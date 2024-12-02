Касперская Наталья

Наталья Касперская призвала государство оплатить российский язык программирования разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Касперская призвала государство профинансировать создание российских платформ и языко

В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно» аботчикам ПО для кибербезопасности, пишут «Ведомости». Предложение выдвинула президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, также занимающая пост председателя правления ассоциации «Отечественный со

Касперская: Ответственность за утечки должна быть уголовной. Штрафы это не очень больно ответственность за утечку персональных данных. Об этом ТАСС заявила генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская. «Я считаю, что ответственность должна быть, конечно, в рамках уголовного

РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской своей управляющей компании. Фото: архив CNews В 2021 г. выручка «Инфовотч» достигла 1,8 млрд рублей Наталья Касперская объяснила, что РФПИ помогал компании на стадии становления, но впоследстви

Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» санкции в отношении руководства Минэкономразвития, Минпромторга, ФСТЭК, Роскомнадзора, а также мужа Натальи Касперской Игоря Ашманова В частности, санкции были введены в отношении заместителей

Касперская займется производством молока и мороженого Молоко от Касперской Президент InfoWatch (ООО «Инфовотч») Наталья Касперская займется производством молочной продукции. Для этой цели 24 января 2023 г.

Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя енные программные продукты есть на рынке» CNews: Какие ключевые изменения на ИТ-рынке вы отмечаете? Наталья Касперская: Самое основное — в стране, наконец, началось реальное импортозамещение. П

Касперская: все смартфоны в России могут отключить. Но можно перейти на кнопочные телефоны Россия без смартфонов Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» и президент Infowatch Наталья Касперская заявила, что в России могут отключить все смартфоны. Об этом она заявила в

Касперская: Необходимо «заморозить цифровизацию» и «разделить рынок между ключевыми ИБ-игроками» Заморозка цифровизации Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» и президент Infowatch Наталья Касперская предложила заморозить цифровизацию в России и поделить рынок между ключевы

Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело головного разбирательства по делу, связанному с Нэклис-банком, присутствуют признаки мошенничества. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает. Суть дела В апреле 2021

Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы Касперская против цифровизации Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в интервью агентству РИА «Новости» заявила, что россиянам ни в коем случае

Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов Касперская против электронных паспортов Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире телеканала РБК высказалась решительно против введения в России эле

ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр «Инфовотч» заинтересовался недрами Как выяснил CNews, принадлежащая Наталье Касперской ИБ-компания «Инфовотч» (одно из юрлиц — ООО «Инфовотч групп») предприняла неудачну

Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Под ним подписались председатель правления АРПП Наталья Касперская и исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Перевод субъектов КИИ на р

Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» мдиректора по общим вопросам «КЦ национального домена сети Интернет». Достижения Натальи Касперской Наталья Касперская – российский предприниматель, сооснователь компаний «Лаборатория Касперско

Банк Натальи Касперской стал банкротом е о несостоятельности (банкротстве) Нэклис-Банка, совладелицей которого с 64% долями банка является Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, через кипрскую компанию Organat Financial Ltd.

В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра Касперская, Big data и конституция Гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предложила закрепить за государством ведение информационных технологий и о

Власти банкротят банк Натальи Касперской одало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Нэклис-банка, совладелицей которого является Наталья Касперская. Рассмотрением дела о банкротстве займется судья Валерий Марасанов. Заявле

Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская ошение к российским информационным технологиям. Это сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, и

У банка Натальи Касперской отозвали лицензию адлежит Наталье Касперской, президенту ГК InfoWatch, через кипрскую компанию Organat Financial Ltd. Наталья Касперская занимает 15 позицию в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes с

Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов я Infowatch свернула проект защищенного корпоративного смартфона «Тайгафон». Об этом глава компании Наталья Касперская рассказала CNews в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».

