – Liberation 1944. Скриншоты и подробности 1
09.08.2011 Split Screen в Serious Sam 3: BFE для РС 1
23.06.2011 Iron Front – Liberation 1944. Видео 1
05.05.2011 Iron Front – Liberation 1944. Анонс 1
13.02.2008 Старт открытого тестирования Infinity 1
11.12.2007 Русские хакеры вошли в Топ-3 планеты 1
10.12.2007 CTF: Итальянские хакеры заняли первое место 1
09.11.2007 Soldier of Fortune: Payback "на золоте" 1
25.10.2007 Soldier of Fortune: Payback. Официальный сайт 1
18.10.2007 Soldier of Fortune запретили в Австралии 1
10.10.2007 Soldier of Fortune: Pay Back. Видео и скриншоты 1
29.08.2007 Warhawk на виртуальных полках 1
16.08.2007 Warhawk: Скриншоты 1
17.07.2007 Warhawk: Видео 1
24.05.2007 Blazing Angels Secret Missions: Скриншоты 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

Capture the Flag и организации, системы, технологии, персоны:

Bohemia Interactive 89 7
Deep Silver 57 6
Ростелеком 9954 3
Microsoft - Activision Blizzard 482 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 2
VK - Mail.ru Group 3486 2
Epic Games 155 2
Softline - Софтлайн 2997 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 357 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1303 2
SAS Institute 996 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
Microsoft Corporation 24868 1
GitHub 877 1
Fujitsu 2047 1
Acros Security 4 1
Dimension Data 20 1
Sony 6574 1
Nvidia Corp 3575 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 1
Midway 109 1
Google LLC 11966 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 37 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
HackerOne 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Совкомбанк Технологии 14 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 1
EPIC Telecom Invest 205 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 139 1
Кибердом 13 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 153 1
Федеральное казначейство России 1817 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 422 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 92 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 19
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 884 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6436 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17404 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13033 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 829 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 725 5
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2394 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15093 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5361 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11499 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8897 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5530 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7518 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2614 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10268 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24892 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8095 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 242 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3028 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  682 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 294 3
Hacktivism - Хактивизм 218 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 575 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5366 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2078 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10828 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3502 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4721 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4058 7
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 68 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 5
Sony Playstation Network - PSN 199 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 3
Microsoft Windows 15917 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 304 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 63 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 93 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 107 2
Microsoft Windows 10 1807 1
Google Project Zero 36 1
Microsoft Windows CFA - Controlled Folder Access - Контролируемый доступ к папкам 4 1
Microsoft DirectX 708 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 20 1
Сбер - BI.Zone CMP - BI.Zone Cyber Polygon Platform 1 1
Linux OS 10260 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 181 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 298 1
VK - Яндекс.Дзен 205 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 76 1
Adata Swordfish SSD 20 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3303 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 41 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 22 1
Apache NiFi 18 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 21 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 29 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 55 1
Tesla Model S 75 1
Microsoft 365 Copilot 144 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Ляпунов Игорь 126 3
Земцов Дмитрий 11 1
Дащенко Владимир 16 1
Рысакова Галина 11 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
Aoyama Soya - Аояма Соя 2 1
Сидоров Дмитрий 10 1
Гамаюнов Денис 4 1
Новиков Иван 10 1
Дружинин Евгений 22 1
Ивановский Виктор 13 1
Носеевич Георгий 3 1
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Зеленчук Илья 2 1
Антохина Юлия 2 1
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Малинкин Дмитрий 4 1
Малеев Алексей 14 1
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Бабин Ярослав 13 1
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США - Калифорния 4681 2
Европа Восточная 3109 2
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Япония 13375 1
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Fortune 208 4
ZDnet 660 1
heise online - heise security 122 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 241 2
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 112 1
ТГУ - Томский государственный университет 190 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 40 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1003 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 104 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
Cyber Polygon 7 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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