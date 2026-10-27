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Нуралиев Сергей

СОБЫТИЯ


27.10.2026 Фирма «1С» включает Axiom JDK в технологическую стратегию как стандартную Java-платформу ряда своих продуктов 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
11.12.2002 ABBYY и 1С получили Премию Правительства 1
05.04.2002 ABBYY Software House и 1С получили Премию Правительства РФ в области науки и техники 1
27.06.2001 1С: в Сеть надо торопиться не спеша 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Нуралиев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

9771 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 1
Abbyy Europe 17 1
Abbyy USA 18 1
Abbyy UK 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 391 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Seiko Epson Corporation 912 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 48 1
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 1
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 1
Microtek 52 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Волгабурмаш 4 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
Почта России ПАО 2405 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 141 1
Komatsu - Комацу 20 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 161 1
Полипластик 23 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 121 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 1
Гранит 57 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Малахит 21 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1999 2
Управляемость - Manageability 2384 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1074 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 775 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1934 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3612 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4962 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4150 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5545 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1787 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2582 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 358 2
Abbyy Retrieval & Morphology Engine 13 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Linux OS 11724 1
Apple macOS 2486 1
Microsoft Windows 17075 1
1С:ERP Управление предприятием 879 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 327 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 235 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Нуралиев Борис 299 4
Сергеева Ксения 2 2
Афанасьев Виталий 2 2
Анисимович Константин 5 2
Филиппов Виталий 5 2
Зуев Константин 3 2
Шамис Александр 2 2
Ян Давид 69 2
Андреев Сергей 68 2
Терещенко Вадим 15 2
Русанов Дмитрий 2 2
Нестеров Алексей 183 1
Моничев Алексей 4 1
Безбородов Александр 7 1
Федоров Александр 27 1
Харитонов Алексей 4 1
Кислов Алексей 4 1
Гуляев Юрий 8 1
Митрохин Станислав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Украина 7982 1
США - Калифорния 4847 1
Германия - Бавария - Мюнхен 486 1
Украина - Киев 1163 1
Мальта - Республика 137 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 363 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5903 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 438 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Английский язык 7096 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1774 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1759 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 25 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 2
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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