Индексная книга CNews*
1С:УТ 1С:Управление торговлей
Публикаций - 331, упоминаний - 465
1С:УТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 244 4
|Сизов Антон 24 2
|Копейка Ольга 2 2
|Денисов Алексей 16 2
|Харитонов Александр 53 2
|Семенов Антон 2 1
|Иванова Светлана 11 1
|Белоглазов Александр 3 1
|Макеев Алексей 19 1
|Шабанов Алексей 8 1
|Олефиренко Борис 6 1
|Бондаренко Кирилл 2 1
|Проскурин Дионисий 1 1
|Мусиев Марат 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Тимашов Алексей 9 1
|Кушпель Юрий 10 1
|Кравченко Рано 10 1
|Строкова Светлана 1 1
|Сироткин Александр 1 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Волков Игорь 13 1
|Соколов Илья 2 1
|Попова Мария 139 1
|Калиновский Игорь 1 1
|Панов Григорий 1 1
|Глущук Наталья 1 1
|Васильева Маргарита 1 1
|Путря Ирина 1 1
|Клетнов Александр 1 1
|Дмитриева Любовь 1 1
|Шакалов Роман 1 1
|Чернов Иван 5 1
|Кузьмин Владимир 6 1
|Черников Дмитрий 7 1
|Давыдов Роман 3 1
|Крыжановский Константин 7 1
|Ветохин Александр 1 1
|Кудинов Алексей 3 1
|Хайров Марат 1 1
|23ABC News 152 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208403, в очереди разбора - 901656.
Создано именных указателей - 102757.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208403, в очереди разбора - 901656.
Создано именных указателей - 102757.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.