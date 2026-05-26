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1С:УТ 1С:Управление торговлей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.05.2026
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«Первый Бит» перевел «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11
ИТ-интегратор «Первый Бит» перевел оптового поставщика сантехники «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11, сохранив все бизнес-критичные доработки и запустив м
|12.08.2025
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«Эталон» удвоил скорость обработки заказов благодаря «1С:Управление торговлей»
то стало возможным благодаря партнерству с «Аксиома-Софт», которая внедрила и адаптировала систему «1С:Управление торговлей» под специфику бизнеса «Эталона» с коллективом в 35 человек. Об этом
|11.07.2024
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«Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С»
Компанией завершен проект по переводу процессов материально-технического обеспечения на «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей». Работы выполнялись совместной командой ООО «ТатИТнефть», казанским
|18.09.2023
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«Гэндальф» внедрила «1С:Управление торговлей 8» в ТДЛ
иалисты «Гэндальф» помогли компании ТДЛ наладить контроль над организационными моментами с помощью «1С:Управление торговлей 8». ТДЛ – компания в Ростове-на-Дону, занимающаяся оптовой и рознично
|06.02.2023
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«Авторитэйл про» внедрила «1С:Управление торговлей»
компании Lad автоматизировала работу дистрибьюторской компании «Авторитэйл про». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8» организована оперативная работа с претензиями клиентов. Отработка
|28.11.2022
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«Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей»
чета, анализа и планирования торговых операций, повышения эффективности управления было выбрано «1С:Управление торговлей 8». По итогам проекта для менеджеров оптовых продаж подобрана и установл
|01.03.2022
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«1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управл
|15.12.2021
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ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит»
Группа компаний «Формула» провела внедрение автоматизированной системы «Управление торговлей» на базе программы «1С: Комплексная автоматизация» в компании «Кормовит», ведущем российском поставщике кормовых добавок для животных и птиц. В ходе начального этапа «Конце
|24.08.2021
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Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами
трибьюторская компания Omnisan Group автоматизировала работу курьеров с помощью мобильного клиента «1С:Управление торговлей». В результате упростилось получение и фискализация оплат по различны
|13.12.2019
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«1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо»
«Решение» автоматизировала работу сети мебельных магазинов «Класимо». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8», развернутой в облачном сервисе «1С:Готовое рабочее место», организов
|02.11.2017
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«Билайн» завершил внедрение «1С:Управление торговлей 8»
айн» при поддержке «1С-Рарус» завершил внедрение системы управления дистрибьюторской сетью на базе «1С:Управление торговлей 8». Новая система развернута на 3500 рабочих местах в 1500 салонах мо
|03.02.2017
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54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация»
своего флагманского решения «1С:ERP Управление предприятием 2», распространенной торговой системы «1С:Управление торговлей 8» (редакций 10.3 и 11.0) и системы «1С:Комплексная автоматизация 8»
|02.03.2016
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«Фруктлив» контролирует складские запасы с помощью «1С:Управления торговлей 8»
Решение «1С:Управление торговлей 8» помогает торговой компании «Фруктлив» управлять ассортиментом, контро
|18.02.2016
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«Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8»
дистрибьютора парфюмерии, косметики и бытовой химии. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8», помогла организовать точный учет продукции на склад
|28.01.2016
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«Экос групп» внедрила «1С:Управление торговлей 8» с помощью «1С-Раруса»
а производственной компании «Экос групп» современный инструмент для оптимизации продаж. Решение «1С:Управление торговлей 8» автоматизировало оперативный, управленческий учет и весь технологичес
