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Андреев Сергей


18.05.2017 1С объявила о создании 1С International 2
18.05.2017 «1С» наняла экс-главу Abbyy, чтобы завоевать мир 5
28.03.2016 Глава Минкомсвязи обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ 1
01.10.2014 ABBYY: Все 25 лет мы бежали впереди конкурентов 21
24.09.2014 Путин одобрил идею Минкомсвязи о сборе «на создание отечественного ПО» 1
22.09.2014 Российские ИТ-компании высказались против сбора на создание отечественного ПО 1
07.07.2014 Началось создание "100-процентно российской программной платформы" 1
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 1
09.04.2014 Abbyy выпустила первые решения на основе технологии, которую разрабатывала 19 лет 3
05.03.2014 Runa Capital, МФТИ, «Физтех-Союз» и ряд ИТ-компаний запускают ИТ-кластер «Физтех» 1
29.11.2013 Законопроект об ИТ-мигрантах внесен в Правительство 1
27.11.2013 Выбраны центры прорывных ИТ-исследований, которые получат господдержку 1
28.08.2013 Abbyy одержала большую победу. На кону было дальнейшее существование компании 3
21.03.2013 4 апреля в Москве начнет работу Всероссийский технический форум Break Point 1
28.01.2013 Abbyy совместно с МФГС создает словарь государственных языков СНГ и Грузии 1
23.01.2013 Власти Тольятти присматриваются к системе Smart City 3
18.01.2013 Городская Дума Тольятти внедряет СЭД «Дело» 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
19.09.2012 Abbyy купила интегратора в США 2
19.09.2012 Abbyy приобрела американского интегратора технологий распознавания документов Digital Documents 1
29.02.2012 ABBYY: Студентам дают те знания, которые вряд ли могут быть полезны на практике 1
20.06.2011 Канадский бизнес Карачинского переехал из своего ЦОДа в Windows Azure и экономит на персонале $56 тыс. в месяц 1
28.03.2011 Медведев открыл границы иностранцам: ИТ-компании ликуют 1
28.02.2011 Abbyy получила 450 млн рублей от «Сколково» 3
15.12.2010 Государство заплатит Abbyy за уникальный переводчик 2
19.03.2010 Программисты пока не хотят переезжать в "Силиконовую долину" Медведева 1
16.11.2009 Президент ABBYY: В 2009 году российский рынок ПО сменил курс 10
08.09.2009 Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов 1
07.04.2009 Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги 1
01.04.2009 ABBYY MindReader позволяет читать мысли на расстоянии 1
19.03.2009 Доходы ABBYY в 2008 г. выросли на 11% 1
27.02.2009 ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии 1
29.01.2009 Лидеры ИТ России: планы роста и сотни свободных вакансий 1
26.12.2008 ИТ-компании не попали в «лист спасения» правительства 1
19.12.2008 Интернет-СМИ нуждаются в рабочих руках 1
16.12.2008 Русских разработчиков ПО не позвали в еврорейтинг 1
27.10.2008 Представители отечественной индустрии ПО против увеличения соцплатежей в условиях финансового кризиса 1
02.09.2008 ИТ-рынок России игнорирует «холодную войну» 1
23.04.2008 Luxoft отправилась за разработчиками во Вьетнам 1
01.03.2007 В интернете разразился предвыборный секс-скандал 1

Публикаций - 40, упоминаний - 84

Андреев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 797 33
3779 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 6
Parallels Holdings 472 6
Yandex - Яндекс 4103 6
Microsoft Corporation 11168 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Intel Corporation 4204 4
СКБ Контур 416 3
Acronis - Акронис 365 3
Cisco Systems 2056 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 2
Nokia Corporation 2453 2
Eastman Kodak 102 2
Google LLC 7177 2
Luxoft - Люксофт 233 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Oracle Corporation 3363 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Парус 204 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Ecwid - Эквид 29 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Competentum - Компетентум 15 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 1
Аскон - Ascon 177 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Юнидата - Unidata 32 1
HP - Hewlett-Packard 901 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Nokia Siemens 29 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
HP 3Com 56 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 6 1
Открытые технологии 209 1
Nuance Communications 41 1
Nival 26 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Runa Capital 153 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Альфа-Банк 1127 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Транснефть 159 1
Bright Capital 13 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Almaz Capital Partners 118 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Туполев ПАО 17 1
Трансаэро - авиакомпания 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Правительство РФ 2208 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Руссофт - Russoft 252 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Software Engineering - Программная инженерия 13 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ИТ-аудит 75 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
МФУ - Многофункциональное устройство 597 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Abbyy FineReader 98 7
Abbyy Lingvo 109 5
Abbyy Compreno 20 3
Linux OS 4276 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Abbyy Recognition Server 45 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
Microsoft Azure 1171 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Abbyy PDF Transformer 11 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Abbyy Intelligent Search 6 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 992 1
Ланит Treolan Irbis 68 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
Diasoft Framework 17 1
Diasoft FA# 53 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
C++ - Язык программирования 284 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Нуралиев Борис 205 7
Никифоров Николай 1126 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Белоусов Сергей 217 4
Мраморов Дмитрий 24 4
Шмулевич Марк 79 3
Макаров Валентин 112 3
Глазков Александр 57 2
Рубанов Владимир 61 2
Лощинин Дмитрий 31 2
Путин Владимир 1828 2
Волож Аркадий 181 2
Ян Давид 40 2
Комлев Николай 46 1
Прянишников Николай 210 1
Васильев Владимир 20 1
Сушкевич Антон 56 1
Ефимов Петр 30 1
Пивоваров Игорь 4 1
Агамирзян Игорь 55 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Ефимов Альберт 37 1
Филиппов Василий 12 1
Юсупов Ренат 75 1
Протасов Станислав 30 1
White Jeffrey - Уайт Джеффри 2 1
Рудычева Наталья 81 1
Карпачев Александр 5 1
Иванов Егор 17 1
Мяков Алексей 7 1
Вексельберг Виктор 97 1
Касперская Наталья 199 1
Галицкий Александр 82 1
Касперский Евгений 220 1
Смирнов Алексей 142 1
Ершов Павел 28 1
Новодворский Алексей 95 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Овчаренко Юрий 25 1
Карачинский Анатолий 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Украина 3398 5
Азия - Азиатский регион 1525 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Северная Америка 1416 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Канада 1311 4
Индия - Республика 2181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 3
Европа 3788 3
Япония 2811 3
Америка 466 3
Китай - Тайвань 596 3
Бразилия - Федеративная Республика 1131 3
Европа Западная 618 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 2
Таджикистан - Республика 439 2
Кипр - Республика 248 2
США - Калифорния 975 2
Испания - Королевство 1258 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - Тольятти 238 2
Украина - Киев 476 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Канада - Ванкувер 67 2
Восточная Европа 1691 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Сочи 913 1
Украина - Одесса 58 1
Россия - Дубна 134 1
Чили - Республика 121 1
Литва - Литовская Республика 332 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
ЕСН - Единый социальный налог 66 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Холодная война 25 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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