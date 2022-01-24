Получите все материалы CNews по ключевому слову
Типография полиграфическое производственное предприятие
|24.01.2022
|
Типография «Мастерпринт» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»
ыпуска продукции. В результате скорость обработки заказов увеличилась на 15-20%, повысилась оборачиваемость склада, сокращены затраты на закупку расходных материалов. Прибыль компании выросла на 10%. Типография «Мастерпринт» (Саратов) более 16 лет занимается выпуском рекламной полиграфии, упаковки и этикетки. Производство включает офсетную, цифровую и интерьерную печать, печать на ризографа
|09.12.2020
|Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»
|25.03.2020
|
Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»
очный расчет плановой себестоимости выпуска продукции, усилен контроль за затратами на производство. В итоге уже в первые месяцы использования новой системы рентабельность предприятия выросла на 10%. Типография «МДМ-Флекс» работает с 2000 г., специализируется на производстве многокрасочной самоклеящейся этикетки. В типографии работают флексографские печатные машины Nilpeter, а с недавних по
|18.07.2018
|
«Армекс» внедрила в полиграфическом комплексе «Эсма-принт» систему «1С:Управление небольшой фирмой 8. Полиграфия 2»
ственное оборудование. В результате выросла производительность труда производственного персонала, а типография расширила свои возможности в области послепечатной обработки. Доля низкорентабельн
|14.08.2017
|
Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press
Типография «Два слона» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В результате инсталляции типография повысила качество печати фотопродукции и увеличила скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнер Xerox — компания «Сервисный центр».Типография «Два слона» шесть лет
|28.02.2017
|
Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press
ашина помогла типографии расширить ассортимент услуг, а также повысить качество продукции и скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнёр Xerox — компания «Графические технологии». Цифровая типография полного цикла «Печатный Элемент» открылась в конце 2011 г. Всё это время компания использовала полноцветную ЦПМ Xerox Color 550 как главную машину в парке. К сентябрю 2016 г. у типог
|08.02.2017
|
Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh
«Терра Принт» объявила об установке цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в московской типографии «П-Центр». Как рассказали CNews в компании, благодаря инсталляции устройства типография увеличила ассортимент предлагаемых услуг и снизила себестоимость изготавливаемой продукции. «П-Центр» более восемнадцати лет оказывает печатные услуги на полиграфическом рынке. В пар
|27.12.2016
|
Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO
Xerox объявил о том, что Нижегородская типография Zoom установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 PRO. Как рассказали CNews в компании, используя возможности машины, типография смогла увеличить скорость выполнения заказов и
|20.12.2016
|
Типография GoldenGate установила ЦПМ от Ricoh
в типографии Санкт-Петербурга Golden Gate. Новая установленная система Ricoh Pro C7100X позволила компании расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить качество печати, сообщили CNews в Ricoh. Типография Golden Gate предоставляет услуги офсетной, цифровой, широкоформатной и УФ-печати, производит рекламную продукцию и POS-материалы. Перед типографией встали две приоритетные задачи: ра
|17.11.2016
|
Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press
клеющиеся этикетки, рекламная и офисная полиграфия. Компания много лет использует на цифровом направлении промышленные решения Xerox. Для того чтобы решать более широкий круг задач, в августе 2015 г. типография установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. По отзыву заказчика, машина отлично себя зарекомендовала в процессе эксплуатации и менее чем через год окупилась благодаря доступн
|28.09.2016
|
Типография «Эталон» ускорила подготовку заказов к печати с установкой Xerox Versant 2100 Press
производительность, в 5-6 раз ускорить подготовку заказов к печати и использовать более широкий диапазон материалов, сообщили CNews в компании Xerox. Установку выполнила служба прямого сервиса Xerox. Типография «Эталон» ориентируется, в первую очередь, на корпоративных клиентов и производит для них полный спектр полиграфической продукции. В компанию поступает много срочных малотиражных зака
|16.09.2016
|
Типография «Абсолют» ускорила выполнение заказов с внедрением «1С:Полиграфии 8»
заказов. Обеспечен строгий контроль соблюдения технологии и очередности производственных операций. Исключены ошибки и брак при производстве продукции, сообщили CNews в фирме «1С». Санкт-Петербургская типография «Абсолют» специализируется на производстве индивидуальной картонной упаковки способом офсетной печати. Для придания готовым изделиям эксклюзивного вида на производстве используются д
|23.08.2016
|Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ от Xerox
|18.08.2016
|
Типография «Смарт Пресс» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro
ечати, повысить качество и расширить ассортимент продукции, снизить стоимость отпечатка и отпускные цены, сообщили CNews в компании Xerox. Установку выполнил бизнес-партнёр Xerox — компания «Рэдком». Типография «Смарт Пресс» работает на рынке семь лет и специализируется на цифровой и офсетной печати рекламной и упаковочной полиграфической продукции с широким выбором финишной отделки. Для со
|01.08.2016
|
Типография «Акрос» открыла новое направление бизнеса с помощью ЦПМ Ricoh
роект по инсталляции пятицветной цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в типографии «Акрос». Устройство позволило открыть новое направление бизнеса и увеличить производственные мощности компании. Типография «Акрос» более пятнадцати лет предоставляет широкий спектр услуг по всей России. Она специализируется на производстве полиграфической продукции — журналов, каталогов, брошюр, календар
|21.06.2016
|
Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60
Барнаульская типография «ФотоКурьер» установила промышленную цветную печатную машину начального уровня Xerox Color C60. Установка была выполнена партнёром Xerox — «НТЦ Галэкс». Об этом CNews сообщили в комп
|13.05.2016
|
Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press
Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. В результате реализации проекта компания повысила производительность работы и освоила новые форматы и типы материалов, со
|02.02.2016
|
«Дельта Принт» повысила скорость печати с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press
ла компании сократить сроки выполнения заказов, повысить качество печати и подготовиться к выходу на рынок фотокниг, сообщили CNews в Xerox. Проект был выполнен партнёром Xerox — компанией «Копиров». Типография «Дельта Принт» специализируется на производстве визиток, листовок, брошюр, каталогов, календарей и других востребованных видов полиграфической продукции, при этом широко используя ди
|20.01.2016
|
Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI
Типография «Супервэйв» установила высокопроизводительную ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI. Благодаря возможностям этой печатной системы Xerox типография смогла обеспечить короткие сроки выполнения работ, повысить производительность и качество продукции, а также снизить стоимость отпечатка, сообщили CNews в Xerox. Цифровая типограф
|12.01.2016
|
Типография «Азалит» расширила ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press
мпании повысить качество и скорость печати, а также обрабатывать материалы с высокой плотностью, сообщили CNews в Xerox. Инсталляция была выполнена партнёром компании Xerox — компанией NBZ Computers. Типография «Азалит» специализируется на цифровой печати широкого ассортимента полиграфической продукции. Компания работает на оборудовании Xerox с 2006 г. и использует полноцветные печатные маш
|18.11.2015
|
Типография «Полизет» установила печатные машины Xerox
ван партнёром компании Xerox — компанией «Апекс Холдинг». Помимо установки, она также обеспечила сервисное обслуживание и проактивный удалённый мониторинг нового оборудования, сообщили CNews в Xerox. Типография полного цикла «Полизет» работает на рынке более 10 лет. Предложение компании охватывает как рекламно-производственную, так и деловую полиграфию. В число заказчиков типографии входят
|15.09.2015
|
Типография Onebook.ru обновит систему BioTime
тработанных каждым сотрудником в соответствии с нормой, и переработок, а также для учета дней, используемых в счет отпуска. Востребован в том числе и отчет BioTime по дням рождения сотрудников. Когда типография расширила бизнес и, соответственно, увеличила штат, для второй производственной площадки также была приобретена биометрическая система учета рабочего времени BioTime. Следующая задач
|19.06.2015
|
«Хабаровская городская типография» установит полноцветную листовую ЦПМ Ricoh Pro C7100X
цифровой печатной системы нового поколения Ricoh Pro C7100X является пятая красочная секция, которая позволяет печатать белым и прозрачным тонером. Сделку о поставке новой ЦПМ «Хабаровская городская типография» заключила с компанией Ricoh Rus. «Хабаровская городская типография» специализируется на выпуске газет и журналов и работает с издателями не только из Хабаровского края, но и
|15.05.2015
|
Типография «Борус» установила ПО M-Photo и ЦПМ Xerox Colour C75 PRO для печати фотокниг
дложение компании расширялось, и сейчас оно включает в себя офсетное и цифровое производство, полный цикл допечатной и финишной обработки, а также услуги собственной студии дизайна. В настоящее время типография, которая длительное время специализировалась на работе с сегментом B2B, поставила перед собой задачу выйти на новые рынки, предложив розничным потребителям услугу печати фотокниг. Дл
|06.03.2015
|
Московская типография «Энни» установила полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C5100S
0S. Новая ЦПМ позволила полиграфической компании расширить портфолио услуг и предложить клиентам оперативную цифровую печать, в том числе на фактурных дизайнерских материалах, сообщили CNews в Ricoh. Типография полного цикла «Энни» специализируется на печати рекламных материалов и предлагает своим клиентам буклеты, листовки, визитные карточки, открытки, флаеры, меню. При этом основную часть
|21.01.2015
|Типография «АльфаЕ» установила ЦПМ Xerox Colour J75 Press
|17.11.2014
|
«Типография Аванта» установила полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C901 Graphic Arts+
й ЦПМ позволила компании увеличить объем печати на 25% и освоить заказы премиум-сегмента с высокими требованиями к качеству печати и использованием дизайнерских видов бумаги, сообщили CNews в Ricoh. «Типография Аванта» работает в Москве с 2004 г. и входит в состав холдинга «Хорошая типография». Объем заказов «Типографии Аванта» стабильно повышался с 2008 года, и руководство типографи
|27.08.2014
|
Типография SunPrint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Colour C75 Press
лов за счет более точной цветопередачи, расширить ассортимент продукции и привлечь новых клиентов, сообщили CNews в компании Xerox. Установка была выполнена партнёром Xerox — компанией NBZ Computers. Типография SunPrint работает на московском рынке более десяти лет. Компания предлагает клиентам услуги по оперативной печати, допечатной и финишной обработке широкого ассортимента полиграфическ
|19.08.2014
|
Типография «Ёж» установила ЦПМ Xerox iGen 150
ма Xerox iGen 150. Эта производительная цифровая печатная машина позволила оптимизировать качество продукции и повысить скорость выполнения заказов. Используя дополнительные возможности новой машины, типография планирует привлечь заказчиков из премиального сегмента, оборонно-промышленной и нефтегазовой отрасли, сообщили CNews в компании Xerox. Установка ЦПМ была выполнена службой прямого се
|03.04.2014
|
Типография «Шмель» пополнила парк печатного оборудования ЦПМ Xerox Colour C75 Press
В целях развития бизнеса типография «Шмель» расширила производственную базу, установив полноцветную цифровую печатную машину (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Инсталляция позволила заказчику повысить качество и увеличить о
|16.01.2014
|
Типография «Малахит» перешла на Xerox iGen 4
мно-представительской полиграфии и предлагает своим заказчикам комплексные решения, включающие разработку концепции продуктов, дизайн, печать, курьерскую и почтовую рассылку. В течение нескольких лет типография успешно работала на печатной машине Xerox iGen 3, но со временем перед ней возникла задача расширения бизнеса, привлечения новых клиентов, сокращения времени на изготовление полиграф
|02.02.2011
|
Типография «Дамми» развивает бизнес в Уральском регионе с помощью Xerox Color 1000
усилить свои позиции на рынке Уральского региона, выйти на новый технологический уровень печати и расширить ассортимент выпускаемой продукции, говорится в сообщении Xerox. С помощью Xerox Color 1000 типография «Дамми» планирует повысить качество печати и производства продукции с эффектом лакировки. «Печатная машина Xerox Color 1000 – это действительно то, что нам нужно, – утверждает Игорь
|20.10.2010
|
Иркутская типография «Графика Плюс» развивает бизнес с помощью оборудования Xerox
ветствовала компания Xerox. Поэтому, решившись на перемены в непростых экономических условиях – смена решения происходила на фоне кризиса – «Графика Плюс» снова обратилась к Xerox. Примечательно, что типография уже успела оценить возможности машины Xerox DocuColor 6060, которая в течение длительного времени удовлетворяла потребности компании в качественной оперативной полиграфии. Однако для
|29.05.2007
|
«Типография №1» Владивостока выбрала ИС-ПРО 7
КГУП «Типография №1» изготавливает широкий ассортимент печатной продукции: визитки, листовки, плакаты, этикетки и многое другое. В связи с достаточно сложным технологическим процессом возникла необхо
|14.01.2003
|
На Полиграфическом комплексе "Пушкинская Площадь" вводят CRM-систему
ногомерных аналитических моделей управления (SyteLine Business Intelligence). В декабре 2002 года в Полиграфическом комплексе была завершена первая стадия проекта внедрения КИС, среди итогов ко
Типография и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 2
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
|Агарков Алексей 11 3
|Зиновьев Владимир 4 3
|Казакова Анастасия 8 2
|Малыгин Алексей 2 2
|Кржешовская Юлия 14 2
|Копылов Василий 4 2
|Мокин Дмитрий 5 2
|Школьный Андрей 3 2
|Рудаков Павел 4 2
|Милых Валерий 7 2
|Сварник Павел 22 2
|Зельдец Игорь 22 2
|Шнайдер Александр 4 2
|Харченко Владимир 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Голикова Наталья 3 1
|Путин Владимир 3229 1
|Азаренко Максим 1 1
|Черноусов Михаил 1 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
|Ухова Маргарита 1 1
|Анохин Павел 14 1
|Симонов Игорь 102 1
|Константиниди Галина 1 1
|Бей Галина 1 1
|Гринь Виктор 8 1
|Шарипов Нияз 4 1
|Панкин Олег 1 1
|Шихалев Алексей 2 1
|Болдинова Екатерина 1 1
|Липовик Светлана 1 1
|Суетина Екатерина 1 1
|Шарифуллин Марсель 1 1
|Арестов Александр 1 1
|Новичков Илья 6 1
|Семенцов Александр 1 1
|Анфимов Александр 1 1
|Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
|Васильченко Юрий 10 1
|Алимов Евгений 1 1
|Известия ИД 647 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1223 1
|USA Today 126 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 4
|Keypoint Intelligence 7 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 336 1
|In-Stat 115 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.