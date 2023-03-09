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ALP Group автоматизировала бизнес-процессы кинопрокатной компании «Атмосфера кино»

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС ALP), российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, автоматизировал бизнес-процессы кинопрокатчика «Атмосфера кино», внедрив решение «1С:Управление торговлей». Использование типовой конфигурации позволило сократить бюджет внедрения на 95%, а также существенно снизить сроки внедрения и стоимость владения продуктом.

Павел Мельник, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами ALP Group, сказал: «К нам обратились с просьбой автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования операций, базовые задачи казначейства. У представителей заказчика уже был опыт работы в типовой редакции продукта “1С:Управление торговлей”, поэтому было принято решение максимально задействовать уже имеющиеся механизмы конфигурации, минимизируя доработки. Такой подход отвечал интересам и пожеланиям заказчика и позволил значительно уменьшить как бюджет, так и сроки внедрения. В данный момент мы перешли к развитию успешно внедренного продукта».

Мария Титова, старший менеджер по паблисити «Атмосфера кино», сказала: «Мы обратились к ALP Group, потому что некоторые наши сотрудники уже имели опыт работы с компанией в рамках других проектов. Поставить бизнес-процессы на рельсы с нуля — ответственная задача, и мы хотели быть уверены, что подрядчик справится и сделает всё качественно. В киноиндустрии мы в таких случаях говорим, что сработало “сарафанное радио”. Внедрение типового решения избавило нас от множества головных болей: обучать сотрудников можно на стандартных курсах от “1С“, а получать обновления с новым функционалом напрямую от вендора».

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