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Касперская Наталья

СОБЫТИЯ


02.12.2024 Наталья Касперская призвала государство оплатить российский язык программирования

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Касперская призвала государство профинансировать создание российских платформ и языко
24.05.2024 В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно»

аботчикам ПО для кибербезопасности, пишут «Ведомости». Предложение выдвинула президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, также занимающая пост председателя правления ассоциации «Отечественный со
27.06.2023 Касперская: Ответственность за утечки должна быть уголовной. Штрафы это не очень больно

ответственность за утечку персональных данных. Об этом ТАСС заявила генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская. «Я считаю, что ответственность должна быть, конечно, в рамках уголовного

14.03.2023 РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской

своей управляющей компании. Фото: архив CNews В 2021 г. выручка «Инфовотч» достигла 1,8 млрд рублей Наталья Касперская объяснила, что РФПИ помогал компании на стадии становления, но впоследстви
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону»

санкции в отношении руководства Минэкономразвития, Минпромторга, ФСТЭК, Роскомнадзора, а также мужа Натальи Касперской Игоря Ашманова В частности, санкции были введены в отношении заместителей

25.01.2023 Касперская займется производством молока и мороженого

Молоко от Касперской Президент InfoWatch (ООО «Инфовотч») Наталья Касперская займется производством молочной продукции. Для этой цели 24 января 2023 г.
20.12.2022 Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя

енные программные продукты есть на рынке» CNews: Какие ключевые изменения на ИТ-рынке вы отмечаете? Наталья Касперская: Самое основное — в стране, наконец, началось реальное импортозамещение. П
19.08.2022 Касперская: все смартфоны в России могут отключить. Но можно перейти на кнопочные телефоны

Россия без смартфонов Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» и президент Infowatch Наталья Касперская заявила, что в России могут отключить все смартфоны. Об этом она заявила в
07.07.2022 Касперская: Необходимо «заморозить цифровизацию» и «разделить рынок между ключевыми ИБ-игроками»

Заморозка цифровизации Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» и президент Infowatch Наталья Касперская предложила заморозить цифровизацию в России и поделить рынок между ключевы
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело

головного разбирательства по делу, связанному с Нэклис-банком, присутствуют признаки мошенничества. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает. Суть дела В апреле 2021

06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы

Касперская против цифровизации Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в интервью агентству РИА «Новости» заявила, что россиянам ни в коем случае
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов

Касперская против электронных паспортов Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире телеканала РБК высказалась решительно против введения в России эле
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр

«Инфовотч» заинтересовался недрами Как выяснил CNews, принадлежащая Наталье Касперской ИБ-компания «Инфовотч» (одно из юрлиц — ООО «Инфовотч групп») предприняла неудачну
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО

разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Под ним подписались председатель правления АРПП Наталья Касперская и исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Перевод субъектов КИИ на р
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством»

мдиректора по общим вопросам «КЦ национального домена сети Интернет». Достижения Натальи Касперской Наталья Касперская – российский предприниматель, сооснователь компаний «Лаборатория Касперско
11.03.2020 Банк Натальи Касперской стал банкротом

е о несостоятельности (банкротстве) Нэклис-Банка, совладелицей которого с 64% долями банка является Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, через кипрскую компанию Organat Financial Ltd.

14.02.2020 В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра

Касперская, Big data и конституция Гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предложила закрепить за государством ведение информационных технологий и о
20.01.2020 Власти банкротят банк Натальи Касперской

одало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве Нэклис-банка, совладелицей которого является Наталья Касперская. Рассмотрением дела о банкротстве займется судья Валерий Марасанов. Заявле
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская

ошение к российским информационным технологиям. Это сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, и
10.01.2020 У банка Натальи Касперской отозвали лицензию

адлежит Наталье Касперской, президенту ГК InfoWatch, через кипрскую компанию Organat Financial Ltd. Наталья Касперская занимает 15 позицию в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes с
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов

я Infowatch свернула проект защищенного корпоративного смартфона «Тайгафон». Об этом глава компании Наталья Касперская рассказала CNews в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».
01.04.2019 Наталья Касперская: более семи миллионов подростков вовлечены в деструктивные группы в соцсетях

Президент ГК Infowatch Наталья Касперская рассказала о группах деструктивного воздействия на детей и подростков в со
26.05.2017 Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch

Президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Касперская и губернатор Тюменской области Владимир Якушев по итогам рабочей встречи,

13.04.2017 Компания Касперской стала жертвой «порочащей информационной атаки»

ами и клиентами Infowatch. В файле приведены адреса электронной почты, мобильные и рабочие телефоны.Наталья Касперская, глава InfoWatch, соосновательница «Лаборатории Касперского» Утверждается,
05.04.2017 Наталья Касперская: традиционный «инцидентный» подход к обеспечению ИБ фактически устарел

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала о необходимости модернизации традиционной модели корпоративной

17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью

Новое решение для нового рынкаКомпания Натальи Касперской InfoWatch объявила о создании и начале продаж продукта Attack Killer, пози
12.02.2014 Наталья Касперская купила очередную немецкую ИБ-компанию

о соответствует основному профилю InfoWatch - защите заказчиков от внутренних информационных угроз. Наталья Касперская купила как минимум третью по счету ИБ-компанию из Германии Осенью 2012 г.

13.06.2013 Наталья Касперская - На рынке DLP-систем наступил переломный момент

ситуации? Расскажите, пожалуйста, о показателях InfoWatch на фоне общей рыночной ситуации в России. Наталья Касперская: Что касается российского рынка защиты от утечек и смежных с ним, то, мне

22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров

л $535 млн, и вырастет до $670 млн в 2013 г. Владельцами Infowatch являются гендиректор предприятия Наталья Касперская и ее заместитель Рустэм Хайретдинов, владевший акциями с 2006 г., и увелич
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам

Как заявила CNews генеральный директор и основной владелец InfoWatch Наталья Касперская, в 2013 г. может быть открыт офис компании в одной из стран Персидского За
15.10.2012 Наталья Касперская покупает немецкий антивирус

рлинский венчурный инвестор». О сумме сделки стороны не сообщают. Как ожидается, 23 октября 2012 г. Наталья Касперская будет избрана в совет директоров G Data. Приобретение доли в G Data соотве
08.10.2012 Наталья Касперская купила компанию у своего заместителя

owatch, приобретающей долю в Appercut Security. Как рассказывает Рустэм Хайретдинов, он обращался к Наталье Касперской с идеей программного продукта для анализа исходного кода приложений, однак
28.09.2012 Касперская: iPhone и iPad ведут скрытую фотосъемку и отправляют данные в Apple

Генеральный директор Infowatch Наталья Касперская называет в числе актуальных для России киберугроз использование чиновникам
17.09.2012 Наталья Касперская: DLP – больше, чем защита от утечек

CNews: Что сейчас происходит на рынке DLP? Какие можно выделить тенденции? Наталья Касперская: Рынок DLP образовался недавно. Всего 6 лет назад IDC выделило его в отдел
17.05.2012 Бизнесы Евгения и Натальи Касперских окончательно разошлись

делки, в феврале 2012 г. из числа акционеров «Лабораторией Касперского» вышла гендиректор Infowatch Наталья Касперская, продавшая свой пакет самой антивирусной компании. Теперь же в самом ближа
17.05.2012 «Лаборатория Касперского» и InfoWatch станут независимыми друг от друга

ратория Касперского» выкупила все акции компании, принадлежавшие Наталье Касперской. Таким образом, Наталья Касперская более не является акционером компании. В результате этих сделок «Лаборатор
12.03.2012 Наталья Касперская рассказала о встрече с Путиным и перспективах «Лаборатории Касперского»

налоговой инспекцией за убытки». «По поводу этих двух пунктов премьер обещал подумать», — сообщила Наталья Касперская. Было и еще несколько предложений — по стимулированию экспорта высокотехно
25.11.2011 Касперская напишет Путину и Медведеву «великий русский фаервол» для детей

Гендиректор компании Infowatch и бывшая председатель совета директоров «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская по просьбе президента России сформулирует предложения по защите детей от «
26.09.2011 Комиссия по модернизации: Прохорова и Реймана сменили Вексельберг и Касперская

а Реймана, а также сенатора Николая Фёдорова. Одновременно в комиссию вошли председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская и генеральный конструктор ГЛОНАСС - генеральный директор компании «Российские космические системы» Юрий Урличич. Изменения произведены в рамках ротации, сообщили в пресс-служ
27.04.2011 Пресненский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в похищении сына Евгения и Натальи Касперских

