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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Ленинградская область Игора


19.03.2025 Новый уровень гостеприимства: в России появилась автоматизированная система для переобучения моделей машинного обучения. Что это и в чем ценность для развития индустрии 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
17.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет на восьми горнолыжных курортах Ленинградской области 1
17.02.2023 Технологии ИИ помогут отелям прогнозировать спрос, контролируя расходы на маркетинг 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9045 1
8322 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1489 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
Почта России ПАО 2130 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 902 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Komatsu - Комацу 18 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Полипластик 12 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Гранит 53 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Малахит 21 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
Волгабурмаш 4 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3216 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5145 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8168 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7191 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3515 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7892 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 110 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2940 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7436 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 424 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6696 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 658 1
1С:ERP Управление предприятием 567 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 173 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Нуралиев Борис 290 1
Нестеров Алексей 145 1
Моничев Алексей 4 1
Безбородов Александр 6 1
Кислов Алексей 3 1
Митрохин Станислав 3 1
Нуралиев Сергей 4 1
Токаренко Максим 37 1
Груша Георгий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2455 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 114 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 13 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1306 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5064 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11062 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 283 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6026 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5474 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2432 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1096 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2694 1
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Дача - дачники 845 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 96 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 912 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8128 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Национальный проект 316 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6363 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5937 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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