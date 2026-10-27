Индексная книга (каталог) CNews*
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Нуралиев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Нуралиев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 2
|Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
|РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
|Нуралиев Борис 299 4
|Сергеева Ксения 2 2
|Афанасьев Виталий 2 2
|Анисимович Константин 5 2
|Филиппов Виталий 5 2
|Зуев Константин 3 2
|Шамис Александр 2 2
|Ян Давид 69 2
|Андреев Сергей 68 2
|Терещенко Вадим 15 2
|Русанов Дмитрий 2 2
|Нестеров Алексей 183 1
|Моничев Алексей 4 1
|Безбородов Александр 7 1
|Федоров Александр 27 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Кислов Алексей 4 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Митрохин Станислав 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.