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Любимов Юрий
Любимов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5314 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Акимов Максим 187 1
|Носков Константин 236 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Левин Леонид 130 1
|Собянин Сергей 397 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Шипов Савва 101 1
|Песков Дмитрий 107 1
|Чибис Андрей 31 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Бочаров Олег 28 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Федулов Владислав 79 1
|Иванов Андрей 57 1
|Орешкин Максим 28 1
|Пугачев Павел 63 1
|Комар Евгений 20 1
|Месропян Владимир 16 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Мантуров Денис 110 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Васильева Ольга 22 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Набиуллина Эльвира 97 1
|Шулика Виталий 10 1
|Уваров Алексей 12 1
|Фетисов Александр 19 1
|Турчак Андрей 26 1
|Коновалов Александр 13 1
|Текслер Алексей 27 1
|Ивашко Андрей 5 1
|Шерейкин Максим 15 1
|Котюков Михаил 9 1
|Белановский Владимир 10 1
|Кузьмин Сергей 39 1
|Лебедев Иван 9 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43601 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146390 2
|Нидерланды 3539 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52337 1
|Германия - Федеративная Республика 12733 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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