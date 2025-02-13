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АйТи-Ойл

АйТи-Ойл

«АйТи-Ойл» специализируется на повышении эффективности заказчиков за счет оптимизации бизнес-процессов и автоматизации. Основное направление деятельности компании – автоматизация управления сетями АЗС, АГЗС, АГНКС и нефтебазами


13.02.2025 Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС» 2
18.04.2024 Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл» 2
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» 2
27.02.2024 Учет и контроль отпуска топлива впервые реализованы на мобильных заправщиках с помощью системы «АйТи-Ойл» 2
10.08.2023 «Айти-ойл» завершила проект по автоматизации сети АГЗС «Криогаз» 1
07.08.2023 Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис» 2
29.06.2023 Компания «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «НЕФТЭК» с помощью системы «1C:АЗС» 2
26.06.2023 «Айти-ойл» автоматизировала более 50 новых АГНКС «Газпром» 1
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон» 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
17.03.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировала сеть АЗС «Таймырской топливной компании» 1
30.09.2014 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали две ААЗС ГК «Жемчужина-С» 1
12.09.2013 18 сентября в Москве состоится семинар по новым решениям для автоматизации оборота наличных денежных средств АЗС 1
13.08.2013 «АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ 1
24.07.2012 «Транстэк» контролирует расходы на топливо с помощью решения «АйТи-Ойл: Безналичные расчеты» 1
17.04.2012 Сеть АЗС «Башнефть-Юг» перешла на «АйТи-Ойл» 1
21.09.2011 Система автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» внедрена на 21 АЗК Новокузнецка 1
15.04.2011 «АйТи» автоматизирует сеть «Новатэк-АЗК» 1
09.03.2011 «АйТи» автоматизировала первую безоператорную АЗС в Московской области 1
19.05.2010 «АйТи» автоматизировала сеть АЗК для «НПКФ Валента» на базе «АйТи-Ойл» 1
22.10.2009 «АйТи» представит обновленную систему «АйТи-Ойл» для управления сетью АЗК 1
25.03.2009 Выручка «АйТи» в 2008 г. превысила 5 млрд руб. 1
26.02.2009 «Нафта-Капитал» автоматизирует управление сетью АЗК на базе «АйТи-Ойл» 1
16.09.2008 «Элевант» управляет сбытом нефтепродуктов с помощью «АйТи-Ойл» 1
21.07.2008 «АйТи-Ойл» помогает АЗК удерживать клиентов 1
08.08.2007 «АйТи» обеспечит централизованное управление сетью АЗК «МС Ойл Кард» 1
24.05.2007 «Мордовнефтепродукт» перешел на безналичный расчет 1
08.11.2006 "Альянс" автоматизирует управление АЗК 1
20.10.2006 "Сервис Плюс" и "АйТи" автоматизирую сети АЗК 1
16.12.2002 Нефтетрейдер Южного Казахстана выбрал "АйТи-Ойл" 1
03.10.2002 Современные технологии управления сетью АЗС и АЗК - в экспозиции "АйТи" 1
16.08.2002 "АйТи" завершила проект автоматизации сети АЗС 1
09.07.2002 "АйТи" завершила создание системы безналичных расчетов в компании "Ставнефть" 1
31.07.2001 "БОСС-Кадровик" включился в управление персоналом Надвоицкого алюминиевого завода 1
25.07.2001 "АйТи" построит систему безналичных расчетов на АЗС "ЛУКойл-Украина" 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

АйТи-Ойл и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1371 32
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 6 6
АйТи - Айти Смарт системы 23 6
8259 4
Softline - Софтлайн 2839 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 2
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 9 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Oracle Corporation 6705 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Инфософт ВЦ 23 1
Бизнес Технологии 27 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности 1 1
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 4 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
АйТи Бизнес технологии 1 1
Сервис Плюс 183 1
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 2 2
Татнефть 227 2
Газпром ПАО 1345 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 2
КриоГаз 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
Элевант 1 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Кондопога АО 1 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 1
Волгаресурс 1 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Лукойл Украина - Лукойл Лубрикантс Украина 2 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
РУСАЛ - НАЗ - Надвоицкий алюминиевый завод 2 1
Норникель - ТТК - Таймырская топливная компания 2 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Инрусинвест УК 1 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Валента НПКФ 1 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Газпром газомоторное топливо 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
СоBAS - Буран-Петрол 1 1
ННК Хабаровский НПЗ - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод - Хабаровскнефтепродукт 3 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 29 1
Евросиб 16 1
ВИТЭК 3 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Газпром нефть 621 1
ННК Приморнефтепродукт 4 1
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 2
ФРИИ Инвест 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145071 10
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1291 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 585 25
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Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 2
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МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 42 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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