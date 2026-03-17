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Андреев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 67, упоминаний - 78
Андреев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 12
|Никифоров Николай 1138 5
|Макаров Валентин 251 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Терещенко Вадим 15 4
|Белоусов Сергей 254 4
|Дергунова Ольга 120 4
|Лощинин Дмитрий 41 4
|Ян Давид 69 4
|Мраморов Дмитрий 36 4
|Бутман Евгений 29 3
|Москалев Дмитрий 6 3
|Анисимович Константин 5 3
|Агамирзян Игорь 74 3
|Васин Василий 35 3
|Шмулевич Марк 90 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Кудрявцев Алексей 40 2
|Пунтиков Николай 26 2
|Пахчанян Арам 17 2
|Савина Настасья 9 2
|Русанов Дмитрий 2 2
|Нуралиев Сергей 4 2
|Сергеева Ксения 2 2
|Афанасьев Виталий 2 2
|Филиппов Виталий 5 2
|Зуев Константин 3 2
|Балашова Елена 5 2
|Проничев Алексей 4 2
|Шамис Александр 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Касперская Наталья 319 2
|Волож Аркадий 268 2
|Глазков Александр 151 2
|Касперский Евгений 337 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Генс Георгий 79 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Краснов Михаил 87 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.