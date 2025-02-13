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АйТи-Ойл Практикон Практичный консалтинг

АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг

Компания «Практикон» (ГК “Айти-Ойл”) — разработчик систем для предприятий топливного ритейла, официальный партнер фирмы «» со статусами «Центр разработки» и «1С:Франчайзинг». Совместно с «1С» компания разработала и развивает продукты для управления многофункциональными сетями АЗС и нефтебазами.


13.02.2025 Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС» 1
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» 1
07.08.2023 Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис» 1
29.06.2023 Компания «Практикон» автоматизировала сеть АЗС «НЕФТЭК» с помощью системы «1C:АЗС» 1
26.06.2023 «Айти-ойл» автоматизировала более 50 новых АГНКС «Газпром» 2
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

АйТи-Ойл и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи-Ойл 36 6
8259 5
АйТи 1371 3
1С:Франчайзинг 25 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Газпром ПАО 1345 2
ВИТЭК 3 1
СоBAS - Буран-Петрол 1 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Татнефть 227 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
Газпром газомоторное топливо 9 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 125 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1571 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 766 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 358 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2077 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5080 1
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 19 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1059 1
Онлайн-мониторинг 74 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1277 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6694 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 1
1С:АЗС 5 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 2
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 52 2
IPS MasterPOS 2 2
Google Android 14044 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 251 1
1С-Рарус Общепит 39 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
Apple iOS 7834 1
1С:Розница 103 1
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 4 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 1
Яндекс.Заправки 28 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 2
Россия - РФ - Российская федерация 145071 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 2
Россия - ЮФО - Севастополь 542 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 35 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 17 1
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