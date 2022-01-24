Типография «Мастерпринт» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» ыпуска продукции. В результате скорость обработки заказов увеличилась на 15-20%, повысилась оборачиваемость склада, сокращены затраты на закупку расходных материалов. Прибыль компании выросла на 10%. Типография «Мастерпринт» (Саратов) более 16 лет занимается выпуском рекламной полиграфии, упаковки и этикетки. Производство включает офсетную, цифровую и интерьерную печать, печать на ризографа

Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» очный расчет плановой себестоимости выпуска продукции, усилен контроль за затратами на производство. В итоге уже в первые месяцы использования новой системы рентабельность предприятия выросла на 10%. Типография «МДМ-Флекс» работает с 2000 г., специализируется на производстве многокрасочной самоклеящейся этикетки. В типографии работают флексографские печатные машины Nilpeter, а с недавних по

«Армекс» внедрила в полиграфическом комплексе «Эсма-принт» систему «1С:Управление небольшой фирмой 8. Полиграфия 2» ственное оборудование. В результате выросла производительность труда производственного персонала, а типография расширила свои возможности в области послепечатной обработки. Доля низкорентабельн

Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press Типография «Два слона» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В результате инсталляции типография повысила качество печати фотопродукции и увеличила скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнер Xerox — компания «Сервисный центр».Типография «Два слона» шесть лет

Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press ашина помогла типографии расширить ассортимент услуг, а также повысить качество продукции и скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнёр Xerox — компания «Графические технологии». Цифровая типография полного цикла «Печатный Элемент» открылась в конце 2011 г. Всё это время компания использовала полноцветную ЦПМ Xerox Color 550 как главную машину в парке. К сентябрю 2016 г. у типог

Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh «Терра Принт» объявила об установке цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в московской типографии «П-Центр». Как рассказали CNews в компании, благодаря инсталляции устройства типография увеличила ассортимент предлагаемых услуг и снизила себестоимость изготавливаемой продукции. «П-Центр» более восемнадцати лет оказывает печатные услуги на полиграфическом рынке. В пар

Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO Xerox объявил о том, что Нижегородская типография Zoom установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 PRO. Как рассказали CNews в компании, используя возможности машины, типография смогла увеличить скорость выполнения заказов и

Типография GoldenGate установила ЦПМ от Ricoh в типографии Санкт-Петербурга Golden Gate. Новая установленная система Ricoh Pro C7100X позволила компании расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить качество печати, сообщили CNews в Ricoh. Типография Golden Gate предоставляет услуги офсетной, цифровой, широкоформатной и УФ-печати, производит рекламную продукцию и POS-материалы. Перед типографией встали две приоритетные задачи: ра

Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press клеющиеся этикетки, рекламная и офисная полиграфия. Компания много лет использует на цифровом направлении промышленные решения Xerox. Для того чтобы решать более широкий круг задач, в августе 2015 г. типография установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. По отзыву заказчика, машина отлично себя зарекомендовала в процессе эксплуатации и менее чем через год окупилась благодаря доступн

Типография «Эталон» ускорила подготовку заказов к печати с установкой Xerox Versant 2100 Press производительность, в 5-6 раз ускорить подготовку заказов к печати и использовать более широкий диапазон материалов, сообщили CNews в компании Xerox. Установку выполнила служба прямого сервиса Xerox. Типография «Эталон» ориентируется, в первую очередь, на корпоративных клиентов и производит для них полный спектр полиграфической продукции. В компанию поступает много срочных малотиражных зака

Типография «Абсолют» ускорила выполнение заказов с внедрением «1С:Полиграфии 8» заказов. Обеспечен строгий контроль соблюдения технологии и очередности производственных операций. Исключены ошибки и брак при производстве продукции, сообщили CNews в фирме «1С». Санкт-Петербургская типография «Абсолют» специализируется на производстве индивидуальной картонной упаковки способом офсетной печати. Для придания готовым изделиям эксклюзивного вида на производстве используются д

