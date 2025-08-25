Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Театр Вахтангова Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Онлайн-гидом «Узнай Москву» с начала 2025 г. воспользовались более 3 млн раз 1
21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
19.04.2024 В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете 2
15.03.2024 Гости Театра Камала смогут забронировать столик в буфете на платформе МТС Live 2
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете 1
09.10.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет Театральному институту имени Бориса Щукина» 3
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 3
31.03.2014 «МТТ Групп» развивает проект «Театр on-line» 1
08.04.2011 Театр имени Евгения Вахтангова автоматизировал расчет зарплаты на базе «1С:Предприятия 8» 3

Публикаций - 9, упоминаний - 17

Театр Вахтангова и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 876 1
8747 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 125 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 46 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 14 3
Газпром - МТС Live Холл 14 3
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 3
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 5 2
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 5 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
Московский академический театр имени Вл. Маяковского 1 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Пермский академический Театр-Театр 1 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8799 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1931 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6041 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5727 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2600 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3029 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1452 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3497 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4293 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1800 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1133 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 509 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1823 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8241 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 544 1
Бронирование - Booking 757 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 85 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2387 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 630 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 792 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 293 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 19 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 1
Вахтангов Евгений 2 2
Щукин Борис 4 2
Минин Михаил 10 2
Вишневская Галина 4 1
Онегин Евгений 9 1
Крылов Валерий 15 1
Калашников Михаил 8 1
Лермонтов Михаил 5 1
Крок Кирилл 1 1
Измайлова Катерина 2 1
Кайгородова Оксана 69 1
Ширвиндт Александр 2 1
Якупов Ильфир 1 1
Минков Виктор 1 1
Хребтищев Александр 1 1
Любимов Юрий 4 1
По Эдгар Аллан 9 1
Пушкин Александр 33 1
Белов Василий 65 1
Булгаков Михаил 14 1
Казаков Юрий 2 1
Васькин Александр 2 1
Захарова Оксана 2 1
Шпаликов Геннадий 1 1
Рахматуллин Рустам 1 1
Окуджава Булат 1 1
Лосев Алексей 3 1
Шалашов Евгений 1 1
Бунин Иван 5 1
Сергунина Наталья 371 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 8
Россия - РФ - Российская федерация 153420 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4198 4
Беларусь - Белоруссия 5954 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1597 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1663 3
Украина 7737 2
Франция - Французская Республика 7944 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
Южная Корея - Республика 6797 2
Эстония - Эстонская Республика 755 2
Молдавия - Республика Молдова 719 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3017 2
Израиль 2776 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5310 1
Япония 13439 1
Ирландия - Республика 1021 1
Грузия 1276 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2048 1
Россия - СФО - Новосибирск 4561 1
Индия - Bharat 5611 1
Казахстан - Республика 5735 1
Турция - Турецкая республика 2457 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1664 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 138 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 144 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 565 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2881 1
Европа Западная 1487 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 731 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 670 1
Африка Северная 244 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 86 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 257 1
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 33 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 72 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3116 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11299 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5949 2
Спорт - Шахматы - Chess 249 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5158 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5498 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4674 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6228 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Ордена Российской империи 6 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5194 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 521 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2882 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1721 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 107 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 291 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6195 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 381 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6814 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 212 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1705 1
Гражданская война 167 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 644 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 2
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 2
РАН - Российская академия наук 1977 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще