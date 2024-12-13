Мартынов Сергей
Мартынов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Козырев Алексей 321 2
|Мелентьев Александр 2 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Левашов Александр 90 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
|Путин Владимир 3171 1
|Свердлов Денис 200 1
|Пак Олег 112 1
|Волин Алексей 120 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Артамонова Анна 183 1
|Семенов Александр 145 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Пугачев Павел 63 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Молибог Николай 17 1
|Беспалов Виктор 8 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
|Фролов Иван 6 1
|Авдолян Альберт 29 1
|Grabscheid Paul - Грабшайд Пол 3 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Прижимов Валерий 2 1
|Кузнецов Олег 15 1
|Хазов Михаил 8 1
|Белов Олег 5 1
|Селютин Александр 60 1
|Таран Сергей 42 1
|Телков Алексей 25 1
|Скорик Владимир 2 1
|Понькин Александр 31 1
|Козлов Игорь 47 1
|Балуев Евгений 31 1
|Скрыник Александр 1 1
|Тимурова Елена 2 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
|NYT - The New York Times 1054 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Roem.ru - Роем.ру 47 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|РАН - Российская академия наук 1871 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.