Наталья Касперская: более семи миллионов подростков вовлечены в деструктивные группы в соцсетях Президент ГК Infowatch Наталья Касперская рассказала о группах деструктивного воздействия на детей и подростков в со

Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch Президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Касперская и губернатор Тюменской области Владимир Якушев по итогам рабочей встречи,

Компания Касперской стала жертвой «порочащей информационной атаки» ами и клиентами Infowatch. В файле приведены адреса электронной почты, мобильные и рабочие телефоны.Наталья Касперская, глава InfoWatch, соосновательница «Лаборатории Касперского» Утверждается,

Наталья Касперская: традиционный «инцидентный» подход к обеспечению ИБ фактически устарел Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала о необходимости модернизации традиционной модели корпоративной

Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью Новое решение для нового рынкаКомпания Натальи Касперской InfoWatch объявила о создании и начале продаж продукта Attack Killer, пози

Наталья Касперская купила очередную немецкую ИБ-компанию о соответствует основному профилю InfoWatch - защите заказчиков от внутренних информационных угроз. Наталья Касперская купила как минимум третью по счету ИБ-компанию из Германии Осенью 2012 г.

Наталья Касперская - На рынке DLP-систем наступил переломный момент ситуации? Расскажите, пожалуйста, о показателях InfoWatch на фоне общей рыночной ситуации в России. Наталья Касперская: Что касается российского рынка защиты от утечек и смежных с ним, то, мне

Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров л $535 млн, и вырастет до $670 млн в 2013 г. Владельцами Infowatch являются гендиректор предприятия Наталья Касперская и ее заместитель Рустэм Хайретдинов, владевший акциями с 2006 г., и увелич

Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам Как заявила CNews генеральный директор и основной владелец InfoWatch Наталья Касперская, в 2013 г. может быть открыт офис компании в одной из стран Персидского За

Наталья Касперская покупает немецкий антивирус рлинский венчурный инвестор». О сумме сделки стороны не сообщают. Как ожидается, 23 октября 2012 г. Наталья Касперская будет избрана в совет директоров G Data. Приобретение доли в G Data соотве

Наталья Касперская купила компанию у своего заместителя owatch, приобретающей долю в Appercut Security. Как рассказывает Рустэм Хайретдинов, он обращался к Наталье Касперской с идеей программного продукта для анализа исходного кода приложений, однак

Касперская: iPhone и iPad ведут скрытую фотосъемку и отправляют данные в Apple Генеральный директор Infowatch Наталья Касперская называет в числе актуальных для России киберугроз использование чиновникам

Наталья Касперская: DLP – больше, чем защита от утечек CNews: Что сейчас происходит на рынке DLP? Какие можно выделить тенденции? Наталья Касперская: Рынок DLP образовался недавно. Всего 6 лет назад IDC выделило его в отдел

Бизнесы Евгения и Натальи Касперских окончательно разошлись делки, в феврале 2012 г. из числа акционеров «Лабораторией Касперского» вышла гендиректор Infowatch Наталья Касперская, продавшая свой пакет самой антивирусной компании. Теперь же в самом ближа

«Лаборатория Касперского» и InfoWatch станут независимыми друг от друга ратория Касперского» выкупила все акции компании, принадлежавшие Наталье Касперской. Таким образом, Наталья Касперская более не является акционером компании. В результате этих сделок «Лаборатор

Наталья Касперская рассказала о встрече с Путиным и перспективах «Лаборатории Касперского» налоговой инспекцией за убытки». «По поводу этих двух пунктов премьер обещал подумать», — сообщила Наталья Касперская. Было и еще несколько предложений — по стимулированию экспорта высокотехно

Касперская напишет Путину и Медведеву «великий русский фаервол» для детей Гендиректор компании Infowatch и бывшая председатель совета директоров «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская по просьбе президента России сформулирует предложения по защите детей от «

Комиссия по модернизации: Прохорова и Реймана сменили Вексельберг и Касперская а Реймана, а также сенатора Николая Фёдорова. Одновременно в комиссию вошли председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская и генеральный конструктор ГЛОНАСС - генеральный директор компании «Российские космические системы» Юрий Урличич. Изменения произведены в рамках ротации, сообщили в пресс-служ