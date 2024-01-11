YotaPhone восстает из мертвых? Создан уникальный смартфон с двумя экранами и изменчивым дизайном. Видео. Опрос Возрождение концепции YotaPhone Компания Infinix, за которой стоит широко известный в прошлом производитель смартфо

Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб i принял решение о списании убытков, вызванных банкротством Yota Devices – производителя смартфонов YotaPhone. Об этом говорится в заявлении, поданным корпорацией на Гонконгскую фондовую биржу.

Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство словиям сделки, China Baoli получила эксклюзивное право на использование продуктов и торговой марки Yota Phone на территории Большого Китая, которая включает в себя Гонконг, Макао и Тайвань, в

Создатель Yota Phone банкрот -p Electronics. Данная компания выступала поставщиком дисплеев для первых двух поколений смартфонов Yota Phone, производимых Yota Devices. В 2015 г. стороны расстались друг с другом со скандало

Производителю Yota Phone грозит банкротство той юрисдикции офшора Yota, являющегося головной структурой Yota Devices - производителя смартфонов Yota Phone. Объявление об иске опубликовано в газете «Коммерсант». Иск был подан сингапурской

У Microsoft нашлась разработка, аналог которой в России хоронили из-за YotaPhone о тогда компания с российскими корнями Yota Devices, владевшая правами на смартфон с двумя экранами YotaPhone, подала в суд на разработчиков чехла, и в итоге массовое распространение в России о

Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским звестность Yota Devices приобрела в 2012 г., когда представила на мировом рынке российский смартфон YotaPhone. Его отличительной чертой стало наличие двух экранов, один из которых работает даже

Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет Владислав Мартынов присоединился к World Wi-Fi Бывший глава компании Yota Devices, известной выпуском смартфона YotaPhone, а ныне руководитель Центра компетенций блокчейн-платформы Ethereum Владислав Мартынов стал соучредителем российского проекта World Wi-Fi — всемирной децентрализованной бесплатной сет

«Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью стеха» Госкорпорация «Ростех» заключила put-опцион на продажу своей доли в производителе смартфонов YotaPhone - группе компаний Yota Devices, китайским совладельцам компании. Это следует из вып

У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы ряжении CNews оказался договор купли-продажи акций компании Yota Devices — производителя смартфонов YotaPhone. Сделка была заключена в 2016 г., в ходе нее китайская China Baoli (бывшее название

Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены Продажи стартуют в сентябре В посольстве России в Пекине прошла официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения компании Yota Devices. В презентации приняли участие посол Росси

После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3 Цены на Yota 3Официальный китайский сайт Yotaos.cn сообщил цены на грядущий смартфон YotaPhone 3, переименованный производителем в Yota 3. Аппарат с объемом постоянной памяти 64

Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта evices Мэтью Кэлли (Matthew Kelly) и бывший технический директор Александр Писарев. Краткая история Yota Phone Компания Yota Devices в декабре 2013 г. выпустила две модели смартфона YotaPhone,

Каким будет YotaPhone 3: версия ZOOM Выход YotaPhone 3 постоянно откладывали и переносили, а то и вовсе отменяли: гонконгский инвестор C

YotaPhone 3 отложен на неопределенный срок: Нет денег YotaPhone 3 откладываетсяТретий YotaPhone пока что не может появиться на рынке, поскольку у компании Yota Devices нет денег н

Производитель YotaPhone на треть продан китайцам Китайцы пришли в YotaPhone Акционеры китайской компании Rex Global Enterteinmet одобрили приобретение 30% акци

В YotaPhone 2 завелся «убийца» Apple Pay и разработчик мобильных решений CardsMobile объявили о сотрудничестве, благодаря которому владельцы YotaPhone 2 смогут пользоваться функцией бесконтактных платежей на кассах. Как воспользоватьс

Сотрудникам госкорпорации Ростех выдадут смартфоны YotaPhone 2 ции «Единого инфраструктурного проекта» («Проекта 360») сотрудников Центрального аппарата обеспечат YotaPhone 2. Основное предназначение данного телефона для госкорпорации – возможность чтения

Названа цена будущего смартфона YotaPhone Цена нового YotaPhone Цена будущего YotaPhone 3 составит около $550, заявил в интервью Bloomberg г

YotaPhone перестал быть полностью российским нтном рынке, которым является Китай». Пример для импортозамещения Отметим, что до недавнего времени Yota Phone позиционировался как пример импортозамещения. Этим смартфоном пользуются Дмитрий М

OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone тфона с двумя экранами Yota Devices и китайская компания OED Technologies объявили о сотрудничестве. Партнерство предполагает разработку и поставку экранов на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone. По словам генерального директора компании Yota Devices Владислава Мартынова, растущий спрос на YotaPhone на международном рынке позволил компании задуматься над переходом на б

Покупатели YotaPhone 2 получат дополнительные мили в программе для часто летающих пассажиров S7 Priority S7 Airlines объявила о заключении партнерского соглашения с российским разработчиком смартфонов YotaPhone, компанией Yota Devices. Теперь приобретая телефон YotaPhone 2, участники пр

YotaPhone завоёвывает Китай при поддержке ZTE Позиции Yota Devices и смартфона YotaPhone на китайском рынке стали заметно прочнее после подписания договора о сотрудничестве с компанией ZTE. Договор о сотрудничестве и партнёрстве между Yota Devices и ZTE предполагает произ

Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений Компании Yota Devices и ZTE объявили о подписании соглашения о намерениях сотрудничать. Как сообщили CNews в Yota Devices, следующие поколения YotaPhone будут собираться на мощностях мирового производителя телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов — китайской корпорации ZTE. Специальная версия YotaPhone будет соб

Резко снижена цена на YotaPhone 2 Снижение цены на 12% Российская Yota Devices снизила стоимость смартфона YotaPhone 2 примерно на 12% — с i33990 до i29990. Новая цена указана на сайте производителя.

Версия YotaPhone 2 для госчиновников и спецслужб будет собираться в России Компания Yota Devices готовит к выпуску защищенные устройства на базе YotaPhone 2, которые будут обеспечивать защищенную связь и могут быть использованы в работе в

YotaPhone 2 привлек на Indiegogo денег в разы больше, чем собирался ices собрала на сайте Indiegogo в 6,5 раз больше средств на запуск в США смартфона с двумя экранами YotaPhone 2, чем планировала. Сумма сборов достигла $279,4 тыс., тогда как плановая цифра сос

"Мегафон" ставит на YotaPhone 2 Продвижением YotaPhone 2 российским покупателям займётся сотовый оператор «Мегафон», в двух сотнях салонов

YotaPhone 2 завоевал Америку за 2 часа тысяч долларов через сайт народного инвестирования Ingiegogo, чтобы проверить перспективы смартфона YotaPhone 2 на рынке США. По условиям размещения страницы проекта на сайте Ingiegogo, Yota De

YotaPhone 3: какой может стать новая модель первого российского смартфона? енных интервью в начале 2015 года глава компании Yota Devices Владислав Мартынов открыл секрет, что YotaPhone 3 появится на рынке через год-полтора. Чего же ждать от нового русского смартфона?

YotaPhone 2 получил белый цвет и платформу YETI Integration) позволит шире раскрыть потенциал второго дисплея инновационного российского смартфона YotaPhone 2. Разработка YETI проходила в тесном сотрудничестве Yota Devices с сообществом вла

YotaPhone 2 обновился и подорожал частности, производитель представил белую версию смартфона, выпущенную ограниченной партией. Белый YotaPhone 2 будет стоить i42,9 тыс., в то время как классическая черная версия смартфона стои

Игорь Шувалов: YotaPhone по праву может считаться национальным телефоном езентовал первому заместителю председателя Правительства Российской Федерации Игорю Шувалову версию YotaPhone 2 для рынка Китая во время экономического форума БOAO. Владислав Мартынов обсудил с

Владельцам YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная подписка к музыкальному сервису Zvooq а с двумя экранами Yota Devices объявили о начале сотрудничества. Начиная с 13 февраля, обладателям YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная подписка к музыкальному сервису Zvooq. При

YotaPhone 2 готов завоевать китайский рынок Российскими смартфонами YotaPhone 2 серьёзно заинтересовались в Китае. Это следует из факта заключения контракта межд

YotaPhone 2 — российский ответ айфону? Внешний вид YotaPhone 2 сильно похорошел внешне по сравнению с первой версией. Его фронтальная сторона (с

Успей купить YotaPhone 2 с новогодней скидкой! Уникальный российский смартфон с двумя дисплеями (AMOLED и EPD) YotaPhone 2 можно приобрести на 3 000 дешевле – за сумму в 36 990 рублей. Снижение цены на

YotaPhone 2 подорожал на 20% Российская компания Yota Devices сегодня, 23 декабря, повысила стоимость смартфона YotaPhone 2 в рублях на 20%. Устройство теперь доступно по цене i39990 против i32990 ранее. «

Yota Devices открыла офис в Дубае Компания Yota Devices – разработчик YotaPhone, первого в мире смартфона с двумя экранами, – объявила об открытии своего представи