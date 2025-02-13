АйТи-Ойл
«АйТи-Ойл» специализируется на повышении эффективности заказчиков за счет оптимизации бизнес-процессов и автоматизации. Основное направление деятельности компании – автоматизация управления сетями АЗС, АГЗС, АГНКС и нефтебазами.
АйТи-Ойл и организации, системы, технологии, персоны:
|Яппаров Тагир 103 3
|Касимов Игорь 17 2
|Федин Александр 6 2
|Славин Борис 34 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Галимов Вадим 6 1
|Михайленко Андрей 4 1
|Дорожкин Сергей 2 1
|Молодов Сергей 1 1
|Говор Роман 1 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
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