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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гэндальф
Скан-Архив
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Публикаций - 36, упоминаний - 98
Гэндальф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гэндальф - Gendalf 59 35
|1С 3799 19
|Калуга Астрал 41 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 6
|ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
|Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
|Microsoft Office 1954 1
|1С:ERP Управление предприятием 203 1
|1С:Документооборот 78 1
|Microsoft Excel 440 1
|1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru