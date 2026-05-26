1С:УТ - 1С:Управление торговлей

«Первый Бит» перевел «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11 ИТ-интегратор «Первый Бит» перевел оптового поставщика сантехники «Сантехкомплект» с решения «1С:Управление торговлей 10» на редакцию 11, сохранив все бизнес-критичные доработки и запустив м

«Эталон» удвоил скорость обработки заказов благодаря «1С:Управление торговлей» то стало возможным благодаря партнерству с «Аксиома-Софт», которая внедрила и адаптировала систему «1С:Управление торговлей» под специфику бизнеса «Эталона» с коллективом в 35 человек. Об этом

«Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С» Компанией завершен проект по переводу процессов материально-технического обеспечения на «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей». Работы выполнялись совместной командой ООО «ТатИТнефть», казанским

«Гэндальф» внедрила «1С:Управление торговлей 8» в ТДЛ иалисты «Гэндальф» помогли компании ТДЛ наладить контроль над организационными моментами с помощью «1С:Управление торговлей 8». ТДЛ – компания в Ростове-на-Дону, занимающаяся оптовой и рознично

«Авторитэйл про» внедрила «1С:Управление торговлей» компании Lad автоматизировала работу дистрибьюторской компании «Авторитэйл про». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8» организована оперативная работа с претензиями клиентов. Отработка

«Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей» чета, анализа и планирования торговых операций, повышения эффективности управления было выбрано «1С:Управление торговлей 8». По итогам проекта для менеджеров оптовых продаж подобрана и установл

«1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управл

ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит» Группа компаний «Формула» провела внедрение автоматизированной системы «Управление торговлей» на базе программы «1С: Комплексная автоматизация» в компании «Кормовит», ведущем российском поставщике кормовых добавок для животных и птиц. В ходе начального этапа «Конце

Мобильное «1С:Управление торговлей» упростило работу Omnisan Group с клиентами трибьюторская компания Omnisan Group автоматизировала работу курьеров с помощью мобильного клиента «1С:Управление торговлей». В результате упростилось получение и фискализация оплат по различны

«1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо» «Решение» автоматизировала работу сети мебельных магазинов «Класимо». С помощью системы «1С:Управление торговлей 8», развернутой в облачном сервисе «1С:Готовое рабочее место», организов

«Билайн» завершил внедрение «1С:Управление торговлей 8» айн» при поддержке «1С-Рарус» завершил внедрение системы управления дистрибьюторской сетью на базе «1С:Управление торговлей 8». Новая система развернута на 3500 рабочих местах в 1500 салонах мо

54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» своего флагманского решения «1С:ERP Управление предприятием 2», распространенной торговой системы «1С:Управление торговлей 8» (редакций 10.3 и 11.0) и системы «1С:Комплексная автоматизация 8»

«Фруктлив» контролирует складские запасы с помощью «1С:Управления торговлей 8» Решение «1С:Управление торговлей 8» помогает торговой компании «Фруктлив» управлять ассортиментом, контро

«Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8» дистрибьютора парфюмерии, косметики и бытовой химии. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Розница 8», помогла организовать точный учет продукции на склад

«Экос групп» внедрила «1С:Управление торговлей 8» с помощью «1С-Раруса» а производственной компании «Экос групп» современный инструмент для оптимизации продаж. Решение «1С:Управление торговлей 8» автоматизировало оперативный, управленческий учет и весь технологичес

ТК «Много плитки» внедрила «1С:Управление торговлей 8» плитки», российского поставщика керамической плитки. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление торговлей 8», помогла организовать оперативный учет товара на разнофункциональных

«Дженерал Компани» внедрила «1С:Управление торговлей» ву заказчика, за счет автоматизации рутинных операций и ведения учета в реальном времени программа «1С:Управление торговлей 8» стала незаменимым помощником для сотрудников «Дженерал Компани», а

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8» дажного обслуживания, бизнес-аналитики и планирования. Система создана на базе отраслевого решения «1С:Управление торговлей 8». Важнейшей частью новой системы является веб-портал, разработанный

«Випком» автоматизировал работу торговых представителей с помощью мобильного приложения на базе «1С:Предприятия 8.3» С помощью мобильного приложения на платформе «1С:Предприятие 8.3», интегрированного с решением «1С:Управление торговлей 8», обеспечена оперативная обработка клиентских заказов на выезде. По оц

Axelot внедрила «1С:Управление торговлей» в «Вертикали» При помощи программного продукта «1С:Управление торговлей» в компании «Вертикаль» удалось оптимизировать процессы составления о

«1С-Рарус» автоматизировал управление торговлей в «Холдинге Протэк» Компания «1С-Рарус» автоматизировала торговую деятельность «Холдинга Протэк» на базе программы «1С:Управление торговлей 8». Система стала источником управленческой информации, предоставляя дан

«1С-Рарус» начал продажи новой редакции решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» Компания «1С-Рарус» объявила о начале продаж новой редакции (2.0) решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Обновленная версия позволяет

