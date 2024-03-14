Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация Электроника Техника Импортонезависимость
|

В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта

GS Group до конца марта 2024 г. инвестирует 182 млн руб. в модернизацию производства по сборке материнских плат в Калининградской области. На завод поставят новейшие устройства оптической инспекции с искусственным интеллектом.

Инвестиция GS Group

GS Group до конца марта 2024 г. инвестирует 182 млн руб. в модернизацию производства по сборке материнских, в том числе серверных, плат на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС). Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Модернизация позволит до трех раз увеличить скорость монтажа и повысить производительность труда на 30 % до конца 2024 г.

«ЦТС следит за тенденциями развития серверного оборудования и готов выполнять актуальные требования к производительности серверов, выпуская качественные платы в еще больших объемах. Здорово, что наше виденье по развитию производственной инфраструктуры совпадает с политикой Минпромторга России по внедрению ИИ и современных методов автоматизации, а наши стремления находят активную поддержку Правительства Калининградской области», — сказал вице-президента GS Group по развитию производства Федор Боярков.

НПО «ЦТС» входит в состав частного инновационного кластера «Технополис GS», инвестиционного проекта холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области.

photo_5445101775309887692_700.jpg
Фото: ЦТС
В завод ЦТС в Калининградской области GS Group вложит больше 180 млрд руб.

Предприятие с 2008 г., занимается контрактным производством бытовой и потребительской электроники, электроники для ЖКХ, систем безопасности, приемных устройств для телекоммуникационных компаний. Площадь производственной площадки — 13 тыс. кв. м.

Изготавливать материнские платы для российских производителей компьютерной техники завод начал в 2018 г. Было налажено производство более 15 различных видов плат, в том числе сложных плат на базе новейших процессоров AMD и Intel.

План модернизации

До конца лета на завод поставят новейшие устройства оптической инспекции с искусственным интеллектом. ИИ будет отвечать за проверку SMT-монтажа при нанесении припойной пасты, правильность установки компонентов и монтаж компонентов после пайки.

Технология позволит сократить время подготовки производства плат с 24 часов до получаса. По словам генерального директора НПО «ЦТС» Дмитрия Фомичева, применение ИИ в изготовлении плат — для России совершенно новый опыт.

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы
ИТ в госсекторе

Помимо этого, в рамках модернизации на заводе обеспечат выполнение всего процесса пайки материнских плат в азотной среде, что сократит количество дефектов до минимальных значений. Для пайки выводных компонентов установят длиннобазовые печи, которые повысят качество монтажа больших серверных плат.

photo_5445101775309887693_y_700.jpg

Фото: ЦТС
На ЦТС будут собирать материнские платы с помощью ИИ

Усовершенствования коснутся операций, связанных с установкой компонентов на платы. Дополнительные вычислительные мощности позволят без остановки текущего процесса готовить к запуску следующую партию изделий. Таким образом, время простоя и подготовки оборудования сократится на 80%.

Объемы растут

В 2022 г. объемы производства материнских плат на ЦТС составляли 390 тыс. единиц. К 2023 г. — уже 500 тыс., рост составил 27%. В 2024 г. предприятие уже заключило контракты на сборку миллиона материнских плат в 2024 г., сообщили CNews представители GS Group.

В 2023 г. еще несколько компаний заявили о намерениях начать выпуск плат, в том числе Yadro, «НПП Итэлма», «Бештау технологии».

В ноябре 2023 г. ICL запустил работу нового завода по выпуску материнских плат в Татарстане. Там тоже планируют постепенно увеличить мощность до одного млн штук в год.

В марте 2024 г. завод «Гран», принадлежавший до 2022 г. одному из крупнейших производителей печатных плат в Европешведской группе NCAB, отчитался об увеличении производства печатных плат в 2023 г. до 16,1 млн кв. дм, а это почти половина российского рынка.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» планирует IPO. Оно может стать крупнейшим за последние годы

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще