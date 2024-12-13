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Мартынов Сергей



13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
11.11.2024 T2 определил самые интернет-активные села и деревни Псковской области 1
07.06.2023 Softline помогла «Газпром-медиа развлекательное телевидение» обеспечить бесперебойную работу систем хранения данных 1
27.07.2021 «Сименс» представила комплекс решений для цифровой трансформации авиакосмической отрасли 1
30.01.2019 «Системный софт» создал мобильные рабочие места в «Русской рыбной компании» 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 1
22.04.2016 Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 2
23.07.2014 Экс-куратор Единого портала госуслуг переходит в RU-Center 2
19.05.2014 Топ-20 чиновников Минкомсвязи по величине доходов. Рейтинг 1
06.05.2014 «Билайн» во Владимире разогнал скорости мобильного интернета до 42 Мбит/с 1
26.03.2014 Минкомсвязь запустит пилотный проект по электронной записи на посещение ведомств для получения госуслуг 1
18.03.2014 Связь 3G от «Билайн» появилась еще в 3 населенных пунктах Владимирской области 1
02.10.2013 Электронное государство – международный опыт в России 1
02.10.2013 Идентификация всея Руси. Как это будет? 1
22.09.2013 Регионы не торопятся подключаться к СМЭВ 1
24.02.2013 Минкомсвязи готовит новый портал госуслуг 1
01.02.2013 Руководитель «Почты Mail.Ru» перешел в Минкомсвязь 2
22.11.2012 «Почта Mail.Ru» переведена на армянский язык 1
15.06.2012 «Почта Mail.Ru» открыла возможность работы по протоколу IMAP 1
29.08.2011 «Почта Mail.Ru» научилась предупреждать пользователей об опасных ссылках 1
04.08.2011 Пользователям Mail.Ru стал доступен новый дизайн почтового сервиса 1
03.07.2007 Инфофорум - Евразия 2007: кибервойна как реальность 2

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Мартынов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 7
Ростелеком 9701 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
X Corp - Twitter 2845 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 2
Siemens AG - Siemens Group 2590 2
Broadcom - VMware 2359 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
МегаФон 8805 1
Cisco Systems 5114 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Intel Corporation 12197 1
Oracle Corporation 6688 1
Dell EMC 5027 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
АФК Система ПАО 1797 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
БАРС Груп 545 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Yota Devices - YD 101 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Google LLC 11775 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
Microsens 4 1
Газпром ПАО 1342 2
РРК - Русская рыбная компания 4 1
Telconet Capital 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Garsdale Services 39 1
Транснефть 299 1
Почта России ПАО 2112 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Маяк НПП 2 1
Газпром нефть 618 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпромнефть Центр 6 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
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Судебная власть - Judicial power 2311 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
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VK - Mail.Ru Почта 349 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 2
Microsoft Windows 15657 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Apple iPhone 5 772 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Apple macOS 2059 1
Apple iPad 3860 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Apple iPad mini 418 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 177 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Digital Government Canada - Электронная Канада 1 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Huawei FT - LTE-роутер 8 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Intel Xeon E 191 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 18 1
Siemens Xcelerator 4 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Linux OS 9937 1
Apache Hadoop 427 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Медведев Дмитрий 1654 4
Никифоров Николай 1136 4
Козырев Алексей 321 2
Мелентьев Александр 2 1
Сапельников Сергей 109 1
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Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
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Ахмеров Тимур 87 1
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Кузнецов Олег 15 1
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Телков Алексей 25 1
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Понькин Александр 31 1
Козлов Игорь 47 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
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