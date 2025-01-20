Кузьмин Сергей
Кузьмин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Ершов Андрей 50 2
|Белоусов Сергей 241 2
|Алпатов Илья 4 2
|Зубарев Илья 25 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Малофеев Константин 115 1
|Акимов Максим 187 1
|Носков Константин 236 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Левин Леонид 130 1
|Собянин Сергей 381 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Шипов Савва 101 1
|Корня Алексей 78 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Чибис Андрей 31 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Онищенко Владислав 96 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Бочаров Олег 28 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Федулов Владислав 79 1
|Иванов Андрей 55 1
|Орешкин Максим 27 1
|Пугачев Павел 63 1
|Комар Евгений 20 1
|Месропян Владимир 16 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Мантуров Денис 106 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Парменова Наталия 63 1
|Васильева Ольга 22 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Набиуллина Эльвира 93 1
|Шулика Виталий 10 1
|Уваров Алексей 12 1
|Фетисов Александр 19 1
|Турчак Андрей 26 1
|Коновалов Александр 13 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|Nature 811 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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