Агро-Пак Полиграфическая компания

Компания «Агро — Пак» с 1997 года обеспечивает потребности в маркированной таре и упаковке большинства производителей пищевых продуктов, товаров бытовой химии и ликеро-водочных изделий. Основными направлениями деятельности предприятия являются: производство пластиковых контейнеров с индивидуальной маркировкой, изготовление самоклеящейся этикетки, печать на полиамидных оболочках для пищевой промышленности и поставка высококачественных ингредиентов для производств.