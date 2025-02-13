АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг

Компания «Практикон» (ГК “Айти-Ойл”) — разработчик систем для предприятий топливного ритейла, официальный партнер фирмы «1С» со статусами «Центр разработки» и «1С:Франчайзинг». Совместно с «1С» компания разработала и развивает продукты для управления многофункциональными сетями АЗС и нефтебазами.