Типография «Смарт Пресс» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro ечати, повысить качество и расширить ассортимент продукции, снизить стоимость отпечатка и отпускные цены, сообщили CNews в компании Xerox. Установку выполнил бизнес-партнёр Xerox — компания «Рэдком». Типография «Смарт Пресс» работает на рынке семь лет и специализируется на цифровой и офсетной печати рекламной и упаковочной полиграфической продукции с широким выбором финишной отделки. Для со

Типография «Акрос» открыла новое направление бизнеса с помощью ЦПМ Ricoh роект по инсталляции пятицветной цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в типографии «Акрос». Устройство позволило открыть новое направление бизнеса и увеличить производственные мощности компании. Типография «Акрос» более пятнадцати лет предоставляет широкий спектр услуг по всей России. Она специализируется на производстве полиграфической продукции — журналов, каталогов, брошюр, календар

Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60 Барнаульская типография «ФотоКурьер» установила промышленную цветную печатную машину начального уровня Xerox Color C60. Установка была выполнена партнёром Xerox — «НТЦ Галэкс». Об этом CNews сообщили в комп

Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. В результате реализации проекта компания повысила производительность работы и освоила новые форматы и типы материалов, со

«Дельта Принт» повысила скорость печати с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press ла компании сократить сроки выполнения заказов, повысить качество печати и подготовиться к выходу на рынок фотокниг, сообщили CNews в Xerox. Проект был выполнен партнёром Xerox — компанией «Копиров». Типография «Дельта Принт» специализируется на производстве визиток, листовок, брошюр, каталогов, календарей и других востребованных видов полиграфической продукции, при этом широко используя ди

Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI Типография «Супервэйв» установила высокопроизводительную ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI. Благодаря возможностям этой печатной системы Xerox типография смогла обеспечить короткие сроки выполнения работ, повысить производительность и качество продукции, а также снизить стоимость отпечатка, сообщили CNews в Xerox. Цифровая типограф

Типография «Азалит» расширила ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press мпании повысить качество и скорость печати, а также обрабатывать материалы с высокой плотностью, сообщили CNews в Xerox. Инсталляция была выполнена партнёром компании Xerox — компанией NBZ Computers. Типография «Азалит» специализируется на цифровой печати широкого ассортимента полиграфической продукции. Компания работает на оборудовании Xerox с 2006 г. и использует полноцветные печатные маш

Типография «Полизет» установила печатные машины Xerox ван партнёром компании Xerox — компанией «Апекс Холдинг». Помимо установки, она также обеспечила сервисное обслуживание и проактивный удалённый мониторинг нового оборудования, сообщили CNews в Xerox. Типография полного цикла «Полизет» работает на рынке более 10 лет. Предложение компании охватывает как рекламно-производственную, так и деловую полиграфию. В число заказчиков типографии входят

Типография Onebook.ru обновит систему BioTime тработанных каждым сотрудником в соответствии с нормой, и переработок, а также для учета дней, используемых в счет отпуска. Востребован в том числе и отчет BioTime по дням рождения сотрудников. Когда типография расширила бизнес и, соответственно, увеличила штат, для второй производственной площадки также была приобретена биометрическая система учета рабочего времени BioTime. Следующая задач

«Хабаровская городская типография» установит полноцветную листовую ЦПМ Ricoh Pro C7100X цифровой печатной системы нового поколения Ricoh Pro C7100X является пятая красочная секция, которая позволяет печатать белым и прозрачным тонером. Сделку о поставке новой ЦПМ «Хабаровская городская типография» заключила с компанией Ricoh Rus. «Хабаровская городская типография» специализируется на выпуске газет и журналов и работает с издателями не только из Хабаровского края, но и

Типография «Борус» установила ПО M-Photo и ЦПМ Xerox Colour C75 PRO для печати фотокниг дложение компании расширялось, и сейчас оно включает в себя офсетное и цифровое производство, полный цикл допечатной и финишной обработки, а также услуги собственной студии дизайна. В настоящее время типография, которая длительное время специализировалась на работе с сегментом B2B, поставила перед собой задачу выйти на новые рынки, предложив розничным потребителям услугу печати фотокниг. Дл

Московская типография «Энни» установила полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C5100S 0S. Новая ЦПМ позволила полиграфической компании расширить портфолио услуг и предложить клиентам оперативную цифровую печать, в том числе на фактурных дизайнерских материалах, сообщили CNews в Ricoh. Типография полного цикла «Энни» специализируется на печати рекламных материалов и предлагает своим клиентам буклеты, листовки, визитные карточки, открытки, флаеры, меню. При этом основную часть

«Типография Аванта» установила полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C901 Graphic Arts+ й ЦПМ позволила компании увеличить объем печати на 25% и освоить заказы премиум-сегмента с высокими требованиями к качеству печати и использованием дизайнерских видов бумаги, сообщили CNews в Ricoh. «Типография Аванта» работает в Москве с 2004 г. и входит в состав холдинга «Хорошая типография». Объем заказов «Типографии Аванта» стабильно повышался с 2008 года, и руководство типографи

Типография SunPrint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Colour C75 Press лов за счет более точной цветопередачи, расширить ассортимент продукции и привлечь новых клиентов, сообщили CNews в компании Xerox. Установка была выполнена партнёром Xerox — компанией NBZ Computers. Типография SunPrint работает на московском рынке более десяти лет. Компания предлагает клиентам услуги по оперативной печати, допечатной и финишной обработке широкого ассортимента полиграфическ

Типография «Ёж» установила ЦПМ Xerox iGen 150 ма Xerox iGen 150. Эта производительная цифровая печатная машина позволила оптимизировать качество продукции и повысить скорость выполнения заказов. Используя дополнительные возможности новой машины, типография планирует привлечь заказчиков из премиального сегмента, оборонно-промышленной и нефтегазовой отрасли, сообщили CNews в компании Xerox. Установка ЦПМ была выполнена службой прямого се

Типография «Шмель» пополнила парк печатного оборудования ЦПМ Xerox Colour C75 Press В целях развития бизнеса типография «Шмель» расширила производственную базу, установив полноцветную цифровую печатную машину (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Инсталляция позволила заказчику повысить качество и увеличить о

Типография «Малахит» перешла на Xerox iGen 4 мно-представительской полиграфии и предлагает своим заказчикам комплексные решения, включающие разработку концепции продуктов, дизайн, печать, курьерскую и почтовую рассылку. В течение нескольких лет типография успешно работала на печатной машине Xerox iGen 3, но со временем перед ней возникла задача расширения бизнеса, привлечения новых клиентов, сокращения времени на изготовление полиграф

Типография «Дамми» развивает бизнес в Уральском регионе с помощью Xerox Color 1000 усилить свои позиции на рынке Уральского региона, выйти на новый технологический уровень печати и расширить ассортимент выпускаемой продукции, говорится в сообщении Xerox. С помощью Xerox Color 1000 типография «Дамми» планирует повысить качество печати и производства продукции с эффектом лакировки. «Печатная машина Xerox Color 1000 – это действительно то, что нам нужно, – утверждает Игорь

Иркутская типография «Графика Плюс» развивает бизнес с помощью оборудования Xerox ветствовала компания Xerox. Поэтому, решившись на перемены в непростых экономических условиях – смена решения происходила на фоне кризиса – «Графика Плюс» снова обратилась к Xerox. Примечательно, что типография уже успела оценить возможности машины Xerox DocuColor 6060, которая в течение длительного времени удовлетворяла потребности компании в качественной оперативной полиграфии. Однако для

«Типография №1» Владивостока выбрала ИС-ПРО 7 КГУП «Типография №1» изготавливает широкий ассортимент печатной продукции: визитки, листовки, плакаты, этикетки и многое другое. В связи с достаточно сложным технологическим процессом возникла необхо