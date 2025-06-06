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Capture the Flag CTF
CTF (Capture The Flag) — формат киберспортивного или хакерского соревнования, в котором участники или команды соревнуются в решении различных задач, связанных с информационной безопасностью. Цель участников — найти и использовать уязвимости в предоставленных системах или задачах для получения «флагов»: определённых последовательностей символов. Победителем является пользователь (или команда), набравший наибольшее количество «флагов» за определённый период времени.
УПОМИНАНИЯ
Capture the Flag и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляпунов Игорь 126 3
|Земцов Дмитрий 11 1
|Дащенко Владимир 16 1
|Рысакова Галина 11 1
|Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
|Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
|Aoyama Soya - Аояма Соя 2 1
|Сидоров Дмитрий 10 1
|Гамаюнов Денис 4 1
|Новиков Иван 10 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Носеевич Георгий 3 1
|Петухов Андрей 7 1
|Казанкова Ирина 1 1
|Зеленчук Илья 2 1
|Антохина Юлия 2 1
|Попов Александр 52 1
|Гадарь Дмитрий 28 1
|Малинкин Дмитрий 4 1
|Малеев Алексей 14 1
|Турчин Алексей 2 1
|Жуков Алексей 5 1
|Бабин Ярослав 13 1
|Ларкина Анна 12 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Сергеев Юрий 11 1
|Хеирхабаров Теймур 22 1
|Золотарев Вячеслав 2 1
|Хамедов Сергей 1 1
|Орденова Ольга 1 1
|Сирик Лидия 1 1
|Rein Mark - Рейн Марк 12 1
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