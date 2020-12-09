Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф».

«Константа» больше 15 лет работает на рынке полиграфических услуг. Она производит продукцию любой сложности: от простых визиток до красочных многотомных изданий в твердом переплете. Структурные подразделения компании находятся в Белгородской и Курской областях.

Документооборот в «Константе» имеет большие масштабы. Только одно из подразделений типографии с начала этого года заполнило 3 тыс. товарных накладных.

Чтобы упростить ведение учета документов, финансовый директор и главный бухгалтер компании приняли решение приобрести электронный архив. Выбор был остановлен на разработке компании «Гэндальф» – «Скан-архиве». Программа распознает документы по специальным штрих-кодам и реквизитам и прикрепляет отсканированные копии к карточкам в базе «1С». Благодаря этому сканы любых документов можно находить прямо в базе и выгружать в один клик.

В типографии «Скан-архив» используют почти год. В бухгалтерии оценили функцию штрихкодирования, которая очень полезна при распечатывании накладных, а также отмечают, что электронный архив значительно упростил и ускорил работу специалистов.

«Мы сканируем накладные, которые возвращаются от заказчиков, затем кладем их в бумажный архив и больше к ним не возвращаемся. Все есть в электронной базе, и в любой момент можно проверить наличие документов. А без этой программы нужно было бы постоянно обращаться в бумажный архив и вручную искать там накладные, что очень неудобно», – сказала бухгалтер типографии «Константа» Светлана Борисова.