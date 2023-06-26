«Айти-ойл» автоматизировала более 50 новых АГНКС «Газпром»

Компания «Газпром газомоторное топливо» продолжает расширять сеть фирменных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпром».

За последние полгода с помощью системы «Айти-ойл» было автоматизировано более 50 новых АГНКС в Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Тамбовской и других областях, а также в Хабаровском и Пермском крае, на Сахалине и в Республике Башкортостан. Об этом CNews сообщили представители ООО «Практикон».

Всего в настоящее время система «Айти-ойл» внедрена и в полной мере используется на более 400 АГНКС «Газпром» в 70 регионах России от Калининграда до Камчатки, от Нового Уренгоя до Сочи.

На всех объектах ООО «Газпром газомоторное топливо», а также на 40 станциях партнеров принимаются корпоративные топливные карты и карты лояльности.

Централизованное оперативное управление бизнесом обеспечивает единый центр управления «Айти-ойл», развернутый в центральном офисе компании «Газпром газомоторное топливо» в г. Санкт-Петербурге.

Данный проект стартовал в 2016 г.

КЭДО: инструкция по применению CNews Analytics

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Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива – стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания – ООО «Газпром газомоторное топливо».

«Айти-ойл» специализируется на оптимизации бизнес-процессов и автоматизации. Основное направление деятельности компании – автоматизация управления сетями АЗС, АГЗС, АГНКС и нефтебазами. Система «Айти-ойл внедрена у более чем более 90 заказчиков, с ее использованием автоматизировано более 2000 АЗС/АЗК/АГЗС/АГНКС.