Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:Полиграфия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
1С:Полиграфия и организации, системы, технологии, персоны:
|Армекс ЦИТ - Armex 28 19
|1С 9492 19
|Nilpeter 2 2
|ФОРС - Центр разработки 700 2
|AKVIS - Аквис 4 1
|SAP SE 5574 1
|Microsoft Corporation 25685 1
|IBM - International Business Machines Corp 9675 1
|Oracle Corporation 7052 1
|Autodesk 639 1
|Adobe Systems 1592 1
|Salesforce 491 1
|1С - Мегаплан 96 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 938 4
|МДМ-Флекс 1 1
|Полиграф-Центр Юг 1 1
|Агро-Пак Полиграфическая компания 1 1
|Пешта - Полиграфическая компания 1 1
|Импресс медиа 1 1
|Санпак ПКФ 1 1
|Молопак 1 1
|Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 209 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Анфимов Александр 1 1
|Семенцов Александр 1 1
|Попов Алексей 338 1
|Алимов Евгений 1 1
|Пшеничников Сергей 1 1
|Самохвалов Павел 2 1
|Коло Григорий 1 1
|Сысуев Константин 1 1
|Николайчук Геннадий 1 1
|Ухова Маргарита 1 1
|Генин Кирилл 1 1
|Лялько Анна 1 1
|Юрпалов Олег 1 1
|Тутберидзе Инга 1 1
|Мошкарин Антон 1 1
|Васильченко Юрий 10 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.