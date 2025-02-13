АйТи-Ойл Практикон Практичный консалтинг
Компания «Практикон» (ГК “Айти-Ойл”) — разработчик систем для предприятий топливного ритейла, официальный партнер фирмы «1С» со статусами «Центр разработки» и «1С:Франчайзинг». Совместно с «1С» компания разработала и развивает продукты для управления многофункциональными сетями АЗС и нефтебазами.
АйТи-Ойл и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТи-Ойл 36 6
|1С 8259 5
|АйТи 1371 3
|1С:Франчайзинг 25 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
|Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 125 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
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