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Любимов Юрий


21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
09.10.2017 Polymedia создала интерактивный музей в Театре на Таганке 3
23.05.2008 Россия объединилась против пиратства в посольстве США 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Любимов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
8327 1
Microsoft Corporation 24723 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ICC AOKpass 39 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 404 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Polymedia - Полимедиа 139 1
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4834 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6004 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3163 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67377 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51527 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13408 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12699 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7437 1
Оцифровка - Digitization 4612 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8673 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 623 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 412 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1144 1
Фонарик 303 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5314 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 1
Ковнир Евгений 75 1
Акимов Максим 187 1
Носков Константин 236 1
Мишустин Михаил 686 1
Левин Леонид 130 1
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Федулов Владислав 79 1
Иванов Андрей 57 1
Орешкин Максим 28 1
Пугачев Павел 63 1
Комар Евгений 20 1
Месропян Владимир 16 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Мантуров Денис 110 1
Артемьев Игорь 91 1
Васильева Ольга 22 1
Абрамченко Виктория 18 1
Набиуллина Эльвира 97 1
Шулика Виталий 10 1
Уваров Алексей 12 1
Фетисов Александр 19 1
Турчак Андрей 26 1
Коновалов Александр 13 1
Текслер Алексей 27 1
Ивашко Андрей 5 1
Шерейкин Максим 15 1
Котюков Михаил 9 1
Белановский Владимир 10 1
Кузьмин Сергей 39 1
Лебедев Иван 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43601 2
Россия - РФ - Российская федерация 146390 2
Нидерланды 3539 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52337 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51738 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3996 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8857 1
Дело Поносова 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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