Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Андреев Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 84
Андреев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 205 7
|Никифоров Николай 1126 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Белоусов Сергей 217 4
|Мраморов Дмитрий 24 4
|Шмулевич Марк 79 3
|Макаров Валентин 112 3
|Глазков Александр 57 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Лощинин Дмитрий 31 2
|Путин Владимир 1828 2
|Волож Аркадий 181 2
|Ян Давид 40 2
|Комлев Николай 46 1
|Прянишников Николай 210 1
|Васильев Владимир 20 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Ефимов Петр 30 1
|Пивоваров Игорь 4 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Филиппов Василий 12 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Протасов Станислав 30 1
|White Jeffrey - Уайт Джеффри 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Карпачев Александр 5 1
|Иванов Егор 17 1
|Мяков Алексей 7 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Касперская Наталья 199 1
|Галицкий Александр 82 1
|Касперский Евгений 220 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Ершов Павел 28 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Карачинский Анатолий 74 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru