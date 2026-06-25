Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196733
ИКТ 15158
Организации 11660
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3580
Системы 26887
Персоны 85815
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2808
Мероприятия 895

1С:Полиграфия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.06.2026 «Молопак» на 10% уменьшил расход материалов в производстве и на 25% снизил количество брака с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
20.11.2025 ПКФ «Санпак» ускорил выполнение заказов и повысил рентабельность производства с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
02.07.2025 «Пешта» ускорила расчет и выполнение заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
24.04.2025 «Агро-Пак» ускорил выполнение заказов и повысил оборачиваемость склада с помощью «1С:Полиграфия 2» 2
17.01.2025 В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло 1
23.10.2024 Типография «БелИнтерМаркет» ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
15.01.2024 Тверская типография «Печатня» на 35% ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 2
23.11.2022 Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
19.09.2022 «Армекс» автоматизировала работу типографии «Мастерпринт» с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
26.04.2022 В типографии «Импресс медиа» внедрена система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
24.01.2022 Типография «Мастерпринт» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
25.03.2020 Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
11.12.2019 «Армекс» внедрил «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» в типографии «Авалон» 1
18.07.2018 «Армекс» внедрила в полиграфическом комплексе «Эсма-принт» систему «1С:Управление небольшой фирмой 8. Полиграфия 2» 1
09.06.2018 Издательско-полиграфический центр СПбПУ на 20% увеличил объем выпуска с помощью «1С:Полиграфия 8» 3
04.04.2018 «Печатный дом-НСК» ускорил обработку полиграфических заказов и на 20% увеличил прибыль с помощью системы «1С:Полиграфия 8» 2
16.09.2016 Типография «Абсолют» ускорила выполнение заказов с внедрением «1С:Полиграфии 8» 2
08.06.2016 «Полиграф-Центр Юг» управляет производством с помощью системы «1С:Полиграфия 8» 2
22.02.2008 «1С:Полиграфию 8» внедрили в цифровой типографии Print Up 3
20.10.2006 "Армекс" разрабатывает "1С:Полиграфия 8.0" по заказу "1С" 2
24.05.2006 "1С": решение для полиграфической отрасли 2

Публикаций - 21, упоминаний - 32

1С:Полиграфия и организации, системы, технологии, персоны:

Армекс ЦИТ - Armex 28 19
9492 19
Nilpeter 2 2
ФОРС - Центр разработки 700 2
AKVIS - Аквис 4 1
SAP SE 5574 1
Microsoft Corporation 25685 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
Oracle Corporation 7052 1
Autodesk 639 1
Adobe Systems 1592 1
Salesforce 491 1
1С - Мегаплан 96 1
НСПК - Национальная система платежных карт 938 4
МДМ-Флекс 1 1
Полиграф-Центр Юг 1 1
Агро-Пак Полиграфическая компания 1 1
Пешта - Полиграфическая компания 1 1
Импресс медиа 1 1
Санпак ПКФ 1 1
Молопак 1 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 209 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2853 8
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5919 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5312 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6181 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5082 4
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 203 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1002 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12709 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8137 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13054 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2640 2
Калькулятор - Calculator 393 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 2
Принтер УФ - Ультрафиолетовая печать 8 2
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 106 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6576 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1557 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1149 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8499 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 322 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1363 1
Web-client - Веб-клиент 236 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3725 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13616 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 934 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1942 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 157 1
Konica Minolta Accurio - серия цифровых печатных машин 4 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 593 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 69 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 502 3
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 3
1С:ERP Управление предприятием 816 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 255 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
Adobe Illustrator 136 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Adobe InDesign 67 1
Inkscape 24 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1712 1
AKVIS - AliveColors 9 1
Linux OS 11413 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2469 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 741 1
Adobe Photoshop 804 1
Qsoft - amoCRM 150 1
Соловьева Юлия 22 1
Анфимов Александр 1 1
Семенцов Александр 1 1
Попов Алексей 338 1
Алимов Евгений 1 1
Пшеничников Сергей 1 1
Самохвалов Павел 2 1
Коло Григорий 1 1
Сысуев Константин 1 1
Николайчук Геннадий 1 1
Ухова Маргарита 1 1
Генин Кирилл 1 1
Лялько Анна 1 1
Юрпалов Олег 1 1
Тутберидзе Инга 1 1
Мошкарин Антон 1 1
Васильченко Юрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 4
Беларусь - Белоруссия 6248 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1505 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1759 1
Казахстан - Республика 5995 1
Европа 24899 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 1
Азия - Азиатский регион 5885 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1771 1
Грузия 1320 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1506 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Нидерланды 3720 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 820 1
Иран - Исламская Республика Иран 1152 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 20
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1485 11
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2970 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1187 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3099 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2290 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1798 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8018 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2088 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2248 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8782 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2152 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1116 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2013 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 598 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 328 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1379 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11399 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6106 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6960 1
Комсомольская правда ИД 81 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
СПбПУ ИПЦ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
Создано именных указателей - 196733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще