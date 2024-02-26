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ALP Group КТ-АЛП, АЛП-ИС АЛП-Информационные системы

ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы

ИТ-холдинг ALP Group основан в 1996 году. Ключевые компании холдинга - ALP ITSM и ДКИС ALPALP Group оказывает услуги ИТ-аутсорсинга и аудита, создает и поддерживает цифровую инфраструктуру на клиентских объектах, реализует проекты импортозамещения в ИКТ. Среди клиентов аутсорсинговой компании отечественные и международные предприятия, госкомпании и торговые сети.


26.02.2024 Чат-бот в ALP Group на базе ИИ: 100% корректность ответов и оптимизация работы техподдержки на 40%

Компания ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, запустила пилотную версию чат-бота на базе искусственного интеллекта для авт
14.02.2024 ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов

Эксперт ALP Group вошел в Академический совет по разработке новой магистерской программы «Лидер финан
09.03.2023 ALP Group автоматизировала бизнес-процессы кинопрокатной компании «Атмосфера кино»

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС ALP), российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, автоматизировал бизнес-процессы кинопрокатчика «Атмосфера кино»,

14.02.2023 ALP Group оптимизировала финансовую модель сервисного направления бизнеса на платформе ITSM 365

ИТ-компания ALP Group автоматизировала сервис для клиентов из малого и среднего бизнеса с помощью платформы ITSM 365. С внедрением нового решения организация сократила расходы на ИТ-поддержку, а также реал
07.06.2022 ДКИС ALP создала многофакторную модель управления проектными рисками

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ООО «АЛП-ИС») –российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерчес
15.12.2021 ДКИС ALP создал технологию для расчета себестоимости и рентабельности комплексных ИТ-проектов

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, ведущий российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и

25.08.2020 ДКИС ALP Group внедрил производственно-управленческий комплекс для оптимизации проектной деятельности

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, основанных на программных продуктах «1С», интегрировал инструменты разработк
18.06.2019 ALP Group разработал первую в России платформу Process Mining

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений, основанных на программных продуктах «1С», для у
30.05.2019 ALP Group разработал платформу роботизации процессов

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС) — российский разработчик ИТ-решений (основанных на программных продуктах «1С
05.03.2019 ALP Group начинает внедрение систем i-ERP на основе 1С и другого ПО

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС», ДКИС) объявил о начале предоставления услуг по созданию ИТ-решений класс
04.02.2019 ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж

из них – корпоративные, еще часть магазинов работает по системе франчайзинга. По условиям контракта ALP Group ведет удаленную диагностику и инцидентное обслуживание 45 магазинов в Москве по схе
05.12.2018 ALP Group подключила «Анджелини фарма рус» к сервису централизованного мониторинга и контроля «Аргус»

сравнить работу сервисов в разные периоды и понять, когда она была лучше, когда хуже, за счет чего. И что делать, чтобы выявленные с помощью анализа объективных данных проблемы больше не повторялись. ALP Group поддерживает бесперебойную работу информационной системы (ИС) «Анджелини фарма рус» по схеме аутсорсинга с 2015 г. За три года сервисная компания скоординировала и реализовала для зак
26.11.2018 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports

модернизации ИТ-инфраструктуры в российском представительстве австрийской компании Fischer Sports (ООО «Фишер»), одного из мировых лидеров по производству беговых и горных лыж. В рамках модернизации ALP Group спланировала и провела комплекс взаимосвязанных проектов (реорганизация локальной сети, виртуализация серверов, повышение отказо- и катастрофоустойчивости прикладного ПО), что существ
15.11.2018 ALP Group и CommuniGate Systems обеспечат поддержку CommuniGate Pro для x86 и «Эльбрус»

ms обеспечивает 3 линию технической поддержки своего флагманского продукта, т.е. отвечает за решение проблем, требующих экспертного уровня знаний. А при необходимости и модификации программного кода. ALP Group предоставляет масштабируемую 1 и 2 линии техподдержки и единую точку контакта для пользователей CommuniGate Pro. Отслеживает выполнение SLA, предоставляет мультивендорный портал. А та
02.10.2018 ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез»

Компания ALP Group, системный интегратор, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, прове
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт»

CommuniGate Systems, разработчик программного обеспечения, основу которого составляет платформа объединенных коммуникаций CommuniGate Pro, и ALP Group, системный интегратор, один из ведущих российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, официально объявили о создании первого в России импортонезависимого программно-аппаратн
29.08.2018 ALP Group завершила проект по оборудованию магазинов Zasport

нчивая внедрением и постоянной технической поддержкой аппаратных средств и программного обеспечения. А также быстрым и безболезненным устранением возникающих в торговых точках ИТ-инцидентов. Компания ALP Group отвечала всем требованиям заказчика. В ходе проекта специалисты подрядчика обеспечили торговым оборудованием восемь новых магазинов, в двух из которых полностью провели работы по уста
14.08.2018 Департамент корпоративных ИС ALP Group открыл подразделение в Новосибирске

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС») официально объявил об открытии обособленного подразделения (филиала) в г
01.02.2018 Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45%

любых IaaS-ресурсов, который раньше мог быть достигнут только при использовании проприетарных облачных сервисов, достаточно дорогих и предоставляемых лишь ведущими зарубежными провайдерами. Услуга же ALP Group не накладывает на клиентов никаких ограничений. Например, не требует переделывать ПО под интерфейсы программирования (API) конкретной IaaS-платформы.Подчеркнем, что услуга применима к
20.12.2017 ALP Group улучшила ИС в российском представительстве и бутиках Christian Dior

ины сбоев в работе ИС, предложены оптимальные пути их устранения, разработан план по улучшению ИТ-инфраструктуры и запущены соответствующие проекты, исполнителем работ по которым также стала компания ALP Group.В ходе аудита была проанализирована работа всех элементов ИТ-инфраструктуры: серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, сетей передачи данных, инфраструктурных сервисов

24.07.2017 ALP Group удвоила ресурсную базу собственного облака ALP Cloud

рнета, высокоскоростные межсерверные соединения, возможности системы мониторинга и управления инфраструктурой. Они произошли раньше запланированного срока (осень 2018 года). Благодаря этим изменениям ALP Group закрыла свои потребности в ресурсах на ближайшие три года.  Удвоение ресурсной базы ALP Cloud в первую очередь связано с быстрым и устойчивым увеличением спроса на услугу «Гибридная И
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson

Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети фирменных магазинов дома моды Henderson, насчитывающей 15
04.04.2017 ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional предложили техподдержку импортонезависимого ПО уровня предприятия

Компании ALP Group (системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита), «Базальт СПО» (российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизн
02.03.2017 В России стала доступна услуга вендорской техподдержки СУБД Postgres Pro на основе SLA

Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о начале предоставления услуги вендорской технической поддержки для универсальной и высокопро
07.02.2017 ALP Group завершила приобретение и интеграцию сервисного подразделения LMC в свой бизнес

ALP Group объявила о приобретении сервисного подразделения компании LMC и завершении его интеграции в бизнес. Как рассказали CNews в компании, главным результатом этой сделки для ALP Group является создание прозрачной и масштабируемой системы управления ростом сервисного бизнеса на фоне одновременной реализации целого ряда крупных инновационных проектов, начатых в 2015

06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем

одну из главных причин низкого качества обслуживания ИС крупных и средних организаций. Соединяя мощный специализированный инструментарий с экспертной составляющей (бригады экспертов и другие ресурсы ALP Group), СЦМК «Аргус» является существенным шагом в развитии подходов к мониторингу и контролю сложных корпоративных ИТ-инфраструктур. Предприятие, применяющее этот сервис, приобретает компе
30.11.2016 ALP Group обеспечит работу ИС российской сети детских магазинов «Кораблик»

ALP Group объявил о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети магазинов ГК «Кораблик». Как рассказали CNews в компании, ALP Group осуществляет инцидентную поддержку всех магазинов этой торговой сети. Сегодня это 188 фирменных магазинов, расположенных по всей России.«Кораблик» — одна из крупнейших российских сете
12.09.2016 ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ»

Компания ALP Group — системный интегратор и российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о завершении проекта по анализу тестовой ИТ-инфраструктуры компании «Инвитро-Информационные
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden

Компания ALP Group объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание крупной сети обувных магазинов производственно-торгового холдинга Zenden. ALP Group отвечает за создание и модернизацию ИТ-ин
24.05.2016 ALP Group создала центр компетенции по импортозамещению и СПО

Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о со
17.12.2015 ALP Group расширяет сотрудничество с сетью гипермаркетов «Лента»

Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о расширении контракта на ИТ-обслуживание розничной сети гипермаркетов «Лента». Ранее ALP Group у
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion

Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage)
13.11.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу информационных систем торговой сети Ideas4retail

Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — подписала контракт на ИТ-обслуживание сети магазинов группы компаний Ideas4retail. Об этом CNews сообщ
18.09.2015 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру «Крем Роял»

Компания ALP Group — российский системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры кондитерского производства «Крем Роял». Как сообщил

Публикаций - 57, упоминаний - 80

ALP Group и организации, системы, технологии, персоны:

8213 14
Базальт СПО - BaseALT 655 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 6
Microsoft Corporation 24624 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 5
SAP SE 5276 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 3
Softline - Софтлайн 2810 2
ALP Group - ALP ITSM 4 2
ALP Group ДКИС Process Mining - технологическая платформа непрерывной оптимизации процессов 1 1
МегаФон 8804 1
Cisco Systems 5114 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Telegram Group 1983 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 1
КСК Технологии 43 1
Сател 125 1
SAP Contextor 3 1
Rondem - Рондем 6 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Центр Роботизации и Искусственного Интеллекта 1 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Галактика - Корпорация 1467 1
1С-Рарус 887 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Почта России ПАО 2112 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 7
Локотех - Локомотивные технологии 47 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
Сургутнефтегаз - СНГ 269 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
Adidas - Адидас 160 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 6
AstraZeneca - АстраЗенека 53 6
ПСБ - Промсвязьбанк 851 5
585 Gold - 585 Голд - сеть ювелирных магазинов 21 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 5
ВТБ - ВТБ24 665 5
Северсталь Менеджмент 29 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 5
Альфа-Банк 1769 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 3
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Zasport 4 1
Fischer Sports - Фишер 2 1
Обнинскорсинтез 1 1
Angelini - Анджелини Фарма Рус 1 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Инвитро - Invitro 70 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Федеральное казначейство России 1772 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 6
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 21
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 19
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 10
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 9
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 8
Microsoft Exchange 1714 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Linux OS 9936 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 3
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Windows 15656 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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