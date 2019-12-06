Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов

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Конец «Тайгафона»

Компания Infowatch свернула проект защищенного корпоративного смартфона «Тайгафон». Об этом глава компании Наталья Касперская рассказала CNews в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».

Как появилась идея создания защищенного смартфона

Проект «Тайгафон» был запущен в 2014 г. назад. Идея устройства состояла в обеспечении защищенного доступа к корпоративным коммуникациям: на обычном смартфоне коммуникации пользователя могут утекать различными путями, включая Bluetooth и Wi-Fi.

Для внедрения инструментов защищенного доступа нужно сделать jailbreak устройства (получить админские права) - «вгрызаться в операционную систему», - рассказывает Наталья Касперская. Сначала сотрудник Infowatch пытался изменить операционную систему Android на устройстве Sony Xperia.

Однако производитель отследил вмешательство в прошивку смартфона, и сначала закрыл разработчику доступ в магазин приложений Google Play, а затем заблокировал сам аппарат. В итоге смартфон стоимостью 80-100 тыс. руб. превратился «в тыкву», - говорит Касперская.

Проект отечественного защищенного смартфона «Тайгафон» закрыт

В этой связи было принято решение о разработке собственного устройства, работающего на базе собственной модификации операционной системы Android.

Серийный аппарат был выпущен в 2017 г. и стоил примерно $150. Среди первых пользователей смартфона было правительство Северной Осетии. Администратор компании может отслеживать местонахождение владельцев «Тайгафона», дистанционно удалять все содержимое устройства и блокировать доступ к определенным функциям.

Министерство связи Северной Осетии в 2018 г. проинтегрировало «Тайгафон» с системой электронного документооборота «Дело» и планировало закупить 5 тыс. аппаратов.

Почему проект не удался

Причиной неудачи «Тайгафона» стали скудные технические характеристики и отсутствие программного обеспечения - ПО для стандартной версии Android не было совместимо с аппаратом. Корпоративные клиенты, которым предоставили аппарат, постоянно просили сделать доработки, причем у разных пользователей были разные требования, поясняет глава Infowatch.

В итоге компания поняла, что для продвижения аппарата нужны другие ресурсы и инвестиции на миллиарды рублей и решила отказаться от дальнейшего развития «Тайгафон». Убыток Infowatch от проекта составил 40 млн руб.

Не первая неудачная попытка создания отечественного смартфона

«Тайгафон» - не первая неудачная попыта создания отечественного смартфона. В 2010 г. телекоммуникационная компания «Скартел» (бренд Yota) разработала смартфон с поддержкой сетей четвертого поколения (4G) YotaPhone, главной особенностью которого было наличие второго дисплея из «электронной бумаги» (e-link).

Затем разработка продукта была выделена в отдельную компания YotaDevices, совладельцем которой была госкорпорация «Ростех». Компания выпустила два поколения аппаратов YotaPhone.

В 2016 г. крупным акционером YotaDevices стала китайская корпорация China Baoli, которая стала использовать разработки компании для собственных продуктов. В 2018 г. из проекта вышла госкорпорация «Ростех», а в 2019 г. головная структура корпорации была признана банкротом.