ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы

Чат-бот в ALP Group на базе ИИ: 100% корректность ответов и оптимизация работы техподдержки на 40% Компания ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, запустила пилотную версию чат-бота на базе искусственного интеллекта для авт

ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов Эксперт ALP Group вошел в Академический совет по разработке новой магистерской программы «Лидер финан

ALP Group автоматизировала бизнес-процессы кинопрокатной компании «Атмосфера кино» Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС ALP), российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, автоматизировал бизнес-процессы кинопрокатчика «Атмосфера кино»,

ALP Group оптимизировала финансовую модель сервисного направления бизнеса на платформе ITSM 365 ИТ-компания ALP Group автоматизировала сервис для клиентов из малого и среднего бизнеса с помощью платформы ITSM 365. С внедрением нового решения организация сократила расходы на ИТ-поддержку, а также реал

ДКИС ALP создала многофакторную модель управления проектными рисками Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ООО «АЛП-ИС») –российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерчес

ДКИС ALP создал технологию для расчета себестоимости и рентабельности комплексных ИТ-проектов Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, ведущий российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и

ДКИС ALP Group внедрил производственно-управленческий комплекс для оптимизации проектной деятельности Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, основанных на программных продуктах «1С», интегрировал инструменты разработк

ALP Group разработал первую в России платформу Process Mining Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений, основанных на программных продуктах «1С», для у

ALP Group разработал платформу роботизации процессов Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС) — российский разработчик ИТ-решений (основанных на программных продуктах «1С

ALP Group начинает внедрение систем i-ERP на основе 1С и другого ПО Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС», ДКИС) объявил о начале предоставления услуг по созданию ИТ-решений класс

ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж из них – корпоративные, еще часть магазинов работает по системе франчайзинга. По условиям контракта ALP Group ведет удаленную диагностику и инцидентное обслуживание 45 магазинов в Москве по схе

ALP Group подключила «Анджелини фарма рус» к сервису централизованного мониторинга и контроля «Аргус» сравнить работу сервисов в разные периоды и понять, когда она была лучше, когда хуже, за счет чего. И что делать, чтобы выявленные с помощью анализа объективных данных проблемы больше не повторялись. ALP Group поддерживает бесперебойную работу информационной системы (ИС) «Анджелини фарма рус» по схеме аутсорсинга с 2015 г. За три года сервисная компания скоординировала и реализовала для зак

ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports модернизации ИТ-инфраструктуры в российском представительстве австрийской компании Fischer Sports (ООО «Фишер»), одного из мировых лидеров по производству беговых и горных лыж. В рамках модернизации ALP Group спланировала и провела комплекс взаимосвязанных проектов (реорганизация локальной сети, виртуализация серверов, повышение отказо- и катастрофоустойчивости прикладного ПО), что существ

ALP Group и CommuniGate Systems обеспечат поддержку CommuniGate Pro для x86 и «Эльбрус» ms обеспечивает 3 линию технической поддержки своего флагманского продукта, т.е. отвечает за решение проблем, требующих экспертного уровня знаний. А при необходимости и модификации программного кода. ALP Group предоставляет масштабируемую 1 и 2 линии техподдержки и единую точку контакта для пользователей CommuniGate Pro. Отслеживает выполнение SLA, предоставляет мультивендорный портал. А та

ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез» Компания ALP Group, системный интегратор, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, прове

CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» CommuniGate Systems, разработчик программного обеспечения, основу которого составляет платформа объединенных коммуникаций CommuniGate Pro, и ALP Group, системный интегратор, один из ведущих российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, официально объявили о создании первого в России импортонезависимого программно-аппаратн

ALP Group завершила проект по оборудованию магазинов Zasport нчивая внедрением и постоянной технической поддержкой аппаратных средств и программного обеспечения. А также быстрым и безболезненным устранением возникающих в торговых точках ИТ-инцидентов. Компания ALP Group отвечала всем требованиям заказчика. В ходе проекта специалисты подрядчика обеспечили торговым оборудованием восемь новых магазинов, в двух из которых полностью провели работы по уста

