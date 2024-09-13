Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Посещаемость ГЛК в отдельных регионах выросла более чем в полтора раза. Больше трети путешественников приезжали на курорты с ночевкой.

По данным сервиса путешествий «МТС Travel», популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. Лидером по количеству посещений стал кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») – на него пришлась треть от общего турпотока на российские ГЛК. Второе место занял алтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии – 14% визитов.

При этом интерес к отдельным ГЛК в летний период рос заметно быстрее. Так, например, комплекс «Абзаково», расположенный в Башкортостане, этим летом посещали в 2 раза чаще, чем прошлым. Следом по динамике идут ГЛК в Сочи – там годовой прирост визитов летом составил 70%. В пятерку лидеров по росту популярности также вошли «Архыз» в Карачаево-Черкесии (+36%), «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии (+35%).

66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила 3 дня.

«В последние годы все больше горных курортов России становятся всесезонными. Благодаря развитию инфраструктуры такие комплексы пользуются спросом не только для однодневных поездок и экскурсий, многие местные жители и гости из других регионов проводят в горах летние отпуска и выходные: наслаждаются комфортным климатом, проходят оздоровительные процедуры, пробуют различные спортивные активности. Продвинутые туристы отправляются в походы по экотропам и практикуют восхождения», – отметил генеральный директор «МТС Travel» Вадим Мельников.

Большую часть визитов на ГЛК летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живет поблизости). Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» – доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%.

«Мы видим большой потенциал развития горных курортов, которые становятся все более популярны у туристов и в летний период. В том числе благодаря созданию туристических троп, проведению событийных мероприятий, появлению новых сервисов и турпродуктов, например, вейк-парков. Отмечу, что по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» были оборудованы десятки километров троп на курорте «Эльбрус», где появились смотровые площадки и удобная навигация. Благодаря мерам поддержки на ряде курортов, в том числе в Шерегеше, построены модульные гостиницы, также выделяем субсидии на приобретение туристического оборудования. Сейчас работаем над снятием регуляторных ограничений: разработали законопроект, который предлагает разрешить строительство инфраструктуры горных курортов на землях лесного фонда и упростить их расширение на территории особых экономических зон. Все это будет способствовать развитию этой отрасли», — отметил врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Георгий Груша.

Согласно данным «МТС Travel», помимо крупных горных курортов, летом в России также популярен отдых в горнолыжных комплексах на холмах и искусственных склонах. Летом там продолжают работать отели, SPA-комплексы, рестораны, организованы семейные и спортивные развлечения. Так, например, популярность всесезонного курорта «Игора», расположенного в Ленинградской области, выросла на 62% за год, а комплексы «Сорочаны» и «Волен» в Московской области стали популярнее примерно на 10%.