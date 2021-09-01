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Гэндальф
Скан-Архив


01.09.2021 «Скан-архив» помог «Атри-групп» улучшить контроль документооборота 1
01.03.2021 «Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил «Скан-Архив» 1
11.01.2021 Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф» 2
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 2
01.12.2020 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 5
31.07.2020 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» на заводе по производству алкоголя 2
18.03.2020 «Гэндальф» внедрил программу для учета и хранения первичных документов в «Орелмасле» 2
07.02.2020 «Гэндальф» помог перевести «Себряковцемент» на новую систему управления и учета на базе «1С» 2
31.12.2019 «Болт.ру» внедрил программу «Скан-архив» 4
06.11.2019 «Уралинтерьер» внедрил программу для учета и хранения документов «Скан-архив» 2
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 3
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив» 2
27.08.2019 «Промэнерго автоматика» внедрила «Скан-архив» 4
31.07.2019 «Техмаш» создал электронный архив на основе решения «Гэндальф» 1
25.06.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в «Мединторге» 3
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 2
31.05.2019 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп» 4
07.03.2019 «Гэндальф» внедрил электронный архив в «Кровля и изоляция» 5
04.12.2018 «Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива» 4
28.11.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» на заводе «Мидель» 1
16.08.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал» 1
16.07.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь» 3
21.06.2018 Внедрение «Скан-Архива» снизило время подготовки к проверкам в «Стэм» на 50% 3
11.04.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Петрокоммерц» 3
03.04.2018 ТД «Энерго» организовал электронный архив на базе «Скан-Архива» 3
07.03.2018 «Скан-Архив» автоматизировал поиск документов в КФК «ТАМП» 3
25.01.2018 «ТДС-Групп» автоматизировала обработку документов с помощью «Скан-Архива» 4
10.01.2018 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в компании «Феникс+» 4
27.10.2017 ГК «Пивзавоз Group» создал электронный архив документов на базе «Скан-Архива» 1
20.09.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив на МПЗ «Богородский» 2
23.08.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив в группе «Амада» 3
20.07.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив в «Альянс СК» 2
20.07.2017 ТД «Лучший продукт» внедрил «Скан-Архив» для контроля входящих документов 4
09.06.2017 «Гэндальф» внедрила электронный архив «Скан-Архив» в «ОКИЛ-САТО» 4
19.01.2017 «Гэндальф» автоматизировал обработку входящих документов для «Фамадар Картона Лимитед» 2
24.11.2016 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в холдинге «Продимекс» 4

Публикаций - 36, упоминаний - 98

Гэндальф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Гэндальф - Gendalf 59 35
3799 19
Калуга Астрал 41 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Чистая вода Сибири 1 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 1 1
Промэнерго Автоматика 1 1
Кровля и изоляция 1 1
Motul-Drive 2 1
Орёлмасло 1 1
Белый Медведь 2 1
ТДС-Групп 1 1
Транзит-Ойл 1 1
Аргос 2003 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
УралИнтерьер 1 1
Петрокоммерц 29 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Аргос 4 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
X5 Group - Перекресток 205 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
Проверка контрагентов 53 1
Microsoft Office 1954 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Документооборот 78 1
Microsoft Excel 440 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
Алексеев Сергей 5 1
Доронина Елена 1 1
Фитилева Екатерина 1 1
Бутенева Екатерина 1 1
Вахрушева Надежда 1 1
Соколова Лариса 1 1
Мелентьева Олеся 1 1
Леонтьева Алла 1 1
Борисова Светлана 5 1
Малкова Светлана 2 1
Никульшина Наталья 1 1
Сергеева Татьяна 1 1
Протопопов Сергей 1 1
Орловский Виктор 229 1
Голышева Елена 1 1
Куценко Ольга 1 1
Сорокова Ольга 1 1
Синицын Семен 1 1
Крылова Екатерина 1 1
Домнышев Максим 1 1
Юханов Максим 1 1
Гейценредер Андрей 1 1
Дамм Эдуард 1 1
Скрипник Дмитрий 1 1
Ханипов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - Ростовская область 869 3
Россия - Курская область 342 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Белгородская область 371 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Чебоксары 159 1
Россия - Республика Хакасия 253 1
Россия - Тамбов 210 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Европа 3798 1
Украина 3417 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Япония 2827 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Воронежская область 401 1
Россия - Томск 455 1
Россия - Липецкая область 294 1
Россия - Сибирь 882 1
Россия - Самарская область 568 1
Россия - Тульская область 755 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - Красноярск 855 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
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