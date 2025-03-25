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Фомичев Дмитрий
Фомичев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
|Солнцева Екатерина 58 7
|Лихачев Алексей 44 3
|Гребенников Андрей 3 3
|Королев Роман 11 2
|Массух Илья 233 2
|Гордин Михаил 10 2
|Кравченко Кирилл 6 1
|Чешко Антон 1 1
|Семенов Михаил 23 1
|Гурова Вера 13 1
|Масленников Евгений 10 1
|Пронин Виталий 1 1
|Попов Александр 49 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Корнев Александр 6 1
|Ли Надежда 1 1
|Кабакова Елена 1 1
|Воловик Борис 1 1
|Ванюшин Павел 1 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
|Казакова Ирина 2 1
|Абдуллин Ринат 1 1
|Вибе Александр 4 1
|Газизов Рафаил 1 1
|Нестерова Елена 3 1
|Кулагина Наталья 1 1
|Божко Екатерина 1 1
|Боярков Федор 23 1
|Сардоева Ангелина 1 1
|Шагалиев Рашит 3 1
|Смирнова Вера 6 1
|Родионов Антон 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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