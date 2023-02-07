Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|07.02.2023
|
Минсоцполитики Свердловской области запустило виртуального помощника
ный филиал «Урал» «Ростелекома» и Государственное казенное учреждение социального обслуживания населения «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее – ГКУ СОН СО «ОМЦСП») в интересах Министерства социальной политики Свердловской области реализовали проект по запуску виртуального помощника для граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки. С 2011 г. на базе ГК
|04.10.2018
|
Правительство Калининградской области защитит критическую инфраструктуру при поддержке Softline
Softline приняла участие в проекте по защите критически важной инфраструктуры Правительства Калининградской области. Заказчиком выступил Калининградский государственный на
|17.05.2012
|
Правительство Калининградской области развивает электронный документооборот на базе СЭД «Дело»
ктронные Офисные Системы». На первом этапе проекта были автоматизированы 20 рабочих мест в аппарате Администрации Калининградской области. На последующих этапах работ система «Дело» была успешн
|27.01.2011
|
В Правительстве Калининградской области продолжается поэтапная автоматизация документооборота с помощью СЭД «Дело»
ема «Дело» была успешно внедрена в комитетах и управлениях (в дальнейшем Министерствах и ведомствах правительства Калининградской области) и муниципальных районных образованиях, увеличено число
|22.10.2009
|
«Синтерра» обеспечит связью Правительство Калининградской области
беде в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на оказание услуг связи для Правительства Калининградской области. По условиям госконтракта, «Синтерра» предоставит заказ
|18.06.2008
|
Электронное правительство: опыт Янтарного края
жение по уровню развития проекта «Электронное правительство». В своем докладе руководитель Аппарата Правительства Калининградской области Александр Торба подробно остановился на ходе реализации
