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1С:УТ 1С:Управление торговлей



15.12.2021 ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит»
24.08.2021 Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами
13.12.2019 «1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо»
02.11.2017 «Билайн» завершил внедрение «1С:Управление торговлей 8»
03.02.2017 54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация»
28.01.2016 «Экос групп» внедрила «1С:Управление торговлей 8» с помощью «1С-Раруса»
11.12.2015 ТК «Много плитки» внедрила «1С:Управление торговлей 8»
16.11.2015 «Дженерал Компани» внедрила «1С:Управление торговлей»
01.09.2015 Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8»
03.08.2015 Axelot внедрила «1С:Управление торговлей» в «Вертикали»
20.01.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управление торговлей в «Холдинге Протэк»
29.09.2014 «1С-Рарус» начал продажи новой редакции решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
05.06.2014 Вышла вторая редакция решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»
27.12.2013 «1С-Рарус» внедрил «1С:Управление торговлей 8» в оптово-розничной сети «Лит.ра»
14.10.2013 «Энерго-Инвест» автоматизировал управление торговлей с помощью «1С-Рарус»
28.05.2013 «1С:Первый БИТ» обновил «1С:Управление торговлей 8» для «Альянс-Н»
11.01.2013 «Лобненская Цементная Компания» автоматизировала управление торговлей строительными смесями с помощью «1С-Раруса»
24.05.2011 Сервис-центр «Близнецов» увеличил скорость выполнения заказов клиентов с помощью «1С:Управление торговлей 8»
29.09.2010 «Медиа-Консалт» завершил внедрение новой редакции системы «1С:Управление торговлей 8» в сети магазинов «Интертек»
06.07.2010 Avirsa автоматизировала учет и управление торговлей на базе «1С:Предприятия 8»
11.07.2008 БИТ внедрил ПП «1С:Управление торговлей 8» в ТД «Простор»
24.12.2007 Управление торговлей+CRM: совместное решение «1С-Рарус» и «1С»
30.10.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.1.» и Frontol в «Титанике»
23.10.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.0» в «Наливайке»
11.05.2007 Apple City Казахстана переходит на «1С:Управление торговлей 8»
23.01.2007 «1С: Управление торговлей» внедрили в ООО «БСС»
26.12.2006 "1C:Управление торговлей" внедрили в ЗАО «Пэк»
06.10.2004 МКНТ внедрила систему "Управление торговлей" на платформе "1С:Предприятие 8.0"
02.09.2004 "РусМетизХолдинг" внедрит "1С:Управление торговлей 8.0"
06.08.2003 ПО "1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей" пошло в тираж

Публикаций - 331, упоминаний - 465

1С:УТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6072 261
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 95
1С-Рарус 742 73
Программный продукт ГК 3960 51
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 99 17
Microsoft Corporation 22497 10
СофтБаланс - SoftBalance 57 7
Гэндальф - Gendalf 72 7
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
Хомнет Консалтинг 164 5
Yandex - Яндекс 5015 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 4
DORS 14 3
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 28 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Forus - Форус - Форус Консалтинг 25 3
Вест Концепт - West Concept 60 2
OLS - Original Live Systems 9 2
Sony 6145 2
Appius - Аппиус 16 2
Штрих-М НТЦ 42 2
Ланит - Онланта - Onlanta 79 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 2
Микротест 276 2
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 336 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
1С:ВДГБ 44 2
Acronis - Акронис 424 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
Intel Corporation 11262 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 88 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 1
Top Systems - Топ Системы 30 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 1
Cisco Systems 4720 1
РосБизнесСофт 11 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
KIA Motors 91 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
Дикси - Сеть магазинов 108 2
Кировский завод 29 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
Yamaha - Ямаха 98 1
Volkswagen Audi Group 184 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Nike 157 1
БЕРГ - BERG 14 1
Егорьевск-обувь 3 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 9 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
American Express - Amex 309 1
Adidas - Адидас 129 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 25 1
Огнеборец 2 1
Paolo Conte - Паоло Конте 1 1
MEXX 10 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 16 1
Лаборатория SMS-рассылок 1 1
Днепропетровский комбайновый завод - коллективное ПП 1 1
Daewoo 86 1
John Deere - Джон Дир 22 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 36 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 1
Mitsubishi Motors 24 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 17 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
Дикси Мегамарт 6 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 20 1
Альфа-Банк 1476 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 1
Тинко ТД 1 1
Honda Motor Company 222 1
ПромСвязьКапитал 75 1
Bridgestone - Бриджстоун СНГ 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 27
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 12
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 11
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 564 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 915 7
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 4
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 213 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 3
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 92 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 168 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 127
1С:Бухгалтерия 647 100
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 275 36
1С:Розница 70 23
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 15
1С:ERP Управление предприятием 268 13
Microsoft Office 3247 12
1С:CRM 51 12
Google Android 11959 6
1С:WMS Логистика. Управление складом 44 6
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 5
Гэндальф - Скан-Архив 39 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 4
Аренда 1С 7 4
Linux OS 7669 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 130 4
Microsoft Windows 10 11713 3
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 31 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 160 3
Axelot Datareon ESB Platform 18 3
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
1С-Рарус Магазин 19 3
Apple iOS 6422 3
Honeywell Metrologic 50 2
1С:Торговля и Склад 31 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 186 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 37 2
1С:Консолидация 39 2
АТОЛ Frontol 26 2
Microsoft SQL Server 1416 2
1С-Рарус СофтФон 5 2
Axelot TMS 0 2
1С-Рарус Торговый комплекс 18 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 2
Appius PDM 8 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 25 2
Нуралиев Борис 244 4
Сизов Антон 24 2
Копейка Ольга 2 2
Денисов Алексей 16 2
Харитонов Александр 53 2
Семенов Антон 2 1
Иванова Светлана 11 1
Белоглазов Александр 3 1
Макеев Алексей 19 1
Шабанов Алексей 8 1
Олефиренко Борис 6 1
Бондаренко Кирилл 2 1
Проскурин Дионисий 1 1
Мусиев Марат 1 1
Самойленко Максим 65 1
Тимашов Алексей 9 1
Кушпель Юрий 10 1
Кравченко Рано 10 1
Строкова Светлана 1 1
Сироткин Александр 1 1
Вихарев Сергей 12 1
Волков Игорь 13 1
Соколов Илья 2 1
Попова Мария 139 1
Калиновский Игорь 1 1
Панов Григорий 1 1
Глущук Наталья 1 1
Васильева Маргарита 1 1
Путря Ирина 1 1
Клетнов Александр 1 1
Дмитриева Любовь 1 1
Шакалов Роман 1 1
Чернов Иван 5 1
Кузьмин Владимир 6 1
Черников Дмитрий 7 1
Давыдов Роман 3 1
Крыжановский Константин 7 1
Ветохин Александр 1 1
Кудинов Алексей 3 1
Хайров Марат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 17
Казахстан - Республика 4467 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 12
Украина 6212 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
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Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 220 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Казахстан - Алматы 483 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 265 2
Украина - Киев 916 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 2
Россия - Сибирь 1579 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 2
Россия - СФО - Иркутская область 832 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 57
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 40
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 35
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 5
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 32 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 2
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 134 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
23ABC News 152 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208403, в очереди разбора - 901656.
Создано именных указателей - 102757.
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