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1С:УТ 1С:Управление торговлей

1С:УТ - 1С:Управление торговлей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.05.2026 «Первый Бит» перевел «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11

ИТ-интегратор «Первый Бит» перевел оптового поставщика сантехники «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11, сохранив все бизнес-критичные доработки и запустив м
12.08.2025 «Эталон» удвоил скорость обработки заказов благодаря «1С:Управление торговлей»

то стало возможным благодаря партнерству с «Аксиома-Софт», которая внедрила и адаптировала систему «1С:Управление торговлей» под специфику бизнеса «Эталона» с коллективом в 35 человек. Об этом

11.07.2024 «Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С»

Компанией завершен проект по переводу процессов материально-технического обеспечения на «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей». Работы выполнялись совместной командой ООО «ТатИТнефть», казанским

18.09.2023 «Гэндальф» внедрила «1С:Управление торговлей 8» в ТДЛ

иалисты «Гэндальф» помогли компании ТДЛ наладить контроль над организационными моментами с помощью «1С:Управление торговлей 8». ТДЛ – компания в Ростове-на-Дону, занимающаяся оптовой и рознично
06.02.2023 «Авторитэйл про» внедрила «1С:Управление торговлей»

компании Lad автоматизировала работу дистрибьюторской компании «Авторитэйл про». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8» организована оперативная работа с претензиями клиентов. Отработка

28.11.2022 «Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей»

чета, анализа и планирования торговых операций, повышения эффективности управления было выбрано «1С:Управление торговлей 8». По итогам проекта для менеджеров оптовых продаж подобрана и установл
01.03.2022 «1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управл
15.12.2021 ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит»

Группа компаний «Формула» провела внедрение автоматизированной системы «Управление торговлей» на базе программы «1С: Комплексная автоматизация» в компании «Кормовит», ведущем российском поставщике кормовых добавок для животных и птиц. В ходе начального этапа «Конце
24.08.2021 Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами

трибьюторская компания Omnisan Group автоматизировала работу курьеров с помощью мобильного клиента «1С:Управление торговлей». В результате упростилось получение и фискализация оплат по различны
13.12.2019 «1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо»

«Решение» автоматизировала работу сети мебельных магазинов «Класимо». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8», развернутой в облачном сервисе «1С:Готовое рабочее место», организов
02.11.2017 «Билайн» завершил внедрение «1С:Управление торговлей 8»

айн» при поддержке «1С-Рарус» завершил внедрение системы управления дистрибьюторской сетью на базе «1С:Управление торговлей 8». Новая система развернута на 3500 рабочих местах в 1500 салонах мо
03.02.2017 54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация»

своего флагманского решения «1С:ERP Управление предприятием 2», распространенной торговой системы «1С:Управление торговлей 8» (редакций 10.3 и 11.0) и системы «1С:Комплексная автоматизация 8»

02.03.2016 «Фруктлив» контролирует складские запасы с помощью «1С:Управления торговлей 8»

Решение «1С:Управление торговлей 8» помогает торговой компании «Фруктлив» управлять ассортиментом, контро
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8»

дистрибьютора парфюмерии, косметики и бытовой химии. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8», помогла организовать точный учет продукции на склад
28.01.2016 «Экос групп» внедрила «1С:Управление торговлей 8» с помощью «1С-Раруса»

а производственной компании «Экос групп» современный инструмент для оптимизации продаж. Решение «1С:Управление торговлей 8» автоматизировало оперативный, управленческий учет и весь технологичес
11.12.2015 ТК «Много плитки» внедрила «1С:Управление торговлей 8»

плитки», российского поставщика керамической плитки. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление торговлей 8», помогла организовать оперативный учет товара на разнофункциональных

16.11.2015 «Дженерал Компани» внедрила «1С:Управление торговлей»

ву заказчика, за счет автоматизации рутинных операций и ведения учета в реальном времени программа «1С:Управление торговлей 8» стала незаменимым помощником для сотрудников «Дженерал Компани», а
01.09.2015 Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8»

дажного обслуживания, бизнес-аналитики и планирования. Система создана на базе отраслевого решения «1С:Управление торговлей 8». Важнейшей частью новой системы является веб-портал, разработанный
11.08.2015 «Випком» автоматизировал работу торговых представителей с помощью мобильного приложения на базе «1С:Предприятия 8.3»

С помощью мобильного приложения на платформе «1С:Предприятие 8.3», интегрированного с решением «1С:Управление торговлей 8», обеспечена оперативная обработка клиентских заказов на выезде. По оц
03.08.2015 Axelot внедрила «1С:Управление торговлей» в «Вертикали»