Во вторник, 26 апреля, Пресненский суд Москвы выдал санкцию на арест пенсионера Николая Савельева, подозреваемого в похищении Ивана Касперского — сына Евгения и Натальи Касперских, передаёт «Прайм-ТАСС». Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Напомним, что 20-летний Иван Касперский был похищен недалеко от офиса компании Infowatch, прина

Публикаций - 319, упоминаний - 563

Касперская Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1185 249
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 106
Microsoft Corporation 25775 33
Yandex - Яндекс 9215 27
Ростелеком 10948 24
VK - Mail.ru Group 3602 21
Cisco Systems 5372 17
9594 16
Kribrum - Крибрум 35 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 11
Intel Corporation 12811 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
Код Безопасности 812 11
InfoWatch EgoSecure - cynapspro 15 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Крок - Croc 1964 8
АйТи 1519 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Trend Micro 651 7
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 7
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Apple Inc 13154 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Oracle Corporation 7074 6
ESET - ESET Software 1161 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 6
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 6
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
General Atlantic - GA 28 9
РВК - Российская венчурная компания 571 8
Нэклис-Банк 16 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Почта России ПАО 2370 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Organat Financial Ltd 4 4
Альфа-Банк 1979 4
Visa International 1993 4
Superjob - Суперджоб 858 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Газпром ПАО 1493 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Лорэнс-стар 3 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 3
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Газпром нефть 725 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 117
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 64
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 26
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
DLP-Эксперт 14 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Национальные чемпионы - Ассоциация 1 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Ассоциация национальных чемпионов - Ассоциация быстрорастущих технологических компаний 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 165
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 120
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 60
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 38
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 15
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 13
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 13
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
InfoWatch Appercut Security 35 13
Google Android 15243 13
Microsoft Windows 16882 12
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 10
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 10
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 9
Linux OS 11533 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Apple iOS 8583 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Microsoft Office 4170 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 5
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 5
Apple iPad 4011 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 4
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Kaspersky OS 156 3
Microsoft Windows XP 2431 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Путин Владимир 3454 42
Касперский Евгений 337 37
Мишустин Михаил 787 23
Шадаев Максут 1210 21
Макаров Валентин 251 20
Медведев Дмитрий 1665 19
Чернышенко Дмитрий 580 13
Никифоров Николай 1138 12
Хайретдинов Рустэм 95 11
Волож Аркадий 268 9
Смирнов Алексей 269 9
Ашманов Игорь 43 9
Касперский Иван 13 9
Нуралиев Борис 298 8
Лукацкий Алексей 140 8
Кузнецов Станислав 162 7
Лашин Ренат 87 7
Чачава Александр 124 7
Голов Андрей 53 7
Покровский Иван 136 7
Белоусов Сергей 254 6
Греф Герман 485 6
Скоробогатова Ольга 60 6
Сачков Илья 126 6
Массух Илья 239 6
Щеголев Игорь 699 5
Комиссаров Дмитрий 248 5
Дергунова Ольга 120 5
Мамут Александр 133 5
Яппаров Тагир 110 5
Гришин Дмитрий 210 5
Василенко Евгения 23 5
Ходаков Сергей 42 5
Комлев Николай 113 5
Молибог Николай 17 5
Гаттаров Руслан 144 5
Левин Леонид 134 4
Собянин Сергей 538 4
Кисляков Евгений 93 4
Дворкович Аркадий 216 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 267
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 59
Европа 24963 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 28
Ближний Восток 3154 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 17
Индия - Bharat 5869 16
Украина 7928 14
Канада 5081 12
Казахстан - Республика 6047 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Южная Корея - Республика 7051 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Малайзия 922 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Евразия - Евразийский континент 643 6
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Армения - Республика 2449 6
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Япония 13807 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 4
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Юность - радиостанция 52 1
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CVE Details 4 1
CNews TV 747 1
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MacWorld 134 1
РС Рro 91 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
NEWSru.com 229 1
Росбалт ИА 60 1
Times 661 1
RTVi - Russian Television International 16 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
Gartner - Гартнер 3658 10
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Harris Interactive 81 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Microsoft Research 144 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
The Network 8 1
CNews Tenders 18 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Radicati Group 26 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CeBIT 614 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Infosecurity - выставка 63 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Kaspersky Start 3 1
Cisco Connect 5 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Россия-Африка - саммит 4 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Связь-Экспокомм 276 1
ERP-Диалоги 3 1
Diasoft Special Conf 5 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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