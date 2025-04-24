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Агро-Пак Полиграфическая компания

Агро-Пак Полиграфическая компания

Компания «Агро — Пак» с 1997 года обеспечивает потребности в маркированной таре и упаковке большинства производителей пищевых продуктов, товаров бытовой химии и ликеро-водочных изделий. Основными направлениями деятельности предприятия являются: производство пластиковых контейнеров с индивидуальной маркировкой, изготовление самоклеящейся этикетки, печать на полиамидных оболочках для пищевой промышленности и поставка высококачественных ингредиентов для производств.


24.04.2025 «Агро-Пак» ускорил выполнение заказов и повысил оборачиваемость склада с помощью «1С:Полиграфия 2» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Агро-Пак Полиграфическая компания и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
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