|11.12.2015
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ТК «Много плитки» внедрила «1С:Управление торговлей 8»
плитки», российского поставщика керамической плитки. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление торговлей 8», помогла организовать оперативный учет товара на разнофункциональных
|16.11.2015
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«Дженерал Компани» внедрила «1С:Управление торговлей»
ву заказчика, за счет автоматизации рутинных операций и ведения учета в реальном времени программа «1С:Управление торговлей 8» стала незаменимым помощником для сотрудников «Дженерал Компани», а
|01.09.2015
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Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8»
дажного обслуживания, бизнес-аналитики и планирования. Система создана на базе отраслевого решения «1С:Управление торговлей 8». Важнейшей частью новой системы является веб-портал, разработанный
|11.08.2015
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«Випком» автоматизировал работу торговых представителей с помощью мобильного приложения на базе «1С:Предприятия 8.3»
С помощью мобильного приложения на платформе «1С:Предприятие 8.3», интегрированного с решением «1С:Управление торговлей 8», обеспечена оперативная обработка клиентских заказов на выезде. По оц
|03.08.2015
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Axelot внедрила «1С:Управление торговлей» в «Вертикали»
При помощи программного продукта «1С:Управление торговлей» в компании «Вертикаль» удалось оптимизировать процессы составления о
|20.01.2015
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«1С-Рарус» автоматизировал управление торговлей в «Холдинге Протэк»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала торговую деятельность «Холдинга Протэк» на базе программы «1С:Управление торговлей 8». Система стала источником управленческой информации, предоставляя дан
|29.09.2014
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«1С-Рарус» начал продажи новой редакции решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
Компания «1С-Рарус» объявила о начале продаж новой редакции (2.0) решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Обновленная версия позволяет
|05.06.2014
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Вышла вторая редакция решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
Компания «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» выпустила вторую редакцию CRM-решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Функционал системы оптимизиро
|27.12.2013
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«1С-Рарус» внедрил «1С:Управление торговлей 8» в оптово-розничной сети «Лит.ра»
Специалисты новосибирского филиала компании «1С-Рарус» внедрили программный продукт «1С:Управление торговлей 8» в оптово-розничной сети «Лит.ра». Сегодня сеть работает с помощью
|14.10.2013
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«Энерго-Инвест» автоматизировал управление торговлей с помощью «1С-Рарус»
Сотрудники «1С-Рарус» автоматизировали компанию «Энерго-Инвест» с помощью программы «1С:Управление торговлей». По отзыву заказчика, опция «Рапорт руководителю» обеспечивает полно
|28.05.2013
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«1С:Первый БИТ» обновил «1С:Управление торговлей 8» для «Альянс-Н»
Специалисты компании «1С:Первый БИТ» провели апгрейд базовой версии программы «1С:Управление торговлей 8» в организации «Альянс-Н». Переход на «1С:Управление торговлей 8
|21.03.2013
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«Книле» модернизировал бизнес-процессы с помощью «1С:Управления торговлей 8»
вершили проект по оптимизации бизнес-процессов в компании «Книле». Внедрение программного продукта «1С:Управление торговлей 8» позволило в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управ
|11.01.2013
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«Лобненская Цементная Компания» автоматизировала управление торговлей строительными смесями с помощью «1С-Раруса»
роительными смесями в «Лобненской Цементной компании». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», программа «1С:Управление торговлей 8» помогает «Лобненской Цементной компании» управлять поставками и пр
|10.10.2011
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«1С:ВДГБ» автоматизировал учет в компании «В.М.П.» с помощью «1С: Управление торговлей 8»
Специалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программного продукта «1С: Управление торговлей 8» в компании «В.М.П.». «В.М.П.» занимается оптовой торговлей непродовол
|22.07.2011
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«1С:ВДГБ» завершила внедрение «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло»
о учета, анализа и планирования торгово-складских операций на базе внедрения типовой программы «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло». Компания «Соло» специализируется на оптовой торгов
|24.05.2011
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Сервис-центр «Близнецов» увеличил скорость выполнения заказов клиентов с помощью «1С:Управление торговлей 8»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение системы «1С:Управление торговлей 8» в красноярском сервис-центре «Близнецов». Новая информационная систем
|28.10.2010
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ТМТ автоматизировала оперативный учет с помощью «1С:Управления торговлей 8»
ию итальянского производителя Trafimet Spa на российском рынке. Внедрение программного продукта «1С:Управление торговлей 8» позволило заказчику увеличить количество обрабатываемых заказов на 20
|29.09.2010
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«Медиа-Консалт» завершил внедрение новой редакции системы «1С:Управление торговлей 8» в сети магазинов «Интертек»
Компания «Медиа-Консалт» завершила пилотный проект внедрения новой редакции 11 системы «1С:Управление торговлей 8» в сети компьютерных магазинов «Интертек» (г. Тамбов). Автоматизирован
|03.09.2010
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БИТ автоматизировал учет и управление торговлей в «Эбеве Фарма РУ»
омпания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение «1С:Комплексной автоматизации 8» в компании «Эбеве Фарма РУ», московском представительстве компании Ebewe. По итогам проекта автоматизировано управление торговлей, планирование закупок и продаж, расчет заработной платы и кадровый учет, бухгалтерский и налоговый учет. В целом внедрение системы поспособствовало увеличению дистрибьюторс
|24.08.2010
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Gebara Racing оптимизировал обслуживание клиентов с помощью «1С:Управления торговлей 8» и «БИТ:Управления автосервисом 8»
Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект внедрения продуктов «1С:Управление торговлей 8» и «БИТ:Управление автосервисом 8» в автосервисе Gebara Racing. В резу
|06.07.2010
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Avirsa автоматизировала учет и управление торговлей на базе «1С:Предприятия 8»
говлю через интернет, в качестве основы для построения информационной системы было выбрано решение «1С:Управление торговлей 8». В итоге были автоматизированы следующие коммерческие участки и би
|18.01.2010
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«Пилот» создал ПО для передачи данных из «1С:Управления Торговлей» на весы Mettler Toledo
редставила программу для передачи информации о товарах и ценах на весы Mettler Toledo из программы «1С:Управление Торговлей 10.3». Программный продукт разработан специалистами отдела информацио
|11.07.2008
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БИТ внедрил ПП «1С:Управление торговлей 8» в ТД «Простор»
иятия. После анализа рынка программ для автоматизации торговых предприятий было решено внедрить «1С:Управление торговлей 8» – по функциональности, производительности и надежности данное решение
|15.04.2008
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Бутик «Интерьерная лавка» автоматизирован на базе «1С:Управления Торговлей 8»
твлении продаж. Для реализации поставленных задач была выбрана POS-система ForPost-2212s и решение «1С:Управление Торговлей 8». Установленное оборудование позволяет тратить минимум времени на о
|24.12.2007
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Управление торговлей+CRM: совместное решение «1С-Рарус» и «1С»
Фирма «1С» и компания «1С-Рарус» выпустили новый совместный программный продукт «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Решение предназначено для тор
1С:УТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 10
|Харитонов Александр 69 3
|Вихарев Сергей 12 2
|Кудинов Алексей 6 2
|Сизов Антон 29 2
|Кравченко Рано 10 2
|Лапин Михаил 6 2
|Барзаковская Кристина 6 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Стороженко Денис 5 2
|Бар-Бирюкова Мария 105 2
|Денисов Алексей 21 2
|Копейка Ольга 2 2
|Голицына Людмила 6 2
|Ременникова Елена 10 1
|Ерошенко Ляйсира 1 1
|Тарантасов Геннадий 16 1
|Проскурин Дионисий 1 1
|Хайров Марат 1 1
|Тимашов Алексей 14 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Шабанов Алексей 8 1
|Макеев Алексей 21 1
|Васильев Алексей 21 1
|Шубин Алексей 6 1
|Белоглазов Александр 3 1
|Омелянчук Алексей 1 1
|Сироткин Александр 1 1
|Ветохин Александр 1 1
|Малых Александра 1 1
|Самойленко Максим 67 1
|Фролова Светлана 42 1
|Ишменев Сергей 1 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Мартынов Михаил 11 1
|Крыжановский Константин 9 1
|Васильев Виктор 7 1
|Давыдов Роман 4 1
|Сорокин Вадим 24 1
|Бондаренко Кирилл 2 1
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