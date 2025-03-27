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Украина Львовская область Львов

Украина - Львовская область - Львов

Борис Булгаков "Весна во Львове" (1979) Борис Булгаков "Весна во Львове" (1979)
Борис Булгаков "Весна во Львове" (1979)

СОБЫТИЯ


27.03.2025 Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»

Аудиосервис «Звук» объявил о назначении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала с позиции хедхантера для рынка FMCG. Далее развивалась
14.03.2018 Владельцам «Билайна» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран

У Veon проблемы с центром поддержки операций во Львове Группа Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн», испытывает проблемы с реализацией амбициозного проекта создания в украинском городе Львове центра по
02.09.2013 Открылась регистрация на конференцию SQA Days-14 во Львове

Открыта регистрация на наиболее известную в Восточной Европе конференцию, посвященную качеству ПО — SQA Days-14. Конференция пройдет 7, 8 и 9 ноября 2013 во Львове на площадке «Арена-Львов». Поддержку мероприятию оказывают львовские сообщество тестировщиков, школа тестирования и «IT-Кластер». Предыдущая конференция SQA Days-13, которая проходила ве
18.11.2010 Во Львове поставили мюзикл про «В Контакте»

Во Львове поставили танцевальный мюзикл, посвященный популярной социальной сети «В Контакте». Премьера спектакля «Жертва Контакта, или Как поймать себя в сети» в драмтеатре им. Заньковецкой собрал
13.09.2002 Во Львове пройдет чемпионат по метанию телефонов

14 сентября во Львове состоится чемпионат по метанию мобильных телефонов. Акция, которая впервые будет прово

Публикаций - 107, упоминаний - 111

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

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Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 6
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EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Астелит 137 5
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IBM - International Business Machines Corp 9718 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1923 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
Квазар-Микро - КМ 166 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Ростелеком 11033 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
Intel Corporation 12869 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 3
HP Inc. 5907 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 3
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Укртелеком - Ukrtelecom 246 3
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SoftServe 13 3
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МегаФон 10930 2
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Huawei 4715 2
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VK - Mail.ru Group 3617 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
Google LLC 12791 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1966 4
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Резонанс НПП 407 2
Carlsberg EE - Карлсберг Восточная Европа - Carlsberg Ukraine - Карлсберг Украина - Славутич ПБК - Славутич Пивобезалкогольный комбинат - Запорожский пивоваренный завод 4 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9036 2
Альфа-Групп 751 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 120 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 2
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Укргазпромбанк 2 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 28 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Sony Pictures Television 19 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 56 1
Искра НПО 6 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 59 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 1
Национальный академический украинский драматический театр имени М. Заньковецкой 1 1
ММКИ - МКМ им. Ильича - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича 2 1
Кредитпромбанк 7 1
Укргазбанк АБ 5 1
Запорожкокс - Запорожский коксохимический завод 1 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Бизнес кар СП 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6012 8
Судебная власть - Judicial power 2522 6
СБУ - Служба безопасности Украины 98 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1065 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5760 4
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5819 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6680 2
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 2
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Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 2
Президент Украины 128 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 101 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
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