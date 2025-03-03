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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газпром МТС Live Холл


03.03.2025 В Санкт-Петербурге за год на треть выросли продажи билетов на концерты 1
18.07.2024 Концертный зал «Юпитер» стал частью федеральной сети площадок «МТС Live Холл» 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 1
19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете 1
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live 1
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете 1
04.09.2023 «МТС энтертейнмент» приобретает билетную платформу для организаторов мероприятий Ticketscloud 1
31.03.2023 True Tech Day 1
14.03.2023 МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве 1
23.09.2022 МТС Live запустила первую в России федеральную сеть концертных площадок 1
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 12
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 9 1
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 7
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 7
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 3
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 7 3
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 10 2
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 1
Zivert 6 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5813 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27981 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5109 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7163 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6662 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1639 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1876 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 190 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 33 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 411 1
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