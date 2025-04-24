«Агро-Пак» ускорил выполнение заказов и повысил оборачиваемость склада с помощью «1С:Полиграфия 2»

Полиграфическая компания «Агро-Пак» — производитель маркированной тары и упаковки в Ростовской области — внедрила систему «1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ». Оптимизирован расчет заказов и флексопечати. Организован оперативный контроль работы подразделений на всех этапах — от получения заказов до планирования производства и отгрузки продукции покупателям. Заказы выполняются быстрее, оборачиваемость склада повысилась на 5%. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Производственное объединение «Агро-Пак» производит маркированную тары и упаковку для производителей пищевых продуктов, бытовой химии и ликеро-водочных изделий. В ассортименте компании — пластиковые контейнеры, самоклеящаяся и термоусадочная этикетка, вакуумные пакеты, полиамидная оболочка и ингредиенты для пищевой промышленности.

Ежемесячно компания получает около 600 заказов. Для их своевременного выполнения необходимо планировать поставки материалов, рационально управлять загрузкой сотрудников и оборудования, четко прогнозировать сроки выпуска продукции.

Ранее на предприятии использовался комплекс информационных систем, которые не были интегрированы между собой. Данные о заказах приходилось неоднократно переносить из одной программы в другую. Для управления производством применялись электронные таблицы. Все это приводило к задержкам в согласовании информации между отделами и обработке заказов. Было сложно планировать и контролировать этапы производства по каждому заказу, не было возможности оперативно оценивать отклонения между фактической и плановой себестоимостью.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы организовать контроль работы подразделений на всех этапах — от расчета заказов менеджерами до планирования производства и отгрузки продукции покупателям. Нужно было наладить достоверный плановый расчет тиражей, ускорить обработку заказов, автоматизировать расчет флексопечати, обеспечить получение оперативной информации по план-фактным показателям.

Для реализации поставленных задач было выбрано отраслевое решение «1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ». Партнером по внедрению стал разработчик системы — компания «Армекс».

Основные итоги проекта

Автоматизирован расчет заказов. В систему перенесена существующая библиотека высекальных ножей для этикеток с учетом их характеристик (статус, вид формы штампа, зазор по длине и т. д.). Добавлена возможность добавлять в библиотеку новые ножи — вручную и копированием. Добавлены дополнительные реквизиты ножей, интегрирована дополнительная обработка, позволяющая точно рассчитывать стоимость изготовления высекального ножа в сторонней организации. Это ускорило подбор ножей и расчет заказов, упростило закупку ножей для печати тиражей.

Доработаны алгоритмы расчета флексопечати. Автоматизирован подбор ширины материала для изготовления продукции и добавлена возможность расчета заказов, в которых показатель количества зубьев рассчитывается через коэффициент отличный от типового. Это позволило максимально приблизить фактические параметры заказов к плановым показателям.

Добавлена возможность регистрации количества выпущенной готовой продукции с последующим заполнением документа выпуска продукции. Такой функционал позволяет отслеживать скорость выполнения заказа и оперативно получать актуальную информацию о степени его готовности.

Реализован дополнительный функционал учета скидок и наценок, создана дополнительная возможность сравнения, позволяющая менеджерам в одном расчете видеть калькуляции заказа при различных тиражах (до 10 вариантов). Вариативность предлагаемой стоимости упрощает согласование заказов с клиентами.

Автоматизирован расчет менеджерских премий, которые определяются как процент от плановой прибыли по заказу. Количество ошибок снизилось, а точность расчета увеличилась. Менеджеры теперь четко понимают, как рассчитываются их вознаграждения, что мотивирует их на достижение лучших результатов.

А.А. Коптев, директор компании «Агро-Пак»: «Главным плюсом от внедрения «1С» стало получение единой прозрачной системы, объединяющей все отделы компании. Это позволило сократить количество ошибок при передаче информации, ускорить обработку заказов и приблизить фактические показатели к плановым значениям. Дополнительным бонусом стала автоматизация расчета бонусов менеджеров».