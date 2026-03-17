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Андреев Сергей

СОБЫТИЯ


17.03.2026 Автоматизация и ИИ против текучести кадров: как технологии меняют подход к удержанию сотрудников 1
07.11.2025 1000 граждан Зимбабве прошли обучение кибербезопасности через образовательную программу фонда «Сайберус» 1
08.08.2025 Россия запускает образовательную программу по кибербезопасности для африканской молодежи в Зимбабве 1
17.04.2025 X5 и «Перекресток» запустили лаборатории в супермаркетах 1
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 1
18.05.2017 1С объявила о создании 1С International 3
18.05.2017 «1С» наняла экс-главу Abbyy, чтобы завоевать мир 5
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1
01.10.2014 ABBYY: Все 25 лет мы бежали впереди конкурентов 1
24.09.2014 Путин одобрил идею Минкомсвязи о сборе «на создание отечественного ПО» 1
22.09.2014 Российские ИТ-компании высказались против сбора на создание отечественного ПО 1
07.07.2014 Началось создание "100-процентно российской программной платформы" 1
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 1
09.04.2014 Abbyy выпустила первые решения на основе технологии, которую разрабатывала 19 лет 2
05.03.2014 Runa Capital, МФТИ, «Физтех-Союз» и ряд ИТ-компаний запускают ИТ-кластер «Физтех» 1
29.11.2013 Законопроект об ИТ-мигрантах внесен в Правительство 1
27.11.2013 Выбраны центры прорывных ИТ-исследований, которые получат господдержку 1
28.08.2013 Abbyy одержала большую победу. На кону было дальнейшее существование компании 1
25.07.2013 Подведены итоги онлайн-олимпиады по спортивному программированию Abbyy Cup 3.0 1
21.03.2013 4 апреля в Москве начнет работу Всероссийский технический форум Break Point 1
28.01.2013 Abbyy совместно с МФГС создает словарь государственных языков СНГ и Грузии 1
23.01.2013 Власти Тольятти присматриваются к системе Smart City 1
18.01.2013 Городская Дума Тольятти внедряет СЭД «Дело» 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
19.09.2012 Abbyy купила интегратора в США 2
19.09.2012 Abbyy приобрела американского интегратора технологий распознавания документов Digital Documents 1
11.07.2012 В мэрии Тольятти установлено 112 рабочих мест СЭД «Дело» и 48 мест подсистемы «Дело-Web» 2
20.06.2012 Мэрия Тольятти переходит на полностью электронный документооборот, используя СЭД «Дело» 1
29.02.2012 ABBYY: Студентам дают те знания, которые вряд ли могут быть полезны на практике 1
20.06.2011 Канадский бизнес Карачинского переехал из своего ЦОДа в Windows Azure и экономит на персонале $56 тыс. в месяц 1
28.03.2011 Медведев открыл границы иностранцам: ИТ-компании ликуют 1
28.02.2011 Abbyy получила 450 млн рублей от «Сколково» 1
15.12.2010 Государство заплатит Abbyy за уникальный переводчик 1
19.03.2010 Программисты пока не хотят переезжать в "Силиконовую долину" Медведева 1
16.11.2009 Президент ABBYY: В 2009 году российский рынок ПО сменил курс 1
08.09.2009 Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов 1
07.04.2009 Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги 1
01.04.2009 Технология будущего ABBYY MindReader позволяет читать мысли на расстоянии 1
01.04.2009 ABBYY MindReader позволяет читать мысли на расстоянии 1
19.03.2009 Доходы ABBYY в 2008 г. выросли на 11% 1

Публикаций - 67, упоминаний - 78

Андреев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 54
9594 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Microsoft Corporation 25775 10
Yandex - Яндекс 9216 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
Intel Corporation 12811 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Cisco Systems 5372 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 3
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 3
Microtek 52 3
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 3
Abbyy Europe 17 3
SAP SE 5601 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Acronis - Акронис 489 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Google LLC 12690 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 2
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 2
1С International - 1С-Интернешнл 3 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 2
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 2
Abbyy USA 18 2
Abbyy UK 11 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1979 2
Runa Capital 158 2
Белый Ветер 365 2
АСК 49 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Ингосстрах СПАО 478 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Транснефть 335 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Bright Capital 14 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Delta Capital International 16 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
TUSRIF - The U.S. Russia Investment Fund - Американо-Российский инвестиционный фонд - Инвестиционный Фонд США-Россия 8 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 259 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 13
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Linux OS 11533 3
Abbyy FlexiCapture 178 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
Abbyy Compreno 21 3
Abbyy MindReader 3 2
Abbyy Retrieval & Morphology Engine 13 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
ЭОС Дело-web 209 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Abbyy PDF Transformer 25 2
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 2
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Kofax - Tungsten Automation - PaperPort 18 1
Nuance OmniPage 16 1
Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 22 1
Abbyy Screenshot Reader 6 1
1С:Дистрибьюция 37 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Правовед.ру - Jinn - Джинн - ранее AppRaise - HR-платформа для проведения опросов, оценки и развития сотрудников 4 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Microsoft Windows XP 2431 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Нуралиев Борис 298 12
Никифоров Николай 1138 5
Макаров Валентин 251 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Терещенко Вадим 15 4
Белоусов Сергей 254 4
Дергунова Ольга 120 4
Лощинин Дмитрий 41 4
Ян Давид 69 4
Мраморов Дмитрий 36 4
Бутман Евгений 29 3
Москалев Дмитрий 6 3
Анисимович Константин 5 3
Агамирзян Игорь 74 3
Васин Василий 35 3
Шмулевич Марк 90 3
Шалманов Сергей 202 2
Кудрявцев Алексей 40 2
Пунтиков Николай 26 2
Пахчанян Арам 17 2
Савина Настасья 9 2
Русанов Дмитрий 2 2
Нуралиев Сергей 4 2
Сергеева Ксения 2 2
Афанасьев Виталий 2 2
Филиппов Виталий 5 2
Зуев Константин 3 2
Балашова Елена 5 2
Проничев Алексей 4 2
Шамис Александр 2 2
Путин Владимир 3454 2
Рейман Леонид 1065 2
Касперская Наталья 319 2
Волож Аркадий 268 2
Глазков Александр 151 2
Касперский Евгений 337 2
Рубанов Владимир 76 2
Генс Георгий 79 2
Карачинский Анатолий 96 2
Краснов Михаил 87 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Европа 24964 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Украина 7928 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Индия - Bharat 5870 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Тайвань 4245 6
Япония 13807 5
Америка - Американский регион 2206 5
США - Калифорния 4829 5
Украина - Киев 1151 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Ирландия - Республика 1051 4
Канада 5082 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Германия - Бавария - Мюнхен 485 4
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Израиль 2856 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Испания - Королевство 3840 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Кипр - Республика 636 3
Литва - Литовская Республика 673 3
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Швеция - Королевство 3782 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Английский язык 7030 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Владимирский край 2 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Венчурная ярмарка 25 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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