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Кузьмин Сергей



20.01.2025 В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна 1
28.10.2024 ГК Softline включила систему InfoWatch Activity Monitor в экосистему Softline Universe 1
24.09.2024 В «Центре расследований InfoWatch» появится «Младший аналитик» 1
13.09.2024 ГК InfoWatch обновила «Центр расследований» 1
28.11.2022 InfoWatch представила InfoWatch Activity Monitor – отдельный продукт для мониторинга действий персонала 1
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 2
10.10.2018 Сергей Кузьмин -

Будущее ИТ-интегратора – в синергии с телеком-бизнесом

 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
24.05.2018 МТС и SAP создали центр экспертизы интеграционных решений для ритейла 1
16.06.2017 Сергей Кузьмин -

После смены стратегии «Энвижн Груп» – новая компания ИТ-рынка

 1
02.06.2017 МТС и Nokia объявили о расширении сотрудничества 1
21.04.2017 «Энвижн Груп» стала участником АПКИТ 1
11.04.2017 МТС и «Энвижн Груп» построили публичную сеть Wi-Fi для ТРЦ «Европейский» 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
05.12.2016 «Энвижн Груп» и МТС модернизировали конференц-центр для «Алтай Резорт» 1
12.10.2016 «Энвижн Груп» построила ЦОД для сети клиник «Медси» 1
29.09.2016 «Энвижн Груп» модернизировала сеть Wi-Fi в московском Radisson Royal Hotel 1
24.08.2016 МТС назначила директора филиала в Свердловской области 1
22.09.2015 Топ-менеджер «Вымпелкома» стал новым вице-президентом по технике «Энвижн Груп» 1
15.06.2015 Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп» 1
11.06.2015 Эксперты Huawei расскажут о новой концепции создания сетей связи SoftCom 1
19.03.2015 Президентом «Энвижн Груп» назначен Сергей Кузьмин 2
12.03.2014 Orange запускает новую международную облачную платформу 1
14.01.2014 Стоимость SaaS все еще высока для СМБ 1
16.12.2013 Сергей Кузьмин - Передавая ИТ под управление облачного сервис-провайдера, мы экономим средства 2
01.08.2013 На Урале число телематических проектов МТС возросло вдвое за год 1
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково» 1
25.06.2013 В России начато серийное производство навигационного оборудования с sim-чипами МТС 1
19.06.2013 Основатель Parallels инвестировал $7 млн в квантовые технологии 1
14.06.2013 МТС модернизировал сеть в популярных местах летнего отдыха на Урале 1
02.04.2013 МТС и NEC запускают фемтосеть на Урале 1
01.02.2013 Павел Коротин назначен директором филиала МТС в Республике Башкортостан 1
25.12.2012 Web collaboration: бизнес в режиме онлайн 2
12.11.2012 Сервис ВКС VideoMost внедрен в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии 1
26.10.2012 Сергей Кузьмин назначен директором «МТС Урал» 3
10.10.2011 11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ 1
15.02.2011 МТС инвестирует более 2 млрд руб. в развитие сети в Республике Башкортостан 1
15.11.2010 Сергей Кузьмин назначен директором МТС в Башкирии 1
12.10.2005 Завершилась онлайн-конференция "Многоядерные платформы: шаг в будущее" 1

Публикаций - 39, упоминаний - 45

Кузьмин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 21
NVision Group - Энвижн Груп 679 15
МТС Урал макрорегион 16 6
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
Softline - Софтлайн 2810 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Крок - Croc 1777 2
Google LLC 11775 2
Broadcom - VMware 2359 2
Acronis - Акронис 448 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 2
Microsoft Corporation 24623 2
SAP SE 5276 1
АФК Система ПАО 1797 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
РТИ 145 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Амтел-Сервис 36 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
АйТи 1365 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Ланит Интеграция 190 1
Совзонд - Sovzond 118 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Huawei 3932 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Sony 6544 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Runa Capital 158 1
Цезарь Сателлит 39 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Segway 19 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
QWave - венчурный фонд 4 1
Свердловскавтодор 2 1
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 9 1
Европейский ТРЦ 12 1
Газтехлизинг - Лизингстройинвест 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
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