Вышла вторая редакция решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» Компания «1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» выпустила вторую редакцию CRM-решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Функционал системы оптимизиро

«1С-Рарус» внедрил «1С:Управление торговлей 8» в оптово-розничной сети «Лит.ра» Специалисты новосибирского филиала компании «1С-Рарус» внедрили программный продукт «1С:Управление торговлей 8» в оптово-розничной сети «Лит.ра». Сегодня сеть работает с помощью

«Энерго-Инвест» автоматизировал управление торговлей с помощью «1С-Рарус» Сотрудники «1С-Рарус» автоматизировали компанию «Энерго-Инвест» с помощью программы «1С:Управление торговлей». По отзыву заказчика, опция «Рапорт руководителю» обеспечивает полно

«1С:Первый БИТ» обновил «1С:Управление торговлей 8» для «Альянс-Н» Специалисты компании «1С:Первый БИТ» провели апгрейд базовой версии программы «1С:Управление торговлей 8» в организации «Альянс-Н». Переход на «1С:Управление торговлей 8

«Книле» модернизировал бизнес-процессы с помощью «1С:Управления торговлей 8» вершили проект по оптимизации бизнес-процессов в компании «Книле». Внедрение программного продукта «1С:Управление торговлей 8» позволило в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управ

«Лобненская Цементная Компания» автоматизировала управление торговлей строительными смесями с помощью «1С-Раруса» роительными смесями в «Лобненской Цементной компании». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», программа «1С:Управление торговлей 8» помогает «Лобненской Цементной компании» управлять поставками и пр

«1С:ВДГБ» автоматизировал учет в компании «В.М.П.» с помощью «1С: Управление торговлей 8» Специалистами «1С:ВДГБ» проведено внедрение программного продукта «1С: Управление торговлей 8» в компании «В.М.П.». «В.М.П.» занимается оптовой торговлей непродовол

«1С:ВДГБ» завершила внедрение «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло» о учета, анализа и планирования торгово-складских операций на базе внедрения типовой программы «1С: Управление торговлей 8» в компании «Соло». Компания «Соло» специализируется на оптовой торгов

Сервис-центр «Близнецов» увеличил скорость выполнения заказов клиентов с помощью «1С:Управление торговлей 8» Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение системы «1С:Управление торговлей 8» в красноярском сервис-центре «Близнецов». Новая информационная систем

ТМТ автоматизировала оперативный учет с помощью «1С:Управления торговлей 8» ию итальянского производителя Trafimet Spa на российском рынке. Внедрение программного продукта «1С:Управление торговлей 8» позволило заказчику увеличить количество обрабатываемых заказов на 20

«Медиа-Консалт» завершил внедрение новой редакции системы «1С:Управление торговлей 8» в сети магазинов «Интертек» Компания «Медиа-Консалт» завершила пилотный проект внедрения новой редакции 11 системы «1С:Управление торговлей 8» в сети компьютерных магазинов «Интертек» (г. Тамбов). Автоматизирован

БИТ автоматизировал учет и управление торговлей в «Эбеве Фарма РУ» омпания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение «1С:Комплексной автоматизации 8» в компании «Эбеве Фарма РУ», московском представительстве компании Ebewe. По итогам проекта автоматизировано управление торговлей, планирование закупок и продаж, расчет заработной платы и кадровый учет, бухгалтерский и налоговый учет. В целом внедрение системы поспособствовало увеличению дистрибьюторс

Gebara Racing оптимизировал обслуживание клиентов с помощью «1С:Управления торговлей 8» и «БИТ:Управления автосервисом 8» Фирма «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила проект внедрения продуктов «1С:Управление торговлей 8» и «БИТ:Управление автосервисом 8» в автосервисе Gebara Racing. В резу

Avirsa автоматизировала учет и управление торговлей на базе «1С:Предприятия 8» говлю через интернет, в качестве основы для построения информационной системы было выбрано решение «1С:Управление торговлей 8». В итоге были автоматизированы следующие коммерческие участки и би

«Пилот» создал ПО для передачи данных из «1С:Управления Торговлей» на весы Mettler Toledo редставила программу для передачи информации о товарах и ценах на весы Mettler Toledo из программы «1С:Управление Торговлей 10.3». Программный продукт разработан специалистами отдела информацио

БИТ внедрил ПП «1С:Управление торговлей 8» в ТД «Простор» иятия. После анализа рынка программ для автоматизации торговых предприятий было решено внедрить «1С:Управление торговлей 8» – по функциональности, производительности и надежности данное решение

Бутик «Интерьерная лавка» автоматизирован на базе «1С:Управления Торговлей 8» твлении продаж. Для реализации поставленных задач была выбрана POS-система ForPost-2212s и решение «1С:Управление Торговлей 8». Установленное оборудование позволяет тратить минимум времени на о