Правительство Калининградской области Калининградская областная Дума органы государственной власти

Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


07.02.2023 Минсоцполитики Свердловской области запустило виртуального помощника

ный филиал «Урал» «Ростелекома» и Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее – ГКУ СОН СО «ОМЦСП») в интересах Министерства социальной политики Свердловской области реализовали проект по запуску виртуального помощника для граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки. С 2011 г. на базе ГК
04.10.2018 Правительство Калининградской области защитит критическую инфраструктуру при поддержке Softline

Softline приняла участие в проекте по защите критически важной инфраструктуры Правительства Калининградской области. Заказчиком выступил Калининградский государственный на
17.05.2012 Правительство Калининградской области развивает электронный документооборот на базе СЭД «Дело»

ктронные Офисные Системы». На первом этапе проекта были автоматизированы 20 рабочих мест в аппарате Администрации Калининградской области. На последующих этапах работ система «Дело» была успешн
27.01.2011 В Правительстве Калининградской области продолжается поэтапная автоматизация документооборота с помощью СЭД «Дело»

ема «Дело» была успешно внедрена в комитетах и управлениях (в дальнейшем Министерствах и ведомствах правительства Калининградской области) и муниципальных районных образованиях, увеличено число
22.10.2009 «Синтерра» обеспечит связью Правительство Калининградской области

беде в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи для Правительства Калининградской области. По условиям госконтракта, «Синтерра» предоставит заказ
18.06.2008 Электронное правительство: опыт Янтарного края

жение по уровню развития проекта «Электронное правительство». В своем докладе руководитель Аппарата Правительства Калининградской области Александр Торба подробно остановился на ходе реализации

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 19
Ростелеком - РТЛабс 183 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 202 6
Ростелеком 10451 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 806 5
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 4
Программный продукт ГК 78 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 4
Delta Computers - Дельта Компьютерс 113 3
Softline - Софтлайн 3353 3
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 108 3
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 65 2
Хост ГК - HostVM 65 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 2
Intel Corporation 12593 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1557 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 133 2
БАРС Груп 563 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 2
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 2
ICL ГК 449 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
Infomaximum - Инфомаксимум 56 1
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Google LLC 12360 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 251 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 23 1
CraftTalk - Крафт-Толк 69 1
МКД 76 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 125 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Открытые технологии 716 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 5
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 174 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 2
РВК - Российская венчурная компания 559 2
Hyundai Motor Company 423 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Intel Capital 148 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 143 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 180 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 12 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Наука НПО 25 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Веста - Vesta Trading 9 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 6 1
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1047 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 23
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 162 22
Федеральное казначейство России 1880 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 166 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 21
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 20
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 19
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 759 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 16
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 16
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 89 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 15
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 14
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 14
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 13
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 12
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 12
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 12
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 15
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ГосИнформСистемы 155 1
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74170 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 54
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23387 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32212 28
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 11
Оповещение и уведомление - Notification 5418 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1591 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3426 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4632 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11628 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 899 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1137 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6043 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 5
Оцифровка - Digitization 4951 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27240 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9828 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1912 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1334 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14979 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 14
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 12
Microsoft Windows 2000 8679 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3448 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 256 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2110 3
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 589 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 530 3
ЭОС Дело-web 209 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 463 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Архивный фонд РФ 112 2
Haulmont - Тезис СЭД 91 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 61 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 446 2
ЭОС Дело СЭД 219 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 2
Positive Technologies - PT Platform 8 2
Infomaximum - Proceset Process mining 47 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 345 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
Чамара Денис 59 21
Солодовников Денис 108 21
Калина Роман 62 21
Бутенко Юрий 65 21
Евстигнеев Сергей 21 21
Цариковский Федор 32 20
Герасимюк Максим 20 20
Левин Леонид 133 19
Бойко Елена 152 19
Чернякова Елена 30 19
Приданкин Андрей 30 19
Песчанских Георгий 38 19
Власов Сергей 98 19
Ляшенко Сергей 29 19
Стрельцов Андрей 62 19
Крюков Сергей 32 19
Звягина Наталья 64 19
Раков Ярослав 51 18
Селиванов Дмитрий 51 16
Ковнир Евгений 75 15
Фомичев Олег 139 15
Иванов Алексей 155 14
Матвеева Татьяна 108 13
Ермолаев Артем 379 12
Акимов Максим 192 11
Носков Константин 239 11
Попов Сергей 152 11
Албычев Александр 168 11
Комар Евгений 20 11
Новиков Павел 108 11
Козлов Александр 68 11
Лопаткин Герман 104 11
Салбиев Алан 31 11
Петрушин Андрей 110 11
Рудзевич Мария 36 11
Абаев Даурен 13 11
Шайхутдинов Роман 113 11
Опенышева Светлана 64 11
Палюх Юрий 15 11
Городилов Михаил 18 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1418 77
Россия - РФ - Российская федерация 158922 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 35
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 26
Россия - УФО - Тюменская область 1296 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1462 22
Россия - ЦФО - Тульская область 1314 19
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3273 17
Россия - УФО - Челябинская область 1425 17
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 17
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 17
Россия - ЮФО - Ростовская область 1700 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1576 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 15
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 939 13
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 688 13
Россия - СЗФО - Мурманская область 741 12
Казахстан - Республика 5856 11
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 11
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2726 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1682 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 6
Россия - ПФО - Самарская область 1492 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2158 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 6
Россия - ПФО - Пензенская область 623 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 6
Россия - УФО - Свердловская область 1801 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2126 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 615 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1276 5
Россия - СЗФО - Псковская область 679 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 779 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 5
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 28
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4433 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 16
Энергетика - Energy - Energetically 5543 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3259 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 11
Доктрина информационной безопасности России 55 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2275 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1825 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7620 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10535 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 948 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1967 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 2
MIT Technology Review 65 1
Автокод (портал) 39 1
ТВ-Новости АНО 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
Ведомости 1310 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 26
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 3
РАН - Российская академия наук 2042 2
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 74 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 577 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 686 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Высокие технологии XXI века 78 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
