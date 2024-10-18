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Гэндальф Скан-Архив

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18.10.2024 «Макфа» ускорила обработку документов с программой «Скан-Архив» 2
08.11.2023 «Хлеб Сабурово» оптимизировала документооборот с помощью программы «Скан-Архив» 3
19.04.2022 Тульский винокуренный завод 1911 внедрил ПО «Скан-архив» 1
10.11.2021 Время возврата первичной документации ЗАО «Агриматко» сократилось благодаря программе «Скан–архив» 2
09.11.2021 «Агриматко» внедрила программу «Скан-архив» компании «Гэндальф» 2
01.09.2021 «Скан-архив» помог «Атри-групп» улучшить контроль документооборота 3
26.05.2021 Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP 1
01.03.2021 «Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил «Скан-Архив» 1
11.01.2021 Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф» 1
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 2
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 5
31.07.2020 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя 2
18.03.2020 «Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле» 2
07.02.2020 «Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С» 2
31.12.2019 «Болт.ру» внедрил программу «Скан-архив» 4
06.11.2019 «Уралинтерьер» внедрил программу для учета и хранения документов «Скан-архив» 2
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 3
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив» 2
27.08.2019 «Промэнерго автоматика» внедрила «Скан-архив» 4
31.07.2019 «Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф» 1
25.06.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в «Мединторге» 3
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 3
31.05.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп» 4
07.03.2019 «Гэндальф» внедрил электронный архив в «Кровля и изоляция» 5
04.12.2018 «Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива» 4
28.11.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» на заводе «Мидель» 1
16.08.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал» 1
16.07.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь» 3
21.06.2018 Внедрение «Скан-Архива» снизило время подготовки к проверкам в «Стэм» на 50% 3
11.04.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Петрокоммерц» 4
03.04.2018 ТД «Энерго» организовал электронный архив на базе «Скан-Архива» 3
07.03.2018 «Скан-Архив» автоматизировал поиск документов в КФК «ТАМП» 3
25.01.2018 «ТДС-Групп» автоматизировала обработку документов с помощью «Скан-Архива» 4
10.01.2018 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в компании «Феникс+» 4
27.10.2017 ГК «Пивзавоз Group» создал электронный архив документов на базе «Скан-Архива» 2
20.09.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив на МПЗ «Богородский» 1
23.08.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив в группе «Амада» 2
20.07.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив в «Альянс СК» 2
20.07.2017 ТД «Лучший продукт» внедрил «Скан-Архив» для контроля входящих документов 1

Публикаций - 44, упоминаний - 111

Гэндальф и организации, системы, технологии, персоны:

Гэндальф - Gendalf 95 42
9594 36
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 18
Аргос НПФ 8 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 16 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 16 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 2
SFT Group - СФТ Групп - SFT Packaging - СФТ Пакеджинг 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
УралИнтерьер 1 1
Чистая вода Сибири 1 1
Аргос 2003 3 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Транзит-Ойл 1 1
ТДС-Групп 1 1
Белый Медведь 20 1
РСХБ - Макфа - Makfa 9 1
ОКИЛ-САТО 3 1
Орёлмасло 1 1
Motul-Drive 2 1
Кровля и изоляция 1 1
Промэнерго Автоматика 1 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 3 1
ИнвестПартнер 2 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
Павлово Посадский Гофрокомбинат 1 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 1
Продимекс 7 1
Мидель ССРЗ - Мидель Судостроительный-судоремонтный завод 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 22
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СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
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