При помощи программного продукта «1С:Управление торговлей» в компании «Вертикаль» удалось оптимизировать процессы составления о
20.01.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управление торговлей в «Холдинге Протэк»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала торговую деятельность «Холдинга Протэк» на базе программы «1С:Управление торговлей 8». Система стала источником управленческой информации, предоставляя дан
29.09.2014 «1С-Рарус» начал продажи новой редакции решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»

Компания «1С-Рарус» объявила о начале продаж новой редакции (2.0) решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Обновленная версия позволяет

05.06.2014 Вышла вторая редакция решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»

Компания «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» выпустила вторую редакцию CRM-решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Функционал системы оптимизиро
27.12.2013 «1С-Рарус» внедрил «1С:Управление торговлей 8» в оптово-розничной сети «Лит.ра»

Специалисты новосибирского филиала компании «1С-Рарус» внедрили программный продукт «1С:Управление торговлей 8» в оптово-розничной сети «Лит.ра». Сегодня сеть работает с помощью

14.10.2013 «Энерго-Инвест» автоматизировал управление торговлей с помощью «1С-Рарус»

Сотрудники «1С-Рарус» автоматизировали компанию «Энерго-Инвест» с помощью программы «1С:Управление торговлей». По отзыву заказчика, опция «Рапорт руководителю» обеспечивает полно
28.05.2013 «1С:Первый БИТ» обновил «1С:Управление торговлей 8» для «Альянс-Н»

Специалисты компании «1С:Первый БИТ» провели апгрейд базовой версии программы «1С:Управление торговлей 8» в организации «Альянс-Н». Переход на «1С:Управление торговлей 8

21.03.2013 «Книле» модернизировал бизнес-процессы с помощью «1С:Управления торговлей 8»

вершили проект по оптимизации бизнес-процессов в компании «Книле». Внедрение программного продукта «1С:Управление торговлей 8» позволило в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управ
11.01.2013 «Лобненская Цементная Компания» автоматизировала управление торговлей строительными смесями с помощью «1С-Раруса»

роительными смесями в «Лобненской Цементной компании». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», программа «1С:Управление торговлей 8» помогает «Лобненской Цементной компании» управлять поставками и пр
10.10.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал учет в компании «В.М.П.» с помощью «1С: Управление торговлей 8»

Специалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программного продукта «1С: Управление торговлей 8» в компании «В.М.П.». «В.М.П.» занимается оптовой торговлей непродовол
22.07.2011 «1С:ВДГБ» завершила внедрение «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло»

о учета, анализа и планирования торгово-складских операций на базе внедрения типовой программы «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло». Компания «Соло» специализируется на оптовой торгов
24.05.2011 Сервис-центр «Близнецов» увеличил скорость выполнения заказов клиентов с помощью «1С:Управление торговлей 8»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение системы «1С:Управление торговлей 8» в красноярском сервис-центре «Близнецов». Новая информационная систем
28.10.2010 ТМТ автоматизировала оперативный учет с помощью «1С:Управления торговлей 8»

ию итальянского производителя Trafimet Spa на российском рынке. Внедрение программного продукта «1С:Управление торговлей 8» позволило заказчику увеличить количество обрабатываемых заказов на 20
29.09.2010 «Медиа-Консалт» завершил внедрение новой редакции системы «1С:Управление торговлей 8» в сети магазинов «Интертек»

Компания «Медиа-Консалт» завершила пилотный проект внедрения новой редакции 11 системы «1С:Управление торговлей 8» в сети компьютерных магазинов «Интертек» (г. Тамбов). Автоматизирован
03.09.2010 БИТ автоматизировал учет и управление торговлей в «Эбеве Фарма РУ»

омпания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение «1С:Комплексной автоматизации 8» в компании «Эбеве Фарма РУ», московском представительстве компании Ebewe. По итогам проекта автоматизировано управление торговлей, планирование закупок и продаж, расчет заработной платы и кадровый учет, бухгалтерский и налоговый учет. В целом внедрение системы поспособствовало увеличению дистрибьюторс
24.08.2010 Gebara Racing оптимизировал обслуживание клиентов с помощью «1С:Управления торговлей 8» и «БИТ:Управления автосервисом 8»

Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект внедрения продуктов «1С:Управление торговлей 8» и «БИТ:Управление автосервисом 8» в автосервисе Gebara Racing. В резу
06.07.2010 Avirsa автоматизировала учет и управление торговлей на базе «1С:Предприятия 8»

говлю через интернет, в качестве основы для построения информационной системы было выбрано решение «1С:Управление торговлей 8». В итоге были автоматизированы следующие коммерческие участки и би
18.01.2010 «Пилот» создал ПО для передачи данных из «1С:Управления Торговлей» на весы Mettler Toledo

редставила программу для передачи информации о товарах и ценах на весы Mettler Toledo из программы «1С:Управление Торговлей 10.3». Программный продукт разработан специалистами отдела информацио
11.07.2008 БИТ внедрил ПП «1С:Управление торговлей 8» в ТД «Простор»

иятия. После анализа рынка программ для автоматизации торговых предприятий было решено внедрить «1С:Управление торговлей 8» – по функциональности, производительности и надежности данное решение
15.04.2008 Бутик «Интерьерная лавка» автоматизирован на базе «1С:Управления Торговлей 8»

твлении продаж. Для реализации поставленных задач была выбрана POS-система ForPost-2212s и решение «1С:Управление Торговлей 8». Установленное оборудование позволяет тратить минимум времени на о
24.12.2007 Управление торговлей+CRM: совместное решение «1С-Рарус» и «1С»

Фирма «1С» и компания «1С-Рарус» выпустили новый совместный программный продукт «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Решение предназначено для тор

Публикаций - 488, упоминаний - 952

1С:УТ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 435
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 128
1С-Рарус 982 99
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 20
Microsoft Corporation 25775 16
1С-Битрикс - Bitrix 675 10
Гэндальф - Gendalf 95 9
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 66 8
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 8
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 6
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Микротест 284 5
Cleverence - Клеверенс 31 5
Google LLC 12688 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Forus - Форус - Форус Консалтинг 35 4
1С-Вектро 5 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Oracle Corporation 7074 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 4
Zebra Technologies 158 4
Штрих-М НТЦ 65 4
Chainway Information Technology 27 3
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 36 3
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 30 3
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 25 3
Баланс-Сервис 12 3
RG-Soft - РГ-Софт 7 3
Софт-Юнион - SoftUnion 4 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
1С-ИЖТИСИ 46 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
Почта России ПАО 2370 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Sprandi 4 2
Makita - Макита 25 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Татнефть 243 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Деловые Линии ГК 93 2
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Ароса 6 2
Магнит - Дикси Мегамарт 7 1
Цифроград 171 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
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Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
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Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
Слобода 33 1
Happy Baby 2 1
Востокцемент 15 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
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ПриватБанк - PrivatBank 197 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Baikalsea Company - Байкалси Кампани - Море Байкал 6 1
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
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Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 24
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 21
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 19
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 221
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 159
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 61
1С:ERP Управление предприятием 841 41
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 35
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 30
1С:Розница 110 30
1С:CRM 80 22
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 21
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 19
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 18
1С:Торговля и Склад 91 17
Microsoft Office 4170 17
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 12
Linux OS 11533 11
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 34 10
Google Android 15243 10
1С:Бухгалтерия КОРП 58 9
Microsoft Windows 16882 8
АТОЛ Frontol 65 7
Honeywell Metrologic 54 7
1С-Рарус Магазин 28 7
АТОЛ ForPOSt 22 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 7
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 7
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 6
1С:Мультимедиа 12 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 6
Гэндальф - Скан-Архив 44 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 6
1С:Консалтинг 21 5
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 5
Apple iOS 8583 5
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 5
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 54 5
Нуралиев Борис 298 10
Харитонов Александр 69 3
Вихарев Сергей 12 2
Кудинов Алексей 6 2
Сизов Антон 29 2
Кравченко Рано 10 2
Лапин Михаил 6 2
Барзаковская Кристина 6 2
Рейман Леонид 1065 2
Стороженко Денис 5 2
Бар-Бирюкова Мария 105 2
Денисов Алексей 21 2
Копейка Ольга 2 2
Голицына Людмила 6 2
Ременникова Елена 10 1
Ерошенко Ляйсира 1 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Проскурин Дионисий 1 1
Хайров Марат 1 1
Тимашов Алексей 14 1
Севастьянов Алексей 25 1
Шабанов Алексей 8 1
Макеев Алексей 21 1
Васильев Алексей 21 1
Шубин Алексей 6 1
Белоглазов Александр 3 1
Омелянчук Алексей 1 1
Сироткин Александр 1 1
Ветохин Александр 1 1
Малых Александра 1 1
Самойленко Максим 67 1
Фролова Светлана 42 1
Ишменев Сергей 1 1
Солнцев Михаил 8 1
Мартынов Михаил 11 1
Крыжановский Константин 9 1
Васильев Виктор 7 1
Давыдов Роман 4 1
Сорокин Вадим 24 1
Бондаренко Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 173
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Украина 7928 19
Казахстан - Республика 6048 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Европа 24964 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Япония 13807 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 4
Украина - Киев 1151 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Индия - Bharat 5869 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 194
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 145
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 80
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 74
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 39
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 35
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 24
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 19
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 17
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 15
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 14
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 13
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Аренда 2687 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 8
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 8
23ABC News 183 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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