В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете

ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса бронирования столика в театральном буфете Пермского академического Театра-Театра. Сразу после покупки билетов в театр в сервисе МТС Live теперь можно забронировать столик в буфет и оформить предзаказ из меню. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис запущен в трех буфетах большой сцены Театра-Театра: буфет на первом этаже и красный и белый буфеты на втором этаже. После оплаты приходит SMS-уведомление с номером бронирования и датой мероприятия, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени. Забронировать столик можно на определенное время – до начала спектакля или на время антракта. В меню можно найти фотографии, описания блюд и напитков, доступных к предзаказу. Буфеты Театра-Театра начинают работу за 45 минут до начала спектакля и закрываются после антракта.

Пермский академический Театр-Театр стал следующим после Театра им. Евгения Вахтангова, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а также других столичных театров, где подключен сервис, позволяющий гостям не стоять в очередях буфета.

«Мы стараемся создавать комфортные условия для пермяков во всех сферах жизни, постоянно предлагая новые цифровые услуги. Так, сегодня, благодаря нашему сервису для онлайн-бронирования столиков в буфете Театра-Театра зрители могут полностью посвятить свое время просмотру спектакля, погружению в нужную атмосферу, не отвлекаясь на длинные очереди в буфетах. Одним словом, у зрителей теперь есть все, чтобы впечатления от похода в театр оставались максимально приятными», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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«МТС Энтертейнмент» (бренд МТС Live) – дочерняя компания, объединяющая проекты и активы МТС в сфере офлайн-развлечений, в которые входят: билетные сервисы МТС Live, Ticketland, Ticketscloud, приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, продюсирование мероприятий, «МТС Live Холл» в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже, Екатеринбурге и другие концертные площадки. Компания определяет стратегическое развитие активов, их взаимодействие, обеспечение синергий с продуктами и сервисами экосистемы МТС. Первым инвестиционным проектом «МТС Энтертейнмент» стали мюзикл «Шахматы», ставший одной из ключевых театральных премьер 2020 г., а в 2022 г. компания стала инвестором и сопродюсером оригинального российского мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам группы «Секрет», который собрал в прокате уже более 1 млрд руб.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.