Департамент корпоративных ИС ALP Group открыл подразделение в Новосибирске Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС») официально объявил об открытии обособленного подразделения (филиала) в г

Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45% любых IaaS-ресурсов, который раньше мог быть достигнут только при использовании проприетарных облачных сервисов, достаточно дорогих и предоставляемых лишь ведущими зарубежными провайдерами. Услуга же ALP Group не накладывает на клиентов никаких ограничений. Например, не требует переделывать ПО под интерфейсы программирования (API) конкретной IaaS-платформы.Подчеркнем, что услуга применима к

ALP Group улучшила ИС в российском представительстве и бутиках Christian Dior ины сбоев в работе ИС, предложены оптимальные пути их устранения, разработан план по улучшению ИТ-инфраструктуры и запущены соответствующие проекты, исполнителем работ по которым также стала компания ALP Group.В ходе аудита была проанализирована работа всех элементов ИТ-инфраструктуры: серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, сетей передачи данных, инфраструктурных сервисов

ALP Group удвоила ресурсную базу собственного облака ALP Cloud рнета, высокоскоростные межсерверные соединения, возможности системы мониторинга и управления инфраструктурой. Они произошли раньше запланированного срока (осень 2018 года). Благодаря этим изменениям ALP Group закрыла свои потребности в ресурсах на ближайшие три года. Удвоение ресурсной базы ALP Cloud в первую очередь связано с быстрым и устойчивым увеличением спроса на услугу «Гибридная И

ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети фирменных магазинов дома моды Henderson, насчитывающей 15

ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional предложили техподдержку импортонезависимого ПО уровня предприятия Компании ALP Group (системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита), «Базальт СПО» (российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизн

В России стала доступна услуга вендорской техподдержки СУБД Postgres Pro на основе SLA Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о начале предоставления услуги вендорской технической поддержки для универсальной и высокопро

ALP Group завершила приобретение и интеграцию сервисного подразделения LMC в свой бизнес ALP Group объявила о приобретении сервисного подразделения компании LMC и завершении его интеграции в бизнес. Как рассказали CNews в компании, главным результатом этой сделки для ALP Group является создание прозрачной и масштабируемой системы управления ростом сервисного бизнеса на фоне одновременной реализации целого ряда крупных инновационных проектов, начатых в 2015

ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем одну из главных причин низкого качества обслуживания ИС крупных и средних организаций. Соединяя мощный специализированный инструментарий с экспертной составляющей (бригады экспертов и другие ресурсы ALP Group), СЦМК «Аргус» является существенным шагом в развитии подходов к мониторингу и контролю сложных корпоративных ИТ-инфраструктур. Предприятие, применяющее этот сервис, приобретает компе

ALP Group обеспечит работу ИС российской сети детских магазинов «Кораблик» ALP Group объявил о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети магазинов ГК «Кораблик». Как рассказали CNews в компании, ALP Group осуществляет инцидентную поддержку всех магазинов этой торговой сети. Сегодня это 188 фирменных магазинов, расположенных по всей России.«Кораблик» — одна из крупнейших российских сете

ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ» Компания ALP Group — системный интегратор и российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о завершении проекта по анализу тестовой ИТ-инфраструктуры компании «Инвитро-Информационные

ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden Компания ALP Group объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание крупной сети обувных магазинов производственно-торгового холдинга Zenden. ALP Group отвечает за создание и модернизацию ИТ-ин

ALP Group создала центр компетенции по импортозамещению и СПО Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о со

ALP Group расширяет сотрудничество с сетью гипермаркетов «Лента» Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о расширении контракта на ИТ-обслуживание розничной сети гипермаркетов «Лента». Ранее ALP Group у

ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage)

ALP Group обеспечит бесперебойную работу информационных систем торговой сети Ideas4retail Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — подписала контракт на ИТ-обслуживание сети магазинов группы компаний Ideas4retail. Об этом CNews сообщ