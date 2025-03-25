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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фомичев Дмитрий


25.03.2025 В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты 1
25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год 1
13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
01.10.2024 Один гаджет в минуту: в GS Group собрали 10 000 реестровых смартфонов Fplus 1
29.08.2024 В российском контрактном производстве дефицит рабочих рук достигает 60%, хотя зарплаты выросли на треть 1
14.03.2024 В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта 1
22.12.2023 Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов 1
20.11.2023 Росатом объявил об обновлении продукта для матмоделирования «Логос ЭМИ» 1
17.11.2023 «Росатом» анонсировал выход нового цифрового модуля линейки продуктов для матмоделирования «Логос ЭМИ» 1
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 2
«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем 3
14.07.2023 Россия в «квантовом мире»: прогресс несмотря на санкции 1
05.07.2023 Дистрибьюторская сеть «Росатома» приблизит российские цифровые продукты к отечественным и зарубежным потребителям 1
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
24.11.2022 Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок 1
21.10.2022 «Росатом» готов представлять интегрированные российские цифровые решения на международной арене 1
24.06.2022 По инициативе «Росатома» создается сообщество специалистов по математическому моделированию 1
20.04.2022 «Росатом» предложил цифровые продукты для суверенизации КИИ ТЭК 2
26.12.2021 «Росатом» разработал ПО для создания «цифровых двойников» территорий 1
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России? 1
10.02.2021 Российская промышленность получила новые отечественные программные решения 1
23.12.2020 Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности 1
25.04.2017 В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Фомичев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 58 6
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 311 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 135 3
Ростех - Автоматика Концерн 1652 3
GS Group - Технополис GS Гусев 72 2
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 404 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 457 1
Ростелеком 9813 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
McKinsey & Company Int 250 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Росатом - Квант СП 6 1
Intel Corporation 12244 1
ICL ГК 394 1
AMD - Advanced Micro Devices 4266 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 509 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 277 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 3
Росатом - Атомэкспо 12 2
Российская инженерная школа 4 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Газпром ПАО 1351 1
Геометрия НПО 140 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
РЖД - Российские железные дороги 1925 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 15
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 409 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3776 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10233 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2212 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9822 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1344 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1725 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 589 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5422 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4223 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1337 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1636 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 570 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8682 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6352 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1459 2
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 54 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1671 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 132 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9365 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6745 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 13
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 12 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 11 7
Linux OS 10096 5
Microsoft Windows 15789 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 5
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 3
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 2
Intel x86 - архитектура процессора 1874 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Stafory - робот Вера 333 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Прочность 1 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 99 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 24 1
FreePik 1064 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 842 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 1
Солнцева Екатерина 58 7
Лихачев Алексей 44 3
Гребенников Андрей 3 3
Королев Роман 11 2
Массух Илья 233 2
Гордин Михаил 10 2
Кравченко Кирилл 6 1
Чешко Антон 1 1
Семенов Михаил 23 1
Гурова Вера 13 1
Масленников Евгений 10 1
Пронин Виталий 1 1
Попов Александр 49 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Корнев Александр 6 1
Ли Надежда 1 1
Кабакова Елена 1 1
Воловик Борис 1 1
Ванюшин Павел 1 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
Казакова Ирина 2 1
Абдуллин Ринат 1 1
Вибе Александр 4 1
Газизов Рафаил 1 1
Нестерова Елена 3 1
Кулагина Наталья 1 1
Божко Екатерина 1 1
Боярков Федор 23 1
Сардоева Ангелина 1 1
Шагалиев Рашит 3 1
Смирнова Вера 6 1
Родионов Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 20
Россия - СЗФО - Калининградская область 1311 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 140 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Турция - Турецкая республика 2390 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1586 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Египет - Арабская Республика 1011 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 764 1
Арктика - Северный полюс 175 1
Индия - Bharat 5493 1
Канада 4904 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 1
Япония 13330 1
Германия - Федеративная Республика 12736 1
Испания - Королевство 3725 1
Нидерланды 3541 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 722 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 317 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2955 1
Европа 21848 1
Швеция - Королевство 3634 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 924 15
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 644 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 6
Физика - Physics - область естествознания 2666 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5700 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 5
Энергетика - Energy - Energetically 5163 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3260 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5232 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4504 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2153 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5482 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1341 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2036 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3465 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2881 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 594 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 180 1
Английский язык 6691 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 953 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 383 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
ТГУ - Томский государственный университет 176 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 78 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 232 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 27 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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