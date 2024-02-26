ALP Group КТ-АЛП, АЛП-ИС АЛП-Информационные системы
ИТ-холдинг ALP Group основан в 1996 году. Ключевые компании холдинга - ALP ITSM и ДКИС ALP. ALP Group оказывает услуги ИТ-аутсорсинга и аудита, создает и поддерживает цифровую инфраструктуру на клиентских объектах, реализует проекты импортозамещения в ИКТ. Среди клиентов аутсорсинговой компании отечественные и международные предприятия, госкомпании и торговые сети.
|26.02.2024
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Чат-бот в ALP Group на базе ИИ: 100% корректность ответов и оптимизация работы техподдержки на 40%
Компания ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, запустила пилотную версию чат-бота на базе искусственного интеллекта для авт
|14.02.2024
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ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов
Эксперт ALP Group вошел в Академический совет по разработке новой магистерской программы «Лидер финан
|09.03.2023
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ALP Group автоматизировала бизнес-процессы кинопрокатной компании «Атмосфера кино»
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС ALP), российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, автоматизировал бизнес-процессы кинопрокатчика «Атмосфера кино»,
|14.02.2023
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ALP Group оптимизировала финансовую модель сервисного направления бизнеса на платформе ITSM 365
ИТ-компания ALP Group автоматизировала сервис для клиентов из малого и среднего бизнеса с помощью платформы ITSM 365. С внедрением нового решения организация сократила расходы на ИТ-поддержку, а также реал
|07.06.2022
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ДКИС ALP создала многофакторную модель управления проектными рисками
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ООО «АЛП-ИС») –российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерчес
|15.12.2021
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ДКИС ALP создал технологию для расчета себестоимости и рентабельности комплексных ИТ-проектов
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, ведущий российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и
|25.08.2020
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ДКИС ALP Group внедрил производственно-управленческий комплекс для оптимизации проектной деятельности
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, основанных на программных продуктах «1С», интегрировал инструменты разработк
|18.06.2019
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ALP Group разработал первую в России платформу Process Mining
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group, российский разработчик ИТ-решений, основанных на программных продуктах «1С», для у
|30.05.2019
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ALP Group разработал платформу роботизации процессов
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС) — российский разработчик ИТ-решений (основанных на программных продуктах «1С
|05.03.2019
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ALP Group начинает внедрение систем i-ERP на основе 1С и другого ПО
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС», ДКИС) объявил о начале предоставления услуг по созданию ИТ-решений класс
|04.02.2019
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ALP Group защитит сеть магазинов «Красный куб» от роста ИТ-инцидентов перед «пиками» продаж
из них – корпоративные, еще часть магазинов работает по системе франчайзинга. По условиям контракта ALP Group ведет удаленную диагностику и инцидентное обслуживание 45 магазинов в Москве по схе
|05.12.2018
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ALP Group подключила «Анджелини фарма рус» к сервису централизованного мониторинга и контроля «Аргус»
сравнить работу сервисов в разные периоды и понять, когда она была лучше, когда хуже, за счет чего. И что делать, чтобы выявленные с помощью анализа объективных данных проблемы больше не повторялись. ALP Group поддерживает бесперебойную работу информационной системы (ИС) «Анджелини фарма рус» по схеме аутсорсинга с 2015 г. За три года сервисная компания скоординировала и реализовала для зак
|26.11.2018
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ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports
модернизации ИТ-инфраструктуры в российском представительстве австрийской компании Fischer Sports (ООО «Фишер»), одного из мировых лидеров по производству беговых и горных лыж. В рамках модернизации ALP Group спланировала и провела комплекс взаимосвязанных проектов (реорганизация локальной сети, виртуализация серверов, повышение отказо- и катастрофоустойчивости прикладного ПО), что существ
|15.11.2018
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ALP Group и CommuniGate Systems обеспечат поддержку CommuniGate Pro для x86 и «Эльбрус»
ms обеспечивает 3 линию технической поддержки своего флагманского продукта, т.е. отвечает за решение проблем, требующих экспертного уровня знаний. А при необходимости и модификации программного кода. ALP Group предоставляет масштабируемую 1 и 2 линии техподдержки и единую точку контакта для пользователей CommuniGate Pro. Отслеживает выполнение SLA, предоставляет мультивендорный портал. А та
|02.10.2018
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ALP Group провела ИТ-аудит сетевой инфраструктуры компании «Обнинскоргсинтез»
Компания ALP Group, системный интегратор, российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, прове
|10.09.2018
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CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт»
CommuniGate Systems, разработчик программного обеспечения, основу которого составляет платформа объединенных коммуникаций CommuniGate Pro, и ALP Group, системный интегратор, один из ведущих российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, официально объявили о создании первого в России импортонезависимого программно-аппаратн
|29.08.2018
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ALP Group завершила проект по оборудованию магазинов Zasport
нчивая внедрением и постоянной технической поддержкой аппаратных средств и программного обеспечения. А также быстрым и безболезненным устранением возникающих в торговых точках ИТ-инцидентов. Компания ALP Group отвечала всем требованиям заказчика. В ходе проекта специалисты подрядчика обеспечили торговым оборудованием восемь новых магазинов, в двух из которых полностью провели работы по уста
|14.08.2018
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Департамент корпоративных ИС ALP Group открыл подразделение в Новосибирске
Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС») официально объявил об открытии обособленного подразделения (филиала) в г
|01.02.2018
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Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45%
любых IaaS-ресурсов, который раньше мог быть достигнут только при использовании проприетарных облачных сервисов, достаточно дорогих и предоставляемых лишь ведущими зарубежными провайдерами. Услуга же ALP Group не накладывает на клиентов никаких ограничений. Например, не требует переделывать ПО под интерфейсы программирования (API) конкретной IaaS-платформы.Подчеркнем, что услуга применима к
|20.12.2017
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ALP Group улучшила ИС в российском представительстве и бутиках Christian Dior
ины сбоев в работе ИС, предложены оптимальные пути их устранения, разработан план по улучшению ИТ-инфраструктуры и запущены соответствующие проекты, исполнителем работ по которым также стала компания ALP Group.В ходе аудита была проанализирована работа всех элементов ИТ-инфраструктуры: серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, сетей передачи данных, инфраструктурных сервисов
|24.07.2017
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ALP Group удвоила ресурсную базу собственного облака ALP Cloud
рнета, высокоскоростные межсерверные соединения, возможности системы мониторинга и управления инфраструктурой. Они произошли раньше запланированного срока (осень 2018 года). Благодаря этим изменениям ALP Group закрыла свои потребности в ресурсах на ближайшие три года. Удвоение ресурсной базы ALP Cloud в первую очередь связано с быстрым и устойчивым увеличением спроса на услугу «Гибридная И
|17.05.2017
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ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson
Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети фирменных магазинов дома моды Henderson, насчитывающей 15
|04.04.2017
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ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional предложили техподдержку импортонезависимого ПО уровня предприятия
Компании ALP Group (системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита), «Базальт СПО» (российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизн
|02.03.2017
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В России стала доступна услуга вендорской техподдержки СУБД Postgres Pro на основе SLA
Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о начале предоставления услуги вендорской технической поддержки для универсальной и высокопро
|07.02.2017
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ALP Group завершила приобретение и интеграцию сервисного подразделения LMC в свой бизнес
ALP Group объявила о приобретении сервисного подразделения компании LMC и завершении его интеграции в бизнес. Как рассказали CNews в компании, главным результатом этой сделки для ALP Group является создание прозрачной и масштабируемой системы управления ростом сервисного бизнеса на фоне одновременной реализации целого ряда крупных инновационных проектов, начатых в 2015
|06.12.2016
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ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем
одну из главных причин низкого качества обслуживания ИС крупных и средних организаций. Соединяя мощный специализированный инструментарий с экспертной составляющей (бригады экспертов и другие ресурсы ALP Group), СЦМК «Аргус» является существенным шагом в развитии подходов к мониторингу и контролю сложных корпоративных ИТ-инфраструктур. Предприятие, применяющее этот сервис, приобретает компе
|30.11.2016
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ALP Group обеспечит работу ИС российской сети детских магазинов «Кораблик»
ALP Group объявил о подписании контракта на ИТ-обслуживание сети магазинов ГК «Кораблик». Как рассказали CNews в компании, ALP Group осуществляет инцидентную поддержку всех магазинов этой торговой сети. Сегодня это 188 фирменных магазинов, расположенных по всей России.«Кораблик» — одна из крупнейших российских сете
|12.09.2016
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ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ»
Компания ALP Group — системный интегратор и российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о завершении проекта по анализу тестовой ИТ-инфраструктуры компании «Инвитро-Информационные
|08.08.2016
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ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden
Компания ALP Group объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание крупной сети обувных магазинов производственно-торгового холдинга Zenden. ALP Group отвечает за создание и модернизацию ИТ-ин
|24.05.2016
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ALP Group создала центр компетенции по импортозамещению и СПО
Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о со
|17.12.2015
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ALP Group расширяет сотрудничество с сетью гипермаркетов «Лента»
Компания ALP Group — системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о расширении контракта на ИТ-обслуживание розничной сети гипермаркетов «Лента». Ранее ALP Group у
|07.12.2015
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ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion
Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage)
|13.11.2015
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ALP Group обеспечит бесперебойную работу информационных систем торговой сети Ideas4retail
Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — подписала контракт на ИТ-обслуживание сети магазинов группы компаний Ideas4retail. Об этом CNews сообщ
|18.09.2015
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ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру «Крем Роял»
Компания ALP Group — российский системный интегратор и поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры кондитерского производства «Крем Роял». Как сообщил
ALP Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Петр 35 7
|Гребельный Антон 21 7
|Пшиченко Дмитрий 46 7
|Шумков Александр 7 7
|Чамара Денис 59 6
|Емельченков Сергей 140 6
|Чаркин Евгений 296 6
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 6
|Гимранов Ринат 122 6
|Самородов Александр 13 6
|Казарцев Алексей 27 6
|Секликов Юрий 12 6
|Шадаев Максут 1008 5
|Палей Лев 50 5
|Дунаев Сергей 55 5
|Рахтеенко Владимир 41 5
|Ревяшко Андрей 20 5
|Волков Никита 79 5
|Алтухов Дмитрий 45 5
|Августон Иван 15 5
|Спиридонов Александр 43 5
|Шакманас Алгирдас 40 5
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 5
|Талонов Максим 5 5
|Соколов Алексей 134 4
|Смирнов Алексей 243 3
|Турчак Евгений 24 3
|Чукарин Алексей 59 3
|Трушкин Константин 58 3
|Фишер Андрей 74 3
|Бутенко Юрий 65 3
|Кузнецов Александр 123 3
|Малышев Александр 37 3
|Шклярук Мария 15 3
|Финк Дмитрий 16 3
|Веригин Илья 33 3
|Бессольцев Дмитрий 4 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
|Кошкин Андрей 21 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|Telegraph 195 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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