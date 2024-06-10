Разделы

1С:КА 1С:Комплексная автоматизация


СОБЫТИЯ

10.06.2024 «Первый Бит» доработал логистические процессы производителя пищевой упаковки в «1С:Комплексной автоматизации»

ических процессов. Ранее для ведения учета и управления предприятием компания использовала систему «1С:Комплексная автоматизация 8», поддерживаемую внешним партнером по ИТ-аутсорсингу. Однако р
27.05.2024 Компания «Крамп» ускорила согласование договоров с помощью «1С:Документооборот КОРП»

втоматизировала работу с договорами с помощью системы «1С:Документооборот КОРП», интегрированной с «1С:Комплексная автоматизация». Регламентирована работа с документами, унифицирована нормативн
11.03.2024 НПК «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8»

Разработчик и производитель электронно-лучевого оборудования научно-производственный комплекс «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8». Внедрением решения, в который входят системы контроля, отслеживания и управления всеми товарами/материалами, хранимыми на складе компании/предприятия и т.д. занима
23.01.2024 «Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация»

Специалисты ГК «Решение» автоматизировали работу струнно-бетонного завода ЖБИ-1 в Калининграде. С помощью системы «1С:Комплексная автоматизация» оптимизировано управление производством продукции по давальческой схеме. Обеспечен точный расчет себестоимости. Организован сквозной учет движения продукции от зак
11.01.2017 «Эксперт РТИ» увеличила объемы продаж с помощью «1С:Комплексная автоматизация 8»

«1С:Франчайзи Центр» объявила о завершении внедрения системы «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании «Эксперт РТИ», занимающейся оптовой продажей резинотехнических и асбестотехнических изделий. Как рассказали CNews в компании, новая система помогла на
15.12.2015 «Галла Пласт Ру» провела комплексную автоматизацию вместе с «1С-Рарусом»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала производственную компанию «Галла Пласт Ру». С помощью программы «1С:Комплексная автоматизация 8» создана единая система, в которой ведется управленческий, бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, расчет заработной платы, сообщили CNews в «1С-Рарусе». По отз
10.10.2014 «1С-Рарус» автоматизировал основные бизнес-процессы «Медтех»

нформационной системы. За консультацией, помощью в выборе программного обеспечения и в проведении работ «Медтех» обратился в «1С-Рарус». Новая система охватила 16 рабочих мест и была создана на базе «1С:Комплексной автоматизации 8». Сегодня компания ведет управленческий, бухгалтерский и налоговый учет в единой базе. По отзыву заказчика, созданная система помогла организовать четкое взаимоде
19.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал студию цветочного дизайна «Зелёная Симфония»

ого продукта бухгалтерский отдел студии быстрее стал формировать регламентированную и управленческую отчетность, снизились трудозатраты сотрудников. Мониторинг эффективности, реализованный в системе «1С:Комплексной автоматизации 8», позволяет руководству цветочной студии охватывать весь бизнес одним взглядом. Система предоставляет оперативную информацию по всем ключевым показателям бизнеса.
16.07.2013 «1С-Рарус» автоматизировал деятельность поставщика авиационных запчастей FastAir

компании «1С-Рарус» выполнили проект по созданию единой информационной системы с помощью продукта «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании-поставщике авиационных запчастей FastAir. Теперь р
04.06.2013 «Сибгазаппарат» оптимизировал затраты на производство с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8»

Компания «1С:Первый БИТ» завершила внедрение системы «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании «Сибгазаппарат». В результате проекта обеспечен оперативный учет затрат, усилен контроль за расходованием материалов, исключено нецелевое использовани
26.02.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы дистрибьютора «Texaco» в России

рибьютора производителя смазочных моторных материалов «Texaco». В рамках проекта с помощью решения «1С:Комплексная автоматизация 8» был организован оперативный учет товаров на складе, налажен к
06.07.2012 БИТ автоматизировал «Монополию»

возможность руководству анализировать и стратегически планировать всю финансово-хозяйственную деятельность. Теперь ключевые бизнес-процессы компании автоматизированы с помощью программных продуктов «1С:Комплексная автоматизация 8» и «БИТ: Экспедирование», говорится в сообщении БИТ. Когда количество перевозок выросло со 100 до 1300 в месяц, а автопарк пополнился на 53 единицы транспорта, ст
02.06.2011 «М.П.К.-Международная парфюмерная компания» управляет поставками и запасами с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8»

ь клиентов. «В начале проекта нами была поставлена непростая задача — автоматизировать деятельность дистрибутора всего лишь за две недели. Профессионализм БИТ и высокое качество программного продукта “1С:Комплексная автоматизация 8” позволили справиться с ней», — прокомментировала итоги проекта Екатерина Урядова. По её словам, автоматизация загрузки заказов и проверки остатков позволила сво
29.04.2011 «1С» и Microsoft расширили линейку совместных продуктов для малого бизнеса

Новые комплекты теперь включают продукты «1С:Управление небольшой фирмой 8» и «1С:Комплексная автоматизация 8». «1С:Управление небольшой фирмой 8» (1С:УНФ) представляет собой готовое решение для автоматизации оперативного управления на производственных, торговых и сервисн

Публикаций - 66, упоминаний - 79

1С:КА и организации, системы, технологии, персоны:

9111 65
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 919 22
1С-Рарус 941 12
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 87 3
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 8 2
SAP SE 5463 2
Microsoft Corporation 25332 2
Такском - Taxcom 245 2
Армекс ЦИТ - Armex 26 2
1С:Апрель Софт 8 2
АйТи-Ойл 36 2
Parsec 18 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
assino implementations - Ассино Консалтинг Рус 11 1
Groupe Atlantic - Груп Атлантик - Теплолюкс - Neptun, Warmstad 3 1
1С:Сервистренд 5 1
РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс 5 1
ЭТМ 12 1
Эволента - Интернет для жизни 4 1
1С:Франчайзи Центр 2 1
1С-Паблишинг 5 1
Импульс-ИВЦ 19 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
АиБ Цифровизация 5 1
Arlift - Арлифт 7 1
LUG 2 1
Fosnova 1 1
Ivela 1 1
United Elements Group - Юнайтед Элементс Групп 8 1
Технология света 1 1
АКАМ 4 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 241 1
Ред Софт - Red Soft 1052 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 1
Корус Консалтинг ГК 1368 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 348 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 2
Газстройпром 6 1
Rivoli - DouglasRivoli - ДугласРиволи 3 1
Sercons - Серконс - Инновация ЛО - Инновация Лаборатория оборудования 3 1
Бенкала ГРК - Горнорудная компания 1 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 1
М.П.К.-Международная парфюмерная компания 1 1
Kramp - Крамп 2 1
Южгазэнерджи 1 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
АВИВАК НПП 1 1
Агро-Пак Полиграфическая компания 1 1
ИМЗ - Ирбитский мотоциклетный завод 1 1
СТП-Сарос - Свето-техническое производство Сарос 1 1
World Dent - Ворлд Дент 1 1
Мельинвест 1 1
Bionorica SE - Бионорика 3 1
ГРИЦ - Геолого-разведочный исследовательский центр 1 1
Газпром ПАО 1425 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
МКБ - Московский кредитный банк 620 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1399 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1685 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
Русский стандарт Банк 478 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 47 1
Фаберлик - Faberlic 99 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 209 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 28 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 16 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1146 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2094 1
Федеральное казначейство России 1879 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7341 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12408 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13391 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 6
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 5
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 806 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2041 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 649 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 5
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 114 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 907 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4959 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8975 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 633 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1000 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3746 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8147 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 3
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 201 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 3
1С:ERP Управление предприятием 735 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 18
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 18
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 16
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 660 12
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 12
1С:Розница 108 8
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 293 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 819 5
1С:CRM 76 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 249 4
1С:РМК - 1С:Рабочее место кассира 8 4
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 66 4
Microsoft Office 3997 3
1С:Полиграфия 20 3
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 59 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 484 3
1С Первый Бит - БИТ.СИЗ 3 2
1С:АЗС 5 2
1С:Гаражи 2 2
1С Первый Бит - БИТ.Адаптер 5 2
1С:Садовод 2 2
1С Первый Бит - БИТ.ГОЗ 2 2
1С:Документооборот КОРП 90 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 2
1С:Отчетность 19 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 2
1С:Контрагент 7 2
1С-Рарус Общепит 41 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Posiflex CR 8 1
Posiflex Aura 9 1
Posiflex KS 2 1
НСПК - СБПэй 48 1
1С:Маркировка 1 1
1С:Предприниматель 13 1
1С:Школа 5 1
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 8 1
Тихонова Светлана 11 2
Вересов Сергей 4 2
Голицына Людмила 6 2
Самохвалов Павел 2 1
Гончаренко Артём 8 1
Юсупова Елена 2 1
Иванова Наталья 11 1
Лапин Михаил 6 1
Урядова Екатерина 1 1
Матюхин Антон 1 1
Зотов Олег 4 1
Меликджанян Александр 5 1
Оршанская Виктория 1 1
Вожжов Алексей 2 1
Ипатов Артем 1 1
Пальчиков Иван 5 1
Понамарева Юлия 1 1
Котусова Алла 1 1
Щеникова Дарья 2 1
Барзаковская Кристина 4 1
Мартьянов Антон 1 1
Калашников Сергей 2 1
Патракова Анжела 10 1
Обач Татьяна 1 1
Ракитина Вера 1 1
Жиренкина Ольга 1 1
Кшимовская Елена 1 1
Вергазов Евгений 7 1
Султаналиев Асхат 1 1
Кущев Дмитрий 4 1
Ильенко Андрей 1 1
Власов Антон 1 1
Евсеев Артем 39 1
Рамадан Роман 1 1
Циблиев Михаил 1 1
Швайбович Вера 1 1
Ромащев Станислав 19 1
Ганасюк Иван 1 1
Лещенко Юлия 1 1
Суворин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158348 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46097 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18357 3
Казахстан - Республика 5841 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4323 3
Европа 24681 2
Грузия 1292 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1692 2
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 1
Эстония - Нарва 16 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 1
Земля - планета Солнечной системы 10693 1
Япония 13567 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3315 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 1
Россия - СФО - Новосибирск 4702 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3423 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2700 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2238 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2114 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Узбекистан - Республика 1892 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 671 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1591 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1004 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 460 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3258 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1711 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4424 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 689 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2561 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 2
23ABC News 176 1
Российский рынок ERP 20 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
Зерокодер 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

