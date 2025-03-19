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Россия СЗФО Ленинградская область Игора
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Моничев Алексей 4 1
|Безбородов Александр 6 1
|Кислов Алексей 3 1
|Митрохин Станислав 3 1
|Нуралиев Сергей 4 1
|Токаренко Максим 37 1
|Груша Георгий 4 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 1
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