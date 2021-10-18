Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Касперская Наталья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 197, упоминаний - 431
Касперская Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 24
|Мишустин Михаил 302 11
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Макаров Валентин 111 10
|Никифоров Николай 1126 8
|Волож Аркадий 181 8
|Лашин Ренат 25 6
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Шадаев Максут 384 6
|Смирнов Алексей 142 5
|Массух Илья 192 5
|Мамут Александр 109 5
|Покровский Иван 46 5
|Гришин Дмитрий 148 5
|Василенко Евгения 19 5
|Сачков Илья 105 5
|Бокова Людмила 80 4
|Танцюра Кристина 9 4
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 3
|Клишас Андрей 44 3
|Ходаков Сергей 40 3
|Рубанов Владимир 61 3
|Касперский Евгений 218 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Лукацкий Алексей 67 3
|Ермаков Кирилл 6 3
|Хайретдинов Рустэм 42 3
|Соколов Алексей 121 3
|Левин Леонид 83 3
|Паршин Константин 44 3
|Нуралиев Борис 204 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Сычев Артем 48 3
|Мантуров Денис 56 2
|Яппаров Тагир 72 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Новиков Павел 67 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Ашманов Станислав 8 2
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|Gartner 2190 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759071, в очереди разбора - 662761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759071, в очереди разбора - 662761.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru