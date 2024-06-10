Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:КА 1С:Комплексная автоматизация
СОБЫТИЯ
|10.06.2024
|
«Первый Бит» доработал логистические процессы производителя пищевой упаковки в «1С:Комплексной автоматизации»
ических процессов. Ранее для ведения учета и управления предприятием компания использовала систему «1С:Комплексная автоматизация 8», поддерживаемую внешним партнером по ИТ-аутсорсингу. Однако р
|27.05.2024
|
Компания «Крамп» ускорила согласование договоров с помощью «1С:Документооборот КОРП»
втоматизировала работу с договорами с помощью системы «1С:Документооборот КОРП», интегрированной с «1С:Комплексная автоматизация». Регламентирована работа с документами, унифицирована нормативн
|11.03.2024
|
НПК «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8»
Разработчик и производитель электронно-лучевого оборудования научно-производственный комплекс «Тэта» автоматизировал складской учет с помощью решения «1С: Комплексная автоматизация 8». Внедрением решения, в который входят системы контроля, отслеживания и управления всеми товарами/материалами, хранимыми на складе компании/предприятия и т.д. занима
|23.01.2024
|
«Завод ЖБИ-1» оптимизировал управление производством и вдвое ускорил обработку заказов с помощью «1С:Комплексная автоматизация»
Специалисты ГК «Решение» автоматизировали работу струнно-бетонного завода ЖБИ-1 в Калининграде. С помощью системы «1С:Комплексная автоматизация» оптимизировано управление производством продукции по давальческой схеме. Обеспечен точный расчет себестоимости. Организован сквозной учет движения продукции от зак
|11.01.2017
|
«Эксперт РТИ» увеличила объемы продаж с помощью «1С:Комплексная автоматизация 8»
«1С:Франчайзи Центр» объявила о завершении внедрения системы «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании «Эксперт РТИ», занимающейся оптовой продажей резинотехнических и асбестотехнических изделий. Как рассказали CNews в компании, новая система помогла на
|15.12.2015
|
«Галла Пласт Ру» провела комплексную автоматизацию вместе с «1С-Рарусом»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала производственную компанию «Галла Пласт Ру». С помощью программы «1С:Комплексная автоматизация 8» создана единая система, в которой ведется управленческий, бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, расчет заработной платы, сообщили CNews в «1С-Рарусе». По отз
|10.10.2014
|
«1С-Рарус» автоматизировал основные бизнес-процессы «Медтех»
нформационной системы. За консультацией, помощью в выборе программного обеспечения и в проведении работ «Медтех» обратился в «1С-Рарус». Новая система охватила 16 рабочих мест и была создана на базе «1С:Комплексной автоматизации 8». Сегодня компания ведет управленческий, бухгалтерский и налоговый учет в единой базе. По отзыву заказчика, созданная система помогла организовать четкое взаимоде
|19.08.2013
|
«1С-Рарус» автоматизировал студию цветочного дизайна «Зелёная Симфония»
ого продукта бухгалтерский отдел студии быстрее стал формировать регламентированную и управленческую отчетность, снизились трудозатраты сотрудников. Мониторинг эффективности, реализованный в системе «1С:Комплексной автоматизации 8», позволяет руководству цветочной студии охватывать весь бизнес одним взглядом. Система предоставляет оперативную информацию по всем ключевым показателям бизнеса.
|16.07.2013
|
«1С-Рарус» автоматизировал деятельность поставщика авиационных запчастей FastAir
компании «1С-Рарус» выполнили проект по созданию единой информационной системы с помощью продукта «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании-поставщике авиационных запчастей FastAir. Теперь р
|04.06.2013
|
«Сибгазаппарат» оптимизировал затраты на производство с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8»
Компания «1С:Первый БИТ» завершила внедрение системы «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании «Сибгазаппарат». В результате проекта обеспечен оперативный учет затрат, усилен контроль за расходованием материалов, исключено нецелевое использовани
|26.02.2013
|
«1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы дистрибьютора «Texaco» в России
рибьютора производителя смазочных моторных материалов «Texaco». В рамках проекта с помощью решения «1С:Комплексная автоматизация 8» был организован оперативный учет товаров на складе, налажен к
|06.07.2012
|
БИТ автоматизировал «Монополию»
возможность руководству анализировать и стратегически планировать всю финансово-хозяйственную деятельность. Теперь ключевые бизнес-процессы компании автоматизированы с помощью программных продуктов «1С:Комплексная автоматизация 8» и «БИТ: Экспедирование», говорится в сообщении БИТ. Когда количество перевозок выросло со 100 до 1300 в месяц, а автопарк пополнился на 53 единицы транспорта, ст
|02.06.2011
|
«М.П.К.-Международная парфюмерная компания» управляет поставками и запасами с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8»
ь клиентов. «В начале проекта нами была поставлена непростая задача — автоматизировать деятельность дистрибутора всего лишь за две недели. Профессионализм БИТ и высокое качество программного продукта “1С:Комплексная автоматизация 8” позволили справиться с ней», — прокомментировала итоги проекта Екатерина Урядова. По её словам, автоматизация загрузки заказов и проверки остатков позволила сво
|29.04.2011
|
«1С» и Microsoft расширили линейку совместных продуктов для малого бизнеса
Новые комплекты теперь включают продукты «1С:Управление небольшой фирмой 8» и «1С:Комплексная автоматизация 8». «1С:Управление небольшой фирмой 8» (1С:УНФ) представляет собой готовое решение для автоматизации оперативного управления на производственных, торговых и сервисн
