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Агро-Пак Полиграфическая компания
Компания «Агро — Пак» с 1997 года обеспечивает потребности в маркированной таре и упаковке большинства производителей пищевых продуктов, товаров бытовой химии и ликеро-водочных изделий. Основными направлениями деятельности предприятия являются: производство пластиковых контейнеров с индивидуальной маркировкой, изготовление самоклеящейся этикетки, печать на полиамидных оболочках для пищевой промышленности и поставка высококачественных ингредиентов для производств.
|24.04.2025
|«Агро-Пак» ускорил выполнение заказов и повысил оборачиваемость склада с помощью «1С:Полиграфия 2» 2
Агро-Пак Полиграфическая компания и организации, системы, технологии, персоны:
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Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
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