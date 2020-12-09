Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф».

«Константа» больше 15 лет работает на рынке полиграфических услуг. Она производит продукцию любой сложности: от простых визиток до красочных многотомных изданий в твердом переплете. Структурные подразделения компании находятся в Белгородской и Курской областях.

Документооборот в «Константе» имеет большие масштабы. Только одно из подразделений типографии с начала этого года заполнило 3 тыс. товарных накладных.

Чтобы упростить ведение учета документов, финансовый директор и главный бухгалтер компании приняли решение приобрести электронный архив. Выбор был остановлен на разработке компании «Гэндальф» – «Скан-архиве». Программа распознает документы по специальным штрих-кодам и реквизитам и прикрепляет отсканированные копии к карточкам в базе «1С». Благодаря этому сканы любых документов можно находить прямо в базе и выгружать в один клик.

В типографии «Скан-архив» используют почти год. В бухгалтерии оценили функцию штрихкодирования, которая очень полезна при распечатывании накладных, а также отмечают, что электронный архив значительно упростил и ускорил работу специалистов.

«Мы сканируем накладные, которые возвращаются от заказчиков, затем кладем их в бумажный архив и больше к ним не возвращаемся. Все есть в электронной базе, и в любой момент можно проверить наличие документов. А без этой программы нужно было бы постоянно обращаться в бумажный архив и вручную искать там накладные, что очень неудобно», – сказала бухгалтер типографии «Константа» Светлана Борисова.



Другие материалы рубрики

«Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как сэкономить на электрообогреве дома?

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать