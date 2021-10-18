Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Касперская Наталья


18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 4
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 13
28.09.2021 Infowatch и «Сфера» объявили о партнерстве 2
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 4
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 8
22.07.2021 Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 2
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 1
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 3
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 2
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
29.01.2021 Исследование Infowatch: число утечек из финансового сектора в 2020 году в России выросло на треть 2
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 3
22.10.2020 Рынок труда на историческом переломе: К 2025 г. роботы выгонят на улицу 85 млн людей 2
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 10
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 1
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 2
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 3
22.06.2020 Власти собрались снизить налоги для российских разработчиков ПО - резко и навсегда 1
10.06.2020 Минкомсвязи попросило Путина спасти ИТ-рынок, обязав госкомпании покупать строго отечественное ПО 2
08.06.2020 В США массово увольняют ИТ-специалистов 2
03.06.2020 Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж 4
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 4
11.03.2020 Банк Натальи Касперской стал банкротом 8
05.03.2020 Infowatch погасил облигационный заем 2
14.02.2020 В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра 7
20.01.2020 Власти банкротят банк Натальи Касперской 7
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 9
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 1
10.01.2020 У банка Натальи Касперской отозвали лицензию 13
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 2
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 3

Публикаций - 197, упоминаний - 431

Касперская Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 607 85
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 19
Microsoft Corporation 11060 14
Yandex - Яндекс 4101 14
VK - Mail.ru Group 2483 13
Rambler Group - Рамблер ГК 485 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Cisco Systems 2038 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
Базальт СПО 206 6
АйТи 751 6
InfoWatch Gulf 6 6
Крок 1219 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 5
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 5
Код Безопасности 365 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
Samsung Electronics 5651 4
Facebook 3765 4
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 3
IBM 3537 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
ESET 989 3
3733 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Zecurion - Зекурион 148 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Intel Corporation 4169 2
Merlion - Мерлион 273 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Yota - Скартел 623 2
Академия криптографии РФ 4 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Yota Devices - YD 94 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 17
РВК - Российская венчурная компания 476 8
Нэклис-Банк 15 6
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Почта России ПАО 1572 3
Газпром ПАО 520 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
Organat Financial Ltd 3 3
Visa International 1345 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Лорэнс-стар 2 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Русский мак 2 2
Авиа-проект 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Экспобанк - Expobank 21 1
Janco 2 1
Venture Capital Bank 2 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Русский деликатес ТПК - Торгово-производственная компания 1 1
Российская инженерная школа 2 1
ИРКОС 1 1
Реклама.ру 1 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
Нордеа Банк 49 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Almaz Capital Partners 118 1
Газпром нефть 382 1
МТС банк 254 1
Роснефть НК 367 1
Leta Capital 42 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Qiwi 783 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 493 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 50
Президент Российской Федерации 1439 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 11
Правительство РФ 2201 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Арбитражный суд города Москвы 339 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 2
ЦБ РФ - Главное управление Центробанка России по Центральному федеральному округу 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 25
Руссофт - Russoft 250 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 11
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Big Data - Большие данные 1136 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Умные платформы 496 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Jailbreak - получение админских прав 19 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 13
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 6
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 5
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 5
ЭОС Дело СЭД 621 4
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 3
InfoWatch EndPoint Security 18 3
Microsoft Office 1934 3
Microsoft Windows 10 6629 3
InfoWatch Appercut 8 3
Linux OS 4253 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 7 2
InfoWatch Vision 9 2
MobilityLab WorksPad 36 2
Sony Xperia 113 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 2 2
Kaspersky Internet Security 289 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Amazon Alexa 138 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Google Home - Умная колонка 37 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
SAP NetWeaver 62 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
Kaspersky Polys Voting Machine 16 1
C# - C Sharp - Язык программирования 145 1
Qualcomm Dragonboard 1 1
Путин Владимир 1824 24
Мишустин Михаил 302 11
Медведев Дмитрий 1433 10
Макаров Валентин 111 10
Никифоров Николай 1126 8
Волож Аркадий 181 8
Лашин Ренат 25 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Шадаев Максут 384 6
Смирнов Алексей 142 5
Массух Илья 192 5
Мамут Александр 109 5
Покровский Иван 46 5
Гришин Дмитрий 148 5
Василенко Евгения 19 5
Сачков Илья 105 5
Бокова Людмила 80 4
Танцюра Кристина 9 4
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 3
Клишас Андрей 44 3
Ходаков Сергей 40 3
Рубанов Владимир 61 3
Касперский Евгений 218 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Лукацкий Алексей 67 3
Ермаков Кирилл 6 3
Хайретдинов Рустэм 42 3
Соколов Алексей 121 3
Левин Леонид 83 3
Паршин Константин 44 3
Нуралиев Борис 204 3
Дворкович Аркадий 169 3
Сычев Артем 48 3
Мантуров Денис 56 2
Яппаров Тагир 72 2
Белоусов Сергей 217 2
Гарбук Сергей 16 2
Новиков Павел 67 2
Курочкин Юрий 13 2
Ашманов Станислав 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 16
Германия - Федеративная Республика 3624 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Индия - Республика 2169 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 7
Ближний Восток 1471 7
Европа 3745 7
Казахстан - Республика 2627 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - Иннополис 292 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Малайзия 339 4
Россия - Калининградская область 535 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 4
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Европа Западная 612 3
Малайзия - Куала-Лумпур 14 3
Япония 2778 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 2
Украина 3361 2
Индонезия - Республика 384 2
Армения - Республика 688 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Бахрейн - Королевство 58 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 2
Восточная Европа 1676 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Ярославль 404 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 4
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Конституция Российской Федерации 28 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Мошенничество 53 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Бизнес-акселератор 31 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Русский язык 978 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Ведомости 259 4
Forbes - Форбс 441 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 3
РИА Новости 654 2
FT - Financial Times 246 1
ZDnet 381 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Российская газета 92 1
CVE Details 2 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
Gartner 2190 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 4
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
РАН - Российская академия наук 316 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 4
Интернет-экономика - форум 6 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759071, в очереди разбора - 662761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще