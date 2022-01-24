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Типография полиграфическое производственное предприятие



24.01.2022 Типография «Мастерпринт» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

ыпуска продукции. В результате скорость обработки заказов увеличилась на 15-20%, повысилась оборачиваемость склада, сокращены затраты на закупку расходных материалов. Прибыль компании выросла на 10%. Типография «Мастерпринт» (Саратов) более 16 лет занимается выпуском рекламной полиграфии, упаковки и этикетки. Производство включает офсетную, цифровую и интерьерную печать, печать на ризографа
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»
25.03.2020 Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

очный расчет плановой себестоимости выпуска продукции, усилен контроль за затратами на производство. В итоге уже в первые месяцы использования новой системы рентабельность предприятия выросла на 10%. Типография «МДМ-Флекс» работает с 2000 г., специализируется на производстве многокрасочной самоклеящейся этикетки. В типографии работают флексографские печатные машины Nilpeter, а с недавних по
18.07.2018 «Армекс» внедрила в полиграфическом комплексе «Эсма-принт» систему «1С:Управление небольшой фирмой 8. Полиграфия 2»

ственное оборудование. В результате выросла производительность труда производственного персонала, а типография расширила свои возможности в области послепечатной обработки. Доля низкорентабельн
14.08.2017 Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press

Типография «Два слона» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В результате инсталляции типография повысила качество печати фотопродукции и увеличила скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнер Xerox — компания «Сервисный центр».Типография «Два слона» шесть лет

28.02.2017 Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

ашина помогла типографии расширить ассортимент услуг, а также повысить качество продукции и скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнёр Xerox — компания «Графические технологии». Цифровая типография полного цикла «Печатный Элемент» открылась в конце 2011 г. Всё это время компания использовала полноцветную ЦПМ Xerox Color 550 как главную машину в парке. К сентябрю 2016 г. у типог
08.02.2017 Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh

«Терра Принт» объявила об установке цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в московской типографии «П-Центр». Как рассказали CNews в компании, благодаря инсталляции устройства типография увеличила ассортимент предлагаемых услуг и снизила себестоимость изготавливаемой продукции. «П-Центр» более восемнадцати лет оказывает печатные услуги на полиграфическом рынке. В пар
27.12.2016 Нижегородская типография Zoom установила ЦПМ Xerox Versant 80 PRO

Xerox объявил о том, что Нижегородская типография Zoom установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 PRO. Как рассказали CNews в компании, используя возможности машины, типография смогла увеличить скорость выполнения заказов и
20.12.2016 Типография GoldenGate установила ЦПМ от Ricoh

в типографии Санкт-Петербурга Golden Gate. Новая установленная система Ricoh Pro C7100X позволила компании расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить качество печати, сообщили CNews в Ricoh. Типография Golden Gate предоставляет услуги офсетной, цифровой, широкоформатной и УФ-печати, производит рекламную продукцию и POS-материалы. Перед типографией встали две приоритетные задачи: ра
17.11.2016 Типография Allprint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

клеющиеся этикетки, рекламная и офисная полиграфия. Компания много лет использует на цифровом направлении промышленные решения Xerox. Для того чтобы решать более широкий круг задач, в августе 2015 г. типография установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. По отзыву заказчика, машина отлично себя зарекомендовала в процессе эксплуатации и менее чем через год окупилась благодаря доступн
28.09.2016 Типография «Эталон» ускорила подготовку заказов к печати с установкой Xerox Versant 2100 Press

производительность, в 5-6 раз ускорить подготовку заказов к печати и использовать более широкий диапазон материалов, сообщили CNews в компании Xerox. Установку выполнила служба прямого сервиса Xerox. Типография «Эталон» ориентируется, в первую очередь, на корпоративных клиентов и производит для них полный спектр полиграфической продукции. В компанию поступает много срочных малотиражных зака
16.09.2016 Типография «Абсолют» ускорила выполнение заказов с внедрением «1С:Полиграфии 8»

заказов. Обеспечен строгий контроль соблюдения технологии и очередности производственных операций. Исключены ошибки и брак при производстве продукции, сообщили CNews в фирме «1С». Санкт-Петербургская типография «Абсолют» специализируется на производстве индивидуальной картонной упаковки способом офсетной печати. Для придания готовым изделиям эксклюзивного вида на производстве используются д
23.08.2016 Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ от Xerox
18.08.2016 Типография «Смарт Пресс» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro

ечати, повысить качество и расширить ассортимент продукции, снизить стоимость отпечатка и отпускные цены, сообщили CNews в компании Xerox. Установку выполнил бизнес-партнёр Xerox — компания «Рэдком». Типография «Смарт Пресс» работает на рынке семь лет и специализируется на цифровой и офсетной печати рекламной и упаковочной полиграфической продукции с широким выбором финишной отделки. Для со
01.08.2016 Типография «Акрос» открыла новое направление бизнеса с помощью ЦПМ Ricoh

роект по инсталляции пятицветной цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в типографии «Акрос». Устройство позволило открыть новое направление бизнеса и увеличить производственные мощности компании. Типография «Акрос» более пятнадцати лет предоставляет широкий спектр услуг по всей России. Она специализируется на производстве полиграфической продукции — журналов, каталогов, брошюр, календар
21.06.2016 Типография «ФотоКурьер» установила ЦПМ Xerox Color C60

Барнаульская типография «ФотоКурьер» установила промышленную цветную печатную машину начального уровня Xerox Color C60. Установка была выполнена партнёром Xerox — «НТЦ Галэкс». Об этом CNews сообщили в комп
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press. В результате реализации проекта компания повысила производительность работы и освоила новые форматы и типы материалов, со
02.02.2016 «Дельта Принт» повысила скорость печати с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press

ла компании сократить сроки выполнения заказов, повысить качество печати и подготовиться к выходу на рынок фотокниг, сообщили CNews в Xerox. Проект был выполнен партнёром Xerox — компанией «Копиров». Типография «Дельта Принт» специализируется на производстве визиток, листовок, брошюр, каталогов, календарей и других востребованных видов полиграфической продукции, при этом широко используя ди
20.01.2016 Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI

Типография «Супервэйв» установила высокопроизводительную ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI. Благодаря возможностям этой печатной системы Xerox типография смогла обеспечить короткие сроки выполнения работ, повысить производительность и качество продукции, а также снизить стоимость отпечатка, сообщили CNews в Xerox. Цифровая типограф
12.01.2016 Типография «Азалит» расширила ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press

мпании повысить качество и скорость печати, а также обрабатывать материалы с высокой плотностью, сообщили CNews в Xerox. Инсталляция была выполнена партнёром компании Xerox — компанией NBZ Computers. Типография «Азалит» специализируется на цифровой печати широкого ассортимента полиграфической продукции. Компания работает на оборудовании Xerox с 2006 г. и использует полноцветные печатные маш
18.11.2015 Типография «Полизет» установила печатные машины Xerox

ван партнёром компании Xerox — компанией «Апекс Холдинг». Помимо установки, она также обеспечила сервисное обслуживание и проактивный удалённый мониторинг нового оборудования, сообщили CNews в Xerox. Типография полного цикла «Полизет» работает на рынке более 10 лет. Предложение компании охватывает как рекламно-производственную, так и деловую полиграфию. В число заказчиков типографии входят

15.09.2015 Типография Onebook.ru обновит систему BioTime

тработанных каждым сотрудником в соответствии с нормой, и переработок, а также для учета дней, используемых в счет отпуска. Востребован в том числе и отчет BioTime по дням рождения сотрудников. Когда типография расширила бизнес и, соответственно, увеличила штат, для второй производственной площадки также была приобретена биометрическая система учета рабочего времени BioTime. Следующая задач
19.06.2015 «Хабаровская городская типография» установит полноцветную листовую ЦПМ Ricoh Pro C7100X

цифровой печатной системы нового поколения Ricoh Pro C7100X является пятая красочная секция, которая позволяет печатать белым и прозрачным тонером. Сделку о поставке новой ЦПМ «Хабаровская городская типография» заключила с компанией Ricoh Rus. «Хабаровская городская типография» специализируется на выпуске газет и журналов и работает с издателями не только из Хабаровского края, но и

15.05.2015 Типография «Борус» установила ПО M-Photo и ЦПМ Xerox Colour C75 PRO для печати фотокниг

дложение компании расширялось, и сейчас оно включает в себя офсетное и цифровое производство, полный цикл допечатной и финишной обработки, а также услуги собственной студии дизайна. В настоящее время типография, которая длительное время специализировалась на работе с сегментом B2B, поставила перед собой задачу выйти на новые рынки, предложив розничным потребителям услугу печати фотокниг. Дл
06.03.2015 Московская типография «Энни» установила полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C5100S

0S. Новая ЦПМ позволила полиграфической компании расширить портфолио услуг и предложить клиентам оперативную цифровую печать, в том числе на фактурных дизайнерских материалах, сообщили CNews в Ricoh. Типография полного цикла «Энни» специализируется на печати рекламных материалов и предлагает своим клиентам буклеты, листовки, визитные карточки, открытки, флаеры, меню. При этом основную часть
21.01.2015 Типография «АльфаЕ» установила ЦПМ Xerox Colour J75 Press
17.11.2014 «Типография Аванта» установила полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C901 Graphic Arts+

й ЦПМ позволила компании увеличить объем печати на 25% и освоить заказы премиум-сегмента с высокими требованиями к качеству печати и использованием дизайнерских видов бумаги, сообщили CNews в Ricoh. «Типография Аванта» работает в Москве с 2004 г. и входит в состав холдинга «Хорошая типография». Объем заказов «Типографии Аванта» стабильно повышался с 2008 года, и руководство типографи
27.08.2014 Типография SunPrint расширила ассортимент продукции с установкой ЦПМ Xerox Colour C75 Press

лов за счет более точной цветопередачи, расширить ассортимент продукции и привлечь новых клиентов, сообщили CNews в компании Xerox. Установка была выполнена партнёром Xerox — компанией NBZ Computers. Типография SunPrint работает на московском рынке более десяти лет. Компания предлагает клиентам услуги по оперативной печати, допечатной и финишной обработке широкого ассортимента полиграфическ
19.08.2014 Типография «Ёж» установила ЦПМ Xerox iGen 150

ма Xerox iGen 150. Эта производительная цифровая печатная машина позволила оптимизировать качество продукции и повысить скорость выполнения заказов. Используя дополнительные возможности новой машины, типография планирует привлечь заказчиков из премиального сегмента, оборонно-промышленной и нефтегазовой отрасли, сообщили CNews в компании Xerox. Установка ЦПМ была выполнена службой прямого се
03.04.2014 Типография «Шмель» пополнила парк печатного оборудования ЦПМ Xerox Colour C75 Press

В целях развития бизнеса типография «Шмель» расширила производственную базу, установив полноцветную цифровую печатную машину (ЦПМ) Xerox Colour C75 Press. Инсталляция позволила заказчику повысить качество и увеличить о
16.01.2014 Типография «Малахит» перешла на Xerox iGen 4

мно-представительской полиграфии и предлагает своим заказчикам комплексные решения, включающие разработку концепции продуктов, дизайн, печать, курьерскую и почтовую рассылку. В течение нескольких лет типография успешно работала на печатной машине Xerox iGen 3, но со временем перед ней возникла задача расширения бизнеса, привлечения новых клиентов, сокращения времени на изготовление полиграф
02.02.2011 Типография «Дамми» развивает бизнес в Уральском регионе с помощью Xerox Color 1000

усилить свои позиции на рынке Уральского региона, выйти на новый технологический уровень печати и расширить ассортимент выпускаемой продукции, говорится в сообщении Xerox. С помощью Xerox Color 1000 типография «Дамми» планирует повысить качество печати и производства продукции с эффектом лакировки. «Печатная машина Xerox Color 1000 – это действительно то, что нам нужно, – утверждает Игорь

20.10.2010 Иркутская типография «Графика Плюс» развивает бизнес с помощью оборудования Xerox

ветствовала компания Xerox. Поэтому, решившись на перемены в непростых экономических условиях – смена решения происходила на фоне кризиса – «Графика Плюс» снова обратилась к Xerox. Примечательно, что типография уже успела оценить возможности машины Xerox DocuColor 6060, которая в течение длительного времени удовлетворяла потребности компании в качественной оперативной полиграфии. Однако для
29.05.2007 «Типография №1» Владивостока выбрала ИС-ПРО 7

КГУП «Типография №1» изготавливает широкий ассортимент печатной продукции: визитки, листовки, плакаты, этикетки и многое другое. В связи с достаточно сложным технологическим процессом возникла необхо
14.01.2003 На Полиграфическом комплексе "Пушкинская Площадь" вводят CRM-систему

ногомерных аналитических моделей управления (SyteLine Business Intelligence). В декабре 2002 года в Полиграфическом комплексе была завершена первая стадия проекта внедрения КИС, среди итогов ко

Публикаций - 132, упоминаний - 136

Типография и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox 1143 51
8405 19
Армекс ЦИТ - Armex 24 12
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 10
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 6
Versant 15 6
АльфаТех плюс 9 5
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 192 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 3
Dell EMC 5047 3
Microsoft Corporation 24795 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 3
Галэкс НТЦ - Galex 38 3
Konica Minolta 406 3
HP Inc. 5713 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1029 3
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 2
Intel Corporation 12277 2
Sony 6567 2
Softline - Софтлайн 2940 2
Крок - Croc 1782 2
ФОРС - Центр разработки 642 2
Cisco Systems 5145 2
EFI - Electronics for Imaging 44 2
Nilpeter 2 2
Цифра ГК 2459 2
Oracle Corporation 6751 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Ростех - Автоматика Концерн 1657 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 2
Ланит Интеграция 195 2
Артроникс - Artronix 4 2
AMD - Advanced Micro Devices 4285 1
Ростелеком 9872 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
InfoWatch - Инфовотч 1036 1
Apple Inc 12235 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 1
SAP SE 5321 1
Россети Ленэнерго 1700 3
НСПК - Национальная система платежных карт 829 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
ОКИЛ-САТО 3 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 2
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 2
101Hotels.com 456 2
Пушкинская площадь - Полиграфический комплекс 2 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Почта России ПАО 2148 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Русагро Группа Компаний 286 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 219 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Репроцентр Эрджиби-Интернэшнл 1 1
ФинИнвестПроект 1 1
Алтапресс 3 1
NetPrint 6 1
МДМ-Флекс 1 1
Этиколь 1 1
Оптифлекс 1 1
Фотоэксперт 2 1
Арт Лейбл 1 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Алтай-Циклон - ФотоКурьер 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 12 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Малахит 21 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ак Барс Банк 273 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2015 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5546 2
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2202 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1398 1
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Федеральное казначейство России 1804 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 217 1
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Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
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OSI - Open Source Initiative 73 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 75
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5951 60
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 47
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1336 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 33
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4846 25
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Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 987 19
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 9
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Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1052 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 8
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 469 8
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 7
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Microsoft Office 3796 2
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