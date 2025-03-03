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Газпром МТС Live Холл
Газпром и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 12
|МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 4
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 9 1
|GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 1
|Минин Михаил 10 6
|Воронин Павел 139 3
|Поляков Дмитрий 42 1
|Николаев Данила 3 1
|Егерев Егор 10 1
|Кириллова Екатерина 2 1
|Кайгородова Оксана 57 1
|Гохберг Леонид 5 1
|Ливанов Дмитрий 52 1
|Кантор Виктор 19 1
|Черников Илья 1 1
|Якупов Ильфир 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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