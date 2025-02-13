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1С:АЗС

1С:АЗС


13.02.2025 Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС» 1
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» 1
07.08.2023 Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис» 1
29.06.2023 Компания «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «НЕФТЭК» с помощью системы «1C:АЗС» 1
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

1С:АЗС и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 6 5
АйТи-Ойл 36 4
8259 4
АйТи 1371 2
1С:Франчайзинг 25 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
ВИТЭК 3 1
СоBAS - Буран-Петрол 1 1
Газпром ПАО 1345 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 227 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 125 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1571 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 4
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 766 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2077 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 2
Онлайн-мониторинг 74 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1059 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 358 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 1
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 19 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6694 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1277 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5080 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 1
IPS MasterPOS 2 2
Google Android 14044 1
Apple iOS 7834 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
1С:Розница 103 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 52 1
Яндекс.Заправки 28 1
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 35 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 17 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Казахстан - Республика 5550 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 585 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 495 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2392 1
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Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5149 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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