Россия ПФО Башкортостан Абзаково оздоровительно-спортивный комплекс горнолыжный курорт


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Разгар сезона: 70 000 рублей в среднем россияне готовы потратить на горнолыжный отдых 1
19.09.2024 МТС: комплекс «Абзаково» вошел в топ-10 самых посещаемых горных курортов России летом 2024 года 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
13.07.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Челябинской области 1
25.12.2015 Абоненты МТС в Башкирии смогут прокатиться на горнолыжных курортах со скоростью 4G 1
14.06.2013 МТС модернизировал сеть в популярных местах летнего отдыха на Урале 1
02.11.2011 «Билайн» расширил покрытие мобильной сети в Башкортостане 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3170 1
Ростелеком 10453 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 27 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 674 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 785 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1107 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 397 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1324 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4332 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 1
Apple iPhone 6 4862 2
МТС 3G-сеть 121 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 994 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Березной Андрей 74 1
Груша Георгий 5 1
Кузьмин Сергей 43 1
Коротин Павел 31 1
Эмдин Сергей 69 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 3
Россия - УФО - Челябинская область 1426 3
Россия - РФ - Российская федерация 158984 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 351 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 121 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 72 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Бакалинский район - Бакалы 2 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Кармаскалинский район - Кармаскалы 3 1
Россия - УФО - Челябинская область - Зюраткуль - национальный парк 4 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Кушнаренковский район - Кушнаренково 2 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Гафурийский район - Красноусольский 3 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 8 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1683 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 1
Россия - УФО - Тюменская область 1297 1
Россия - УФО - Свердловская область 1806 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Абзелиловский район - Аскарово 8 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 58 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 46 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 373 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 433 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1463 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1012 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 113 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 1
Национальный проект 376 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 517 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6804 